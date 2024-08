Nordstrand reddet seg inn på overtid mot Bærum: – Utrolig viktig scoring

AJ ARENA (Dagsavisen): Da dommer Marit Skurdal blåste av den heseblesende kampen mellom Bærum og Nordstrand lørdag ble det meget ampert i begge leire. Det ble nesten slåsskamp og flere spillere måtte separeres etter poengdelingen på AJ Arena.

– Jeg fikk det ikke helt med meg. Jeg stor på sidelinjen og pratet. Så fikk jeg høre at det var et par av spillerne som fikk et gult kort hver. Man skal ikke reagere sånn etter en kamp, slår trener Markus Cham fast overfor Dagsavisen.

– Jeg er hard på det, men jeg forstår spillerne. De har følelser. Det er ikke alltid så lett å kontrollere, fortsetter Cham.

– En lettelse

Asker slo Ullern 1–0 og hentet innpå to poeng, mens Frigg og Bærum er fortsatt like bak etter at Frigg spilte 3–3 mot KFUM Oslo 2. Nordstrand leder med det serien med to poeng ned til Asker med sju kamper igjen.

– Det er positivt at vi fortsatt kan avgjøre dette selv. Det setter et lite press på oss, men det er et press gutta lever godt med. Vi tenker at vi skal vinne resten og rykke opp, men også at vi skal spille vårt spill, forteller Cham, som lattermildt sier at han skal feire med et glass melk og 500 gram med biff.

Bærum gikk opp til 3–1 etter en corner med kvarteret igjen, men Oliver Midtgård og Ari Bewianberg scoret hvert sitt mål og sikret ett poeng.

– Det er en lettelse når dommeren blåser av. Det er en karakter i laget jeg er stolt av. Det var en middels dag for oss. Vi har så mye mer inne, og det vet gutta. De var fornøyde i garderoben, men man er jo skuffet etter å ha gitt fra seg to poeng, sier Cham og fortsetter:

– Individuelt er lagene ganske like, men vi har et bedre kollektiv enn Bærum. Alt i alt er vi ok fornøyde med et sterkt bortepoeng mot et bra lag, sier treneren videre.

Stor keepertabbe og lekre scoringer

Bærum ledet 2–0 til pause etter scoringer av Adi Markovic og Lasse Bransdal. 1–0 var et faktum da Almin Dacic slo en lang ball gjennom til Markovic. Reiersen var på bærtur og bommet med timingen, som gjorde at Marokvic kunne pirke ballen i mål fra 16 meter.

Så var det avdelingens toppscorer som satte inn 2–0. Jesper Holter dro av tre mann før han slapp til Bransdal. Han vartet opp med en nydelig dragning før han la ballen i lengste hjørne. Dermed sto det 2–0 til pause.

64 minutter var spilt da Oliver Midtgård våknet. Et innlegg fra venstre fant spissen på 12 meter. Som så mange ganger vi har sett ham før, bredsidet spissen ballen i mål og banket inn 1–2.

Agouda fikk en kjempemulighet til å utligne etter 70 minutter da ballen falt i beina hans på 14 meter, men Vedeler vartet opp med en lekker beinparade. Kvarteret før full tid var det så smått utrolig at ikke Bærum gikk opp til 3–1 da innbytter Ludvik Hertzenberg fikk skyte fra fem meter. På uforståelig vis satte han ballen rett i Nordstrand-blokka.

Smart frisparkscoring og ellevill jubel

Men til slutt kom 3-1-scoringen. Almin Dacic raget høyest i boks etter en corner og var overlegen i luftrommet. Midtstopperen stanget ballen enkelt i mål. Dermed så det med ett mye tøffere ut for gjestene.

– Etter målet gjør vi noen taktiske endringer fra benken. Vi har to rene spisser på slutten, så vi får mer trykk inn i boks etter tidligere legg fra vingbackene. Vi klarer å trykke de mer bakover og får betalt for presset, sier Cham.

For det var kamp igjen etter at gjestene reduserte tre minutter etter 3-1-målet. Chikh ble lagt i bakken på 17 meter og Jonas Nysæter sto klar. Han hoppet over ballen og lot Midtgård skyte. På genialt vis skjøt klubbens toppscorer ballen under muren og i mål til 2-3!

– Etter 2-3-målet sender assistent Ola Ari over på høyre. Han så noen huller i forsvaret til Bærum, og det betalte seg, sier Cham.

– Utrolig viktig scoring

Ari Bewianberg ordnet ett poeng på overtid for Nordstrand mot Bærum (Even Lübeck)

Som sagt, så gjort. Fire minutter på overtid havnet ballen i beina på innbytter Ari Bewianberg. Han banket ballen i mål og sørget for at alle med et hjerte i Nordstrand som var til stede på kampen stormet banen.

– Det er en utrolig viktig scoring. Ikke bare for tabellposisjonen, men også for lagmoralen. Også de som ikke har spilt så mye løper ut på banen som gærninger og er med på å feire. Det viser viktigheten av hvor mye det betyr for dem. Vi er en familie som ønsker hverandre vel. Dette poenget var utrolig viktig for laget, avslutter Bewianberg.

