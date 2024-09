Målløse kamper ødelegger for Kjelsås

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjelsås har presset på seg i hver kamp nå. Kampene må vinnes hvis de skal ha håp om å ta igjen topplagene Skeid og Tromsdalen som ligger seks poeng foran dem.

Nå kan avstanden bli åtte poeng hvis rivalene vinner sine kamper.

I sommervarmen på Ski stadion hadde Kjelsås åpenbart lært av forrige lørdags åpning mot Skeid, der de var passive og tafatte. Her tok de grep om kampen fra start, men uten å skape noen store sjanser. Men viljen og initiativet var helt annerledes.

Klokkerent i stolpen

Men det var det rosa hjemmelaget som likevel kom til kampens første sjanse. Follo, som har hatt en stigende kurve, klarte å sette et viss trykk inne i Kjelsåsfeltet og det endte med at Mads Bådsvik fra ganske skrå vinkel satte ballen i bortre stolpe. Da var kampen 20 minutter gammel.

Kanskje det vekket Kjelsås, for de svarte med to sjanser umiddelbart.

Først et godt skudd fra Eivind Willumsen der Follo-keeper og kaptein Sander Østbye måtte ut i full strekk.

Minuttet etter var det Ahmad Abbas som avanserte fint på venstrekanten og det gode innlegget vippet Jens Bonde Aslaksrud opp i tverrliggeren.

Kampen var av høyst varierende i kvalitet på den flotte naturgressbanen, som åpenbart er godt vedlikeholdt. Men pasningskvaliteten sto ikke i stil.

Kjelsås tok kommandoen

Kjelsås startet annenomgangen fra start og ville presse fram en avgjørelse.

Men igjen var det motstanderen som kom til den første halvsjansen. Robin Gonella fikk ballen i fri posisjon på sju meter, men stokket beina da han skulle avslutte.

På den andre siden var Sebastian Remme Berge aktiv og leverte Kjelsås andre skudd i metallet etter en time. Fra 18 meter litt skrått gikk ballen forbi keeper, men spratt i stolperota og ut.

Max Bjurström hadde et godt initiativ fra sin høyreback, han fikk gå og gå og fikk spilt Jens Aslaksrud ganske fri. Han flikket videre til Kristian Eriksen som akkurat ikke nådde fram.

Det er mulig varmen spilte en rolle, for her ble det i hvert fall ikke høyere tempo utover i omgangen.

Kjør på overtid

Men i sluttminuttene satte Kjelsås inn et ekstra gir og det var nesten ubegripelig at det ikke ble mål. Kjelsås avsluttet fra alle vinkler, det ble reddet av enkeltspillere både foran og bak keeper Sander Østbye, som ble Follos indirekte matchvinner ved at han holdt nullen.

Dermed spilte Kjelsås 0–0 i andre kamp på rad. I forrige runde skapte de seks målsjanser mot Skeid, her var tallet enda høyere, derav to i metallet.

Follo har Tromsdalen borte i neste runde og kan hjelpe Kjelsås i tetkampen der.

Kjelsås selv må håndtere Ullensaker/Kisa på Grefsen stadion lørdag om en uke før også de skal opp å bryne seg mot Tromsdalen.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2, lørdag:

Follo – Kjelsås 0–0

Ski stadion: Ca. 300 tilskuere (ikke oppgitt)

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt.

Gule kort: Sondre Spieler Halvorsen, Edunis Mulaj, Mads Bådsvik, Follo, Martin Rusten, Leo Bech Hermansen, Kjelsås.

Follo: Sander Østbye – Henrik Olav Osen, Eirik Brekke, Stian Aarønes Holte, Edonis Mulaj – Øyvind Rishaug (Emil Alexander Hennig fra 73), Robin Gonella, Mikael Loen Larsen (Vetle Stubberud Jöves fra 63) – Markus Ottesen, Mads Bådsvik, Sondre Spieler Halvorsen.

Kjelsås: Jonas Brauti – Max Bjurström (Filip Oprea fra 67), Martin Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen – Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Ayub Ibrahim Mahammad fra 80), Sebastian Remme Berge, Leo Bech Hermansen – Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud.

Øvrige resultater lørdag: Strindheim - Strømmen 0-1, Gjøvik-Lyn - Eidsvold Turn 0-2.





---