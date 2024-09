Asp fikk penger av klubbfotografen etter to nye mål: – Klager ikke

GRORUD (Dagsavisen): Etter 3-1-seierven over Alta var Preben Asp et eneste stort smil. Og det var ikke så rart. Avdelingens toppscorer hadde slått knockout på Christian Reginiussen, som var nummer to på toppscorerlisten. Asp scoret to, Reginiussen ingen, og attpåtil ble Asp 500 kroner rikere.

– Det er greit å vise hvem som er sjefen og plusse på et par ekstra mål. Jeg satte meg som et mål å score 15 mål før sesongen. Det er jeg langt forbi nå, så nå skal jeg bare bøtte inn på tampen, sier Asp og ler.

– Hva med de 500 kronene?

– Vår kjære fotograf sa før kampen at om jeg scoret to mål, så skulle jeg få den dyreste pizzaen på Peppes. Så her står jeg da, med en 500-lapp. Jeg klager ikke på det. Og i dag er fruen på plass, så det var ekstra gøy, sier han og ler.

Hylles av treneren

Nå har Asp scoret 20 mål og er med det avdelingens overlegne toppscorer, med fem mål ned til nestemann. Seks mål på de fire siste kampene har det blitt for 2002-modellen fra Trøndelag.

– Det handler mye om tillit. Jeg er i god form. Da løsner det. Jeg har scoret mange mål i år, så det er deilig å kjenne på at man kan. Vi skaper også mange sjanser, så noe må jeg jo klare, sier Asp og ler.

Trener Andreas Alrek er full av lovord om storscoreren.

– Han viser hvem som er avdelingens beste spiss. Det har ikke vært noe tvil. Preben har utviklet seg gjennom hele sesongen. Han har tatt en del steg i spillet sitt, så flere klubber følger nok nøyere med nå enn før. Han er god på å time løpene sine og er en klinisk og god avslutter. Som spiss i Grorud får du mange sjanser, og er du god for oss, bør du ha 15–20 mål per sesong. Det er han forbi nå, sier Alrek til Dagsavisen og fortsetter:

– Han har jobbet knallhardt. Vi er fornøyde med utviklingen hans, men så jobber vi bare på videre nå. Det er lett å bli komfortabel når du scorer mange mål, men jeg er på Preben hele tiden. Han kan bli veldig god. Han er fortsatt ung, så for å ta de neste stegene må han bruke mer tid på kroppen sin, slik at han alltid er «fit for fight», sier han videre.

Mange Grorud-muligheter

Det var Grorud som fikk kampens første mulighet etter 13 minutters spill. Simen Hammershaug ble spilt alene gjennom og fikk bra klem på skuddet, men Noah Skum fikk avverget mål med en spinnvill blokkering.

25 minutter sto på kampuret da Grorud gikk opp til 1–0. Moa Mahnin slo en perfekt corner på bakre stolpe, der Sebastian Henriksen dukket opp. Han stanget ballen inn på to meter, der Asp dukket opp og banket ballen i mål fra tre meter.

– Det er et innøvd trekk. Vi bor jo sammen, så det er kjemi der. Det var bare for meg å lukte i boks, sier Asp.

Grorud-spissen fortsatte å yppe seg, og halvtimen var spilt da det sang i metallet. Asp kom først på et innlegg fra Mathusan Sandrakumar og headet mot mål, men ballen gikk i tverrligger og over. Så var det Yasir Sa’ad sin tur til å vise seg fram. Kanten satte fart og skjøt fra 20 meter. Skuddet gikk like utenfor.

Helt ut av ingenting var lagene like langt etter 40 minutter. En lang ball ble slått ut venstre til Peder Brekke. Stortalentet dro seg inn i banen, spilte vegg med ryggen til Sandrakumar og skjøt under Lars Kvarekvål og i mål. Dermed sto det 1–1 til pause.

Vant fortjent

Alta hadde et par farligheter i starten av 2. omgang før Grorud tok over. Timen var spilt da Asp raget høyest i feltet, men headingen gikk via en hvitkledd og ut til corner. Og selv om Dubois skjøt like over fra 16 meter like etter, nærmet Grorud seg.

Og til slutt kom scoringen. Dubois ble spilt gjennom i bakrom og slapp til Sa’ad, som hamret til fra 15 meter. Ballen sang i det nærmeste hjørnet til 2–1. Alta klarte ikke å skape det helt store mot slutten, og isteden ble det full Grorud-jubel på tampen. Innbytter Abel Tjomsland ble revet ned i boks og fikk straffe. I tillegg fikk Alta rødt kort i samme situasjon.

Preben Asp bommet på straffen, men fikk en ny mulighet siden keeper ikke sto på strek. Den andre satte han sikkert i mål. Dermed endte det 3–1.

– Jeg pleier alltid å hoppe før jeg skyter. Det er den mest effektive måten, synes jeg. Jeg var rolig på den andre, så det var godt, sier Asp og fortsetter:

– Det er viktig med tre poeng for gruppa. Vi føler jo ofte vi fortjener mer, men man gjør seg fortjent til marginer og. Det at vi ligger på åttendeplass er fortjent, men jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal vinne de siste kampene, avslutter toppscoreren.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 20

Grorud-Alta 3-1 (1-1)

Grorud match kunstgress, 215 tilskuere

Mål: 1–0 Preben Asp (26), 1–1 Peder Brekke (40), 2–1 Yasir Sa’Ad (73), 3–1 Asp (straffe, 87)

Gule kort: Sebastian Sørlie Henriksen, Grorud.

Rødt kort: Jørgen Lamark, Alta.

Dommer: Per Oscar Grov Heiberg (Stoppen Sportsklubb)

Grorud: Lars Kvarekvål – Mathusan Sandrakumar (William Silfver-Ramage fra 87.), Sebastian Sørlie Henriksen, Mats Andersen, Filip Heggdal (Ola Nikolai Rye fra 73.) – Yasir Sa’Ad, Simen Beck (Abel Tjomsland fra 62.), Moa Mahnin, Musa Dubois (Nidal Loulanti fra 87.)– Simen Hammershaug (Tollef Etholm fra 62.), Preben Asp.

---