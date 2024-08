Lyns femte strake U på Nadderu(d): – Håper vi er ferdige der nå

NADDERUD (Dagsavisen): Med dagens «hjemmekamp» på Nadderud har Lyn nå spilt fem kamper på Bislett og fem kamper på Nadderud. Det har blitt fire seiere og ett tap på Bislett og fem uavgjort på Nadderud. Tar du med uavgjorten også på Ullevaal, har Lyn seks uavgjorte kamper som hjemmelag på andre hjemmebaner enn Bislett. Det ble også resultatet mandag, da Start kjempet til seg en 2-2.

– Det er ingen tvil om at vi trives bedre på Bislett, men vi må bare gjøre det beste ut av det. Vi kunne vippet noen av de uavgjortkampene til seier, som vi også kunne gjort i dag, men det er som det er. Men det er klart at vi heller vil spille på Bislett, forteller kaptein William Sell.

Baklengs etter 11 sekunder

Han var involvert i tre nøkkelsituasjoner mot Start, der en endte med baklengs, mens den siste kunne gitt Lyn seieren. I mellom dem var en hands-situasjon der Start ville ha straffe etter et innlegg gikk i hånda på Sell og ut til corner tidlig i kampen.

– Slik jeg ser det gjør jeg meg ikke noe større, og har hendene på ryggen da jeg blokkerer det innlegget. Selv om ballen treffer meg i hånda på vei ut, synes jeg det ville vært fryktelig strengt å dømme straffe. Så jeg synes det ikke er noe, forteller Sell som minutter før det også var involvert i Starts første scoring etter bare 11 sekunder!

– Det målet hadde vi ikke sluppet inn på Bislett. Det kan jeg si deg, men vi burde ikke sluppet det inn uansett. Hvis den situasjonen hadde skjedd 100 ganger til, ville det ikke skjedd på nytt, så det er bare sykt irriterende å få et mål imot så tidlig etter at du har gasset deg opp og er klar for å spille. Så kommer det en lang ball vi egentlig har god kontroll på, før de får en klarering som går i mål. Det er litt uheldig at Aleks (Pedersen) ikke ser ballen også, men sånt skjer heldigvis ikke i hver kamp, sier Sell og ler.

Mustapha Ubandoma jubler for sin 2-1-scoring etter halvtimen spilt mot Lyn (Pål Karstensen)

Bytter satte fart på laget

Lyn kommer seg inn igjen i kampen, og scorer et fint mål da venstreback Herman Solberg Nilsen kommer seg til dødlinja og Anders Bjørntvedt Olsen gjør at signaturløp inne i boksen og kommer seg foran Starts midtstoppere. Men gjestene var ikke ferdige der, og går opp i 2-1 etter halvtimen, som også blir pauseresultatet. I pausen gjorde Jan Halvor Halvorsen intet mindre enn to bytter, da Henrik Kristiansen og Ole Breistøl ble tatt av og erstattet med Adrian Berntsen og Tobias Myhre.

– Det at vi får et sånt mål i mot kan skje. Det er naturligvis en tung start, men vi hentet oss raskt inn igjen og scoret på et kjempefint angrep. Så kommer 2-1-scoringen til Start litt ut av ingenting føler jeg, men utenom målet synes jeg vi var for statiske før pausen, sier Halvorsen og forklarer dobbeltbyttet.

– Vi må huske på det at Ole ikke er i kampform enda, og at det egentlig var Brage (Hylen) som skulle starte, men han ble syk natt til mandag. I tillegg turte vi ikke bruke Jacob (Hanstad) på grunn av hans lille kjenning, og da fikk Henrik og Ole starte. Henrik har også vært ute med skade lenge, og det ble litt urytmisk. Det var ikke at de var spesielt dårlige, men det fungerte ikke helt. Derfor bytta vi i pausa, og de som kom inn gjorde det veldig bra, forteller Halvorsen.

Sjøl med sin første Lyn-scoring

Den andre omgangen ble et nesten konstant stormløp mot Start-målet, der Lyn fikk utligningen ganske tidlig ved Jørgen Sjøl som scoret sitt første mål for klubben. Da annonserte speaker at backen hadde 1000 i odds på hat trick, men det ble med den ene scoringen for Sjøl, som altså var hans første i Lyn-drakt.

– Jeg har vel høyest odds på laget for å score, da det er mange år siden sist, så det var digg at den kom nå. Vi får håpe at nå som målkontoen er åpnet, så kommer det flere, da jeg må holde tritt med Herman på motsatt back. Jeg kan ikke være noe dårligere enn han, sier Sjøl og smiler.

Den offensive backen fortsatte å dundre nedover langs høyrebacken, og fem minutter før slutt fant han William Sell med et innlegg. Kapteinen knuste alle i hodeduellen, men headingen hans traff stolpen. Det var det nærmeste Lyn kom i en omgang der de dominerte stort, men ikke fikk uttellingen etter 2-2.

– Det er fryktelig irriterende at den ikke sniker seg inn. Det er et kjempebra innlegg av Jørgen, og etter at jeg setter den i stolpen får også Daniel (Schneider) en kjempemulighet like etterpå. Jeg hadde vel tre muligheter jeg kunne scoret på i dag, så hvis jeg fortsetter å få sånne sjanser lover jeg å score, sier Sell.

William Sell headet i stolpen fem minutter før full tid i kampen mellom Lyn og Start (Pål Karstensen)

Uavgjort-banen Nadderud

Dermed endte det med årets femte uavgjort som hjemmelaget på Nadderud, der laget nå forhåpentligvis ikke skal spille flere kamper denne sesongen. I tillegg ble det også uavgjort mot Stabæk, som bortelag.

– Det har blitt en skikkelig uavgjort-bane for oss, da vi er hjemmelag som ikke spiller hjemme. Vi har vært på Bislett i tre år nå, og det er hjemmebanen vår. Der er det gress og banen er kjempefin, så vi håper vi er ferdige og ikke må spille flere kamper her på Nadderud nå. Vi har jo fortsatt ikke tapt, men det har jo ikke blitt noen seiere heller siden vi slo Hødd her i fjor, sier Halvorsen.

– Vi er åpenbart bedre på Bislett, og liker oss mye bedre der, selv om vi til daglig også trener på kunstgress som de har her på Nadderud. Det er likevel noe med Bislett som gjør at vi drar det i vår favør, og at vi klarer å underholde Bastionen i større grad. Samtidig er det ikke alle lag som tar med seg bare uavgjort på en tredje hjemmebane for året, så får vi se hvordan det blir i fremtida, avslutter Sjøl.

