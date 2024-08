Billetter på svartebørs foran VIF - Lyn: – Folk er naive

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag klokka 18.00 møtes Vålerenga og Lyn til årets andre høytrykkskamp. Igjen er oppgjøret utsolgt og det betyr at enkelte prøver å selge billetter på svartebørs.

– Mange kjenner ikke lovverket og legger ut billetter til salg under fullt navn. Folk er naive. Vi kontakter de vi fanger opp og sier vi politianmelder, sier daglig leder i Vålerenga, Svein Graff, til Dagsavisen.

Han er en av gjestene i denne ukas byderby-spesial i podkasten Trikkeligaen der han snakker om arrangementet som venter.

Hjelp av supportere

Svartebørssalg av billetter er ikke noe daglig problem for Vålerenga, men ettersom kampen har vært utsolgt lenge, oppstår dette problemet, som ved vårkampen på Ullevaal stadion, som også overraskende nok ble utsolgt. Til den kampen mener Lyn de kunne solgt 40.000 billetter.

– Jeg får daglige henvendelser fra folk som vil ha billetter, men det nytter ikke. Alt er utsolgt, minner Svein Graff om.

Det er ikke lov å selge billetter på svartebørs i Norge, altså til en pris over ordinær kostnad. Graff forteller også at de får hjelp av egen supportergruppe til å fange opp svartebørssalg. Men enkelt er det ikke, og det kan til en viss grad ikke unngås.

– Vi skal jo være glade for at det er så stor etterspørsel etter kampbilletter, vi skulle jo hatt flere av disse kampene. Men i år er altså Vålerenga – Lyn blitt de to største kampene i Norge, sier Graff.

Klubben har ikke klare sanksjoner mot svartebørssalg, men hvis noen blir tatt kan de eksempelvis miste retten til å kjøpe sesongkort, uten at det er bestemt.

Daglig leder i Vålerenga, Svein Graff, gleder seg til det første byderbyet på Intility (Pål Karstensen)

Rekordtall

Det offisielle tilskuertallet på Ullevaal-oppgjøret 20. april endte på 25.103 tilskuere, rekord for OBOS-ligaen og det blir årets mest sette seriekamp i Norge, uansett divisjon. Ingen arenaer i Norge tar et større publikum.

Det er bare cupfinalen og noen landskamper som kan komme opp på samme nivå. Og Vålerenga er fortsatt med i cupen.

Intility Arena er mindre av størrelse der kapasiteten er 16.556 seter. Men på supportertribunen Østblokka er det primært ståplasser.

Vålerenga har som vanlig hatt et samarbeid med Lyn, supportergruppene og politiet foran lørdagens oppgjør.

Det var stort politioppbud utenfor Ullevaal stadion til kampen 20. april. Slik blir det også lørdag. (Terje Pedersen/NTB)

Mange vakter og politi

Vålerenga gir bort hele den ene kortsiden til Lyn-supporterne, på motsatt side av Østblokka. Det vil bli en massiv supporteropplevelse på Intility Arena. Det er første gang Lyn møter Vålerengas A-lag til kamp her.

– På Ullevaal var det store politisperringer utenfor arenaen for å skille supporterne. Blir det det samme på lørdag?

– Ja, det blir et stort politioppbud, samtidig er det litt enklere logistikk rundt vår arena. Supporterne sluses inn fra hver kant og så har vi Valle Hovin som en slags sperre imellom. Men vi håper på en harmonisk atmosfære i det som kan bli en fantastisk fotballkamp, sier Svein Graff.

Lyn-supportere må inn fra Vallhall-siden, de som tar T-banen må ta den til Hasle T-banestasjon. VIF-supporterne kommer inn fra Helsfyr-siden.

I podkasten kan du for øvrig høre om stuntet Graff og Vålerenga kirke fant på i 2009 da de skulle gravlegge Lyn …

– Humor er en vanskelig øvelse, jeg ville kanskje ikke gjort det igjen, sier han i dag.

