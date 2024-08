Den blodige smellen som ga VIF overtall. Og scoring.

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Jeg skal ikke si at det var avgjørende, men vi er en spiller mindre i de fem minuttene dette tar. Og i en slik kamp kan det blir avgjørende. Jeg vet ikke hvilke beskjeder som ble gitt, men det var litt rart at jeg måtte gå rundt hele banen før vi kunne bytte inn en ny spiller, sier Julius Skaug til Dagsavisen.

Han fikk en albue i ansiktet rett før Vålerengas 3–2 scoring. Kampen ble stoppet og Skaug fikk behandling, men da blødningen var stoppet fikk han beskjed av dommeren at han også måtte bytte drakt. Og han måtte gå av på motsatt side.

Var et uhell

– Duellen var helt grei, jeg tror ikke det var noe grovt i den, bare at jeg var uheldig og fikk det kuttet. Da ble det mye blod og det måtte jo stanses, sier han.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen reagerte på at de ikke fikk foretatt byttet fortere, men bruker ikke store ord om det.

– Det var litt dumt og det er jo da den tredje scoringen deres kommer, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Både han og Julius Skaug innrømmer at de har vært med på en fantastisk fotballkamp med en enorm ramme.

Det tok tid å lappe sammen Julius Skaug. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

To ganger stang ut

– Vålerenga hadde to skudd i krysset, vi hadde to skudd i stengene. Det var forskjellen mellom disse lagene, sier Julius Skaug som tross alt var stolt at det Lyn leverte.

– Vålerenga er det beste laget i ligaen, de rykker opp, men vi holder godt følge med dem. Vi skaper nok sjanser til å få uavgjort, sier Julius Skaug, som hadde fått vasket bort alt blodet da han kom til mediesonen etter kampen.

– Alle peker på Vålerenga som vinner av ligaen, men topp seks og kvalifisering er innen rekkevidde for dere også?

– Vi tenker ikke slik. Vårt mål er på berge plassen og stabilisere oss i denne divisjonen. Tre opprykk på rad er urealistisk, sier Skaug.

Lyns trener Jan Halvor Halvorsen får gult kort av dommer Kristoffer Hagenes på Intility Arena. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Halvorsen var fornøyd med at laget hans hadde levert en fotballopplevelse av de sjeldne.

– Jeg tror dette må ha vært morsomt å se på. Jeg er stolt av spillerne mine som går rett i strupen på VIF og vi kunne ledet med to tidlig. Men Vålerenga er et godt lag som vi klarer å matche. Det er selvsagt lov å være skuffet over at vi taper en fotballkamp, men prestasjonen vår og måten vi takler denne rammen på er jeg veldig fornøyd med, sier som vanlig en smilende Lyn-trener.

- Du fik gult kort også, det er sjelden kost for deg?

- Ja, jeg syntes jeg måtte si fra og forlot sonen min, så det kortet var helt greit, sier han.