To tidligere Berlin-kapteiner møttes på Bislett: - Imponert over Halvorsens Lyn-prosjekt

BISLETT (Dagsavisen): Det er neppe ofte to tidligere norske kapteiner i Hertha Berlin møtes i trenerduell i Norge. Men det skjedde altså i den målløse kampen mellom Jan Halvor Halvorsens Lyn og Kjetil Rekdals Aalesund i OBOS-ligaen søndag kveld.

De var begge rimelig fornøyd med poenget de fikk fordi kampen var like jevn som resultatet tilsier.

En felles historie

– Nå er vi oppe i 30 poeng, og jeg er fornøyd med hvordan spillerne står opp fysisk på en bane som nesten er umulig å spille på, ser Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

For festivaler og konserter har gått ut over gressmatta på landets fremste friidrettsarena.

Kjetil Rekdals lag kjemper for overlevelse og han er glad for de poengene han kan få.

– Vi visste det ville bli en krigerkamp med mange dueller. Lyn er et godt lag som sjelden taper på Bislett, sier Kjetil Rekdal.

Do to veteranene omfavnet hverandre etter kampslutt. De har en pussig felles historie ved at de begge har vært populære midtstoppere og kapteiner i hver sin periode i Hertha Berlin. Halvorsen var der fra 1989 til 1992, mens Rekdal var der fra 1997 til 2000.

Suksess i Tyskland

Halvorsen spilte 74 kamper og scoret fem mål, Rekdal fikk 64 kamper og scoret seks mål for Berlins fotballmessige stolthet. Det var her de hadde sine største øyeblikk som proffspillere i utlandet.

De er enige om at det sikkert kunne vært skrevet bøker om det de opplevde der. Halvorsen var til og med spiller i byen da Berlinmuren falt i 1989 …

Rekdal avsluttet Europa-karrieren der før han ble hentet til Vålerenga som spiller og så trener i 2000 og det er som VIF-spiller han sist var på Bislett.

De har også en overlappende karriere på landslaget. Halvorsen fikk sine fem kamper i 1989 og 1990, mens Rekdal fikk sine 84 på 90-tallet. Han ble Egil Olsens mest brukte spiller.

Det ble tett og jevnt på Bislett. Her er det Lyns Henrik Loholt Kristiansen i duell med Aalesunds Håkon Butli Hammer. (Pål Karstensen)

Avsluttet på Bislett

– Jeg spilte jo min siste landskamp her på Bislett i åpningskampen til Drillo mot Kamerun i 1990. Men da var ikke Kjetil i troppen, forteller Jan Halvor Halvorsen.

Den kampen er snart 34 år siden.....

Og Drillo satset på Rune Bratseth og Henning Berg som sine fremtidige stoppere.

Nå er det en helt annen dagsorden for disse to. Og Kjetil Rekdal (55 år) er imponert over det Halvorsen (61 år) har fått til med Lyn.

– Det sier jo sitt når han har rykket opp to år på rad og nå står med 30 poeng i OBOS-ligaen. Jan Halvor må ha gjort en kjempejobb her. Jeg så også kampen deres mot Vålerenga forrige helg og første omgangen deres var imponerende, sier en raus Rekdal til Dagsavisen.

Han syntes det var hyggelig med gjensynet med Bislett og senere i måneden (25. september) blir det gjensyn med Vålerenga også når han møter dem på Intility.

– Det er mye nostalgi i fotball, men nå handler det for meg å Aalesund å vinne fotballkamper, sier Kjetil Rekdal.

Og kunne vel lagt til at det har vært fokuset hans i mesteparten av livet.

Nå handler det om å berge plassen i OBOS-ligaen, noe Lyn og Halvorsen sannsynligvis allerede har klart.

