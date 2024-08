Effektive dødballer da Skeid stoppet VIF2 og gjenerobret tabelltoppen

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Vålerengas 2. lag hadde den pussige kamprekken med fjorten tap og to strake seirer da de inntok Nordre Åsen. Elias Hagen gjorde et interessant comeback for VIF2 etter å ha vært ute av spill i over tre måneder etter en kne-operasjon. Han spilte bare 1. omgang da VIF2 ga Skeid kamp.

Men VIF2s lille opptur ble effektivt stoppet av to gode dødballer signert Mikkel Lindbäck etter pause. Han leverte et frispark og en corner til henholdsvis Luca Høyland og Per-Magnus Steiring som avgjorde kampen.

Lynrask scoring

Kampen hadde ikke satt seg ennå da Sulayman Bojang satte på turboen og gjorde alt sjøl. Og når han bestemmer seg for å spurte med ball, går det unna. Han løp rett og slett tvers gjennom VIF-feltet og trillet ballen elegant bort i bortre hjørnet. Da sto det 2.30 på kampuret.

Etter Skeids sterke åpning der Bojang fortsatte med å skape sjanser fra sin høyrekant, viste det seg at Vålerenga var vel så giftige på sine kontringer. Mees Rijks kjenner vi kvalitetene til, han scoret fire mål mot Follo for et par uker siden. Og Adrian Kurd Rønning viste også sine offensive egenskaper utover i 1. omgang.

Det var Skeid som hadde banespillet, men rytmen i det nykomponerte angrepet satt ikke. De store sjansene uteble. På motsatt side kom Taha Usman til en fin sjanse fra sin venstrekant, men Skeid-keeper Marcuis Andersen var på plass. Vi noterte også et hardt langskudd fra Elias Hagen som landet ved Skeids klubbhus.

Stor redning

Etter en snau halvtime kom utligningen. Etter et stygt balltap på Skeids midtbane ble Mens Rijks frispilt på venstrekanten og han banket ballen hardt opp i nettaket.

Sekunder før pause burde Skeid tatt ledelsen. Thor Lange skjøt et hardt frispark fra spiss vinkel, VIF-keeper Jacob Storevik måtte gi en retur som Filip Stensland kunne sette i åpent mål, men Storevik fikk opp en hånd i siste liten og avverget scoring.

Men ledermålet kom drøyt ti minutter etter pause. Mikkel Lindbäck la et frispark midt i banen høyt inn i feltet og der raget Luca Høyland høyest. Ballen gikk i en høy bue og overrumplet muligens keeper Storevik da ballen lurte seg inn under tverrliggeren.

Skeid hadde fått blod på tann og den innleide spissen Jesper Fiksdal kom enda nærmere da han satte ballen i stolpen.

Leder med to poeng

Hjemmelaget hadde momentet og 3–1 kom ved neste dødball. Nevnte Mikkel Lindbäck la corneren rett på hodet til en udekket Skeid-kaptein Per-Magnus Steiring og med slike arbeidsforhold er det ingen som kan stoppe han. Han headet ballen kontant i nettet fra fem meters hold.

Da roet kampen seg ned, men Mees Rijks erstatter etter pause, Emin Pajic hadde en heading som kunne gitt uttelling.

Med seieren er Skeid tilbake på tabelltoppen to poeng foran Tromsdalen. Neste oppgave er Alta borte. VIF2 blir liggende med sine seks poeng, som betyr at det er 15 poeng opp til sikker plass.

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 mandag:

Skeid – Vålerenga 2. lag 3–1 (1–1)

Nordre Åsen: 432 tilskuere.

Mål: 1–0 Sulayman Bojang (3), 1–1 Mees Rijks (28), 2–1 Luca Høyland (56), 3–1 Per-Magnus Steiring (61),

Dommer: Håvard Bjerkelund, Birkebeineren.

Gule kort: Hasan Yusuf, Mikkel Lindbäck, Skeid, Mees Rijks, Øystein Sanden (trener), Jakob Granli, VIF2.

Skeid: Marcus Ellingsen – Luca Høyland, Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Thor Lange (Ousmane Diallo Toure fra 46) – Sulayman Bojang, Torje Naustdal (Emil Tjøstheim fra 46), Hassan Yusuf – Mikkel Lindbäck, Jesper Fiksdal (Daniel Størseth Lunde fra 65), Filip Stensland.

Vålerenga: Jacob Storevik – Jakob Granli, Nathan Fasika (Stian Sjøvold Thorstensen fra 46), Aleksander Hammer Kjelsen, Jesper Renshusløkken – Obasi Onyebuchi, Handel Samson, Elias Hagen (Maxwell Kardoe fra 46), Taha Usman – Adrian Kurd Rønning, Mees Rijks (Emin Pajic fra 46).

