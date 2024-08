Ny overlegen VIF-seier ga semifinale: – Vi ønsker å vinne cupen

Så overlegne er Vålerengas damelag denne sesongen, at kaptein Janni Thomsen synes laget egentlig leverer en ganske dårlig kamp, og likevel vinner laget 5-1 på bortebane etter å ha havnet under.

– Vi slår vekk for mange baller før pause, og spiller ikke en kjempebra kamp, men vinner 5-1. Det skal vi være fornøyde med. Vi lar Stabæk komme inn i kampen helt unødvendig i starten av kampen, men det var superviktig å få et mål like før pausen etter det som var en vanskelig omgang for oss, sier Thomsen til NRK.

Les flere saker om VIF-damene her

Ønsker å vinne cupen

Det startet imidlertid dårlig for Vålerenga, da Iris Omarsdottir på nokså heldig vis fikk satt ballen i mål etter en duell i VIF-boksen, der ballen vel spratt borti både den ene og den andre foten. Vålerenga lot seg ikke stresse nevneverdig, og etter kvarteret spilt utlignet Thea Bjelde, før Olaug Tvedten ga de suverene serielederne ledelsen like før pausen.

– Jeg er fornøyd med at vi beholder roen etter den dårlige starten, men er ikke fornøyd med hvordan vi avslutter den første omgangen. Selv om vi går inn med ledelsen ga jeg beskjed om at vi måtte heve oss, og gjorde noen små justeringer, og det fikk vi umiddelbar effekt av. Det er godt å gå videre, da vi ønsker å vinne cupen i år, sier VIF-trener Nils Lexerød til NRK.

Vålerenga-trener Nils Lexerød var fornøyd med at spillerne hans beholdt roen etter den tidlige kalddusjen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Der det var relativt jevnt før pause, var det alt annet etter hvilen. Allerede to minutter etter pausen økte kaptein Janni Thomsen til 3-1, og fra der var Vålerenga fullstendig overlegne. Emma Godø stanget inn 4-1 etter godt forarbeid fra Karina Sævik, før Thomsen fastsatte sluttresultatet til 5-1.

– Cupen betyr veldig mye for oss, så det var viktig for oss å gå videre. Vi har vært i finalen mange ganger, og prøver alltid å vinne den. Det gjør vi i år også, forteller Thomsen som skryter av lagvenninnene:

– Stabæk er et sinnsykt bra lag, men på vårt beste vet vi at vi også er et fantastisk bra lag. Jeg er utrolig stolte av de jentene som står bak meg, og i dag viser vi hvor bra vi kan være når vi spiller sammen.

Les også: Hat trick-helt Tvedten tror på gull: – Vi skal gå på mange smeller (+)

Tøft kampprogram

Vålerenga-damene er nå inne i et ganske tøft kampprogram, med fire kamper på tolv dager.

– Det er mange kamper på relativt kort tid, men vi har vært godt forberedt på at det vil bli sånn. Alle elsker å spille kamper, men i perioder som det her blir det mer logistikk og større rullering i troppen. Det synes jeg vi løser veldig bra, og også i dag får vi brukt mange spillere og akkurat nå går ting veldig bra for oss, sier Thomsen og smiler.

Vålerenga-kaptein Janni Thomsen jubler med lagvenninnene etter det siste av hennes to mål i cupkampen mot Stabæk (Stian Lysberg Solum/NTB)

Trener Nils Lexerød har ikke lagt skjul på at han ønsker å vinne både serie og cup, men at årets største mål er å komme seg inn i mesterligaen. Det er også litt av grunnen til det tette kampprogrammet, før Vålerenga reiser til Romania i starten av september for å spille finalen i mini-turneringen som gir muligheten til å spille den avgjørende playoff-kampen om en mesterligabillett.

– Akkurat nå er vi rett og slett i veldig god form. Uansett hvilke spillere vi bruker holder vi et veldig høyt nivå. Vi kan bytte spillere og bruke hele troppen i visshet om at relasjonene sitter og at alle spiller etter én felles idé. Den roen spillerne viser, og at de ikke blir stresset etter det tidlige baklengsmålet er godt å se, sier Lexerød som til NRK uttalte at han ønsker seg Aafk Fortuna i semifinalen.

Les også: VIF overlegne i seriefinalen: – Skal ta nok poeng til å vinne gullet (+)

---

Kampfakta

Fotball NM kvinner tirsdag:

Stabæk – Vålerenga 1-5 (1-2)

Nadderud

Mål: 1-0 Iris Omarsdottir (4), 1-1 Thea Bjelde (17), 1-2 Olaug Tvedten (43), 1-3 Janni Thomsen (48), 1-4 Emma Stølen Godø (66), 1-5 Thomsen (75).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Gult kort: Silje Bjørneboe, Stabæk, Olaug Tvedten, Janni Thomsen, Vålerenga.

Stabæk (4-3-3): Sunniva Skoglund – Silje Bjørneboe (Anja Rasmussen fra 78.), Silje Helgesen, Emilie Bølviken, Fanny Lång (Lena Soleng Hansen fra 22.) – Andrea Anderdal (Meryll Abrahamsen fra 69.), Emilie Østerås (Elida Kolbjørnsen fra 78.), Maren Thoresen (Ida Natvik fra 69.) – Iris Omarsdottir, Melissa Bjånesøy, Monica Isaksen.

Vålerenga (3-4-2-1): Tove Enblom – Sara Hørte (Michaela Kovacs fra 72.), Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen (Selma Pettersen fra 66.) – Janni Thomsen, Thea Bjelde (Stine Brekken fra 72.), Linn Vickius, Sædís Heidarsdóttir (Ylinn Tennebø fra 67.) – Emma Stølen Godø, Olaug Tvedten (Ronja Arnesen fra 77.) – Karina Sævik.

Spilles onsdag: Lyn – Røa, Viking – Rosenborg og AaFK Fortuna – Brann.

---