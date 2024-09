Vålerenga trakk Anderlecht i siste kvalifiseringshinder til mesterligaen

Vålerenga vendte lørdag til 3-1-seier over rumenske Farul Constanta og tok seg videre fra første kvalifiseringsrunde. De må vinne sammenlagt over Anderlecht i to kamper i 2. kvalifiseringsrunde for å ta seg til mesterligaens gruppespill. Det har de aldri klart tidligere.

Med sjette beste koeffisient av de 14 lagene slapp Vålerenga de antatt skarpeste motstanderne, som italienske Roma.

Svenske Hammarby med seks norske spillere i troppen var det antatt beste blant de useedede lagene de kunne trekke.

Kvalifiseringskampene spilles 18./19. og 25./26. september, og vinnerne tar seg til gruppespillet der Barcelona, Lyon, Bayern München og Chelsea er direktekvalifisert.

Gruppespillet i mesterligaen trekkes 27. september. De første kampene spilles 8./9. oktober, og gruppespillet avsluttes rett før jul.

