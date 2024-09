Vålerenga-børsen: Tok vare på muligheten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 6: Har ganske lite å gjøre gjennom matchen fram til det siste kvarteret. Da blir han satt på noen prøver, men er våken og redder det som kommer imot. Holder nullen.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 6: Slår et perfekt innlegg til en umarkert Juklerød som setter inn 1–0 for VIF. Har også et lovende skuddforsøk fra distanse selv i andre omgang. Solid match. Ut etter 80 minutter.

AARON KIIL OLSEN – 6: Fortsetter i sin gode form i VIFs midtforsvar. Blokkerer skudd, markerer seg i duellspillet og rydder unna.

SEBASTIAN JARL – 6: Først på ballen i feltet på et farlig Sandnes Ulf-innlegg etter et kvarter. Har ellers god kontroll sammen med Kiil Olsen og resten av backrekka.

SIMEN JUKLERØD – 6: Tilbake i elleveren for første gang siden 16. mai. Får en god sjanse tidlig i kampen og er god offensivt. Får en ny, enorm sjanse mot slutten av første omgang, men setter avslutningen langt over fra kort hold. Så dunker han inn ledermålet fem minutter etter pause. Glimrende treff på volley.

PETTER STRAND – 5: Får en brukbar mulighet utenfor feltet etter 19 minutter. God i mellomrommet, og har flere løp og initiativer som fører til sjanser. Får flere muligheter selv også.

ELIAS HAGEN – 6: Tilbake fra start for A-laget for første gang siden mai, og timingen er perfekt når Fidel Brice Ambina soner karantene med gule kort. Veldig skuddvillig og treffer innenfor stengene ved en anledning i første omgang, men avslutningen blir reddet. Litt rusten bakover, men slipper med skrekken etter å ha feilberegnet en høy ball i egen 16-meter før pause. Har et godt frisparkforsøk som til slutt ender opp med scoring. Ut etter 69 minutter.

CARL LANGE – 5: Litt “shaky” start. Slår et par feilpasninger og er veldig passiv i en situasjon i egen boks sent i første omganng. Bedre i andre omgang, som resten av laget. Ut etter 80 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 5: Dårlig førsteomgang offensivt, hvor han sliter litt med å finne seg til rette på høyrekanten. Får en meget god sjanse med venstrefoten, men mislykkes totalt. Har dog en del gode defensive involveringer, og er involvert før Juklerøds scoring. Nær nettkjenning selv med to langskudd på overtid, men lykkes ikke foran mål i dag.

MUAMER BRAJANAC – 4: Veldig anonym. Sto med scoring i tre strake kamper, men får til lite borte mot Sandnes Ulf. Ut etter 69 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Starter for første gang på over en måned. Trekker seg mye inn i banen og gir dermed rom til Juklerød. Kombinerer fint med både ham og Lange på venstresiden. Er våken på en retur fra Sandnes-keeper Serigne Mor Mbaye og triller inn 2–0 for VIF. Utnyttet dermed sjansen fra start i Henrik Bjørdals skadefravær.

Mees Rijks, Stian Sjøvold Thorstensen, Filip Thorvaldsen og Christian Borchgrevink spilte for lite til å bli vurdert.