Kjelsås sikret sin første seier etter ferien: – Det har vært to tunge uker

GREFSEN (Dagsavisen): For to uker siden ga Kjelsås slipp på en tremålsledelse og tapte til slutt 3-4 for Grorud før de ble fintet ut av Vålerenga 2 i neste runde. I dag var det et revansjelystent Kjelsås som styrte kampen fra første minutt.

Innledningsvis kom Kjelsås til store sjanser uten at det ble mål ut av det. Blant annet kom Ahmad Abbas seg helt inn til femmeteren etter et glimrende dribleraid. Midtveis i omgangen var det en ny stor sjanse da Kristian Eriksen headet ballen i tverrliggeren.

Et par minutter senere overrasket ballen alle innvolverte da den spratt over både keeper, forsvarere og Kristian Eriksen, som akkurat ikke rakk å få kontroll på ballen før den gikk ut.

Etter 33 minutter fikk Kjelsås endelig igjen for det høye presset da Henning Andresen spilte ballen til Kristian Eriksen som fyrte av på kanten av sekstenmeteren. Før ballen gikk i mål rakk den å være borti benet til Strindheims Sander Halgunset og gå mellom beina til keeper Christoffer Bugge.

To minutter senere tok Filip Oprea seg forbi en Strindheim-spiller på lekkert vis før han spilte ballen til Henning Andresen som satte ballen i mål. Like etterpå var Simen Olafsen nære ved å øke ledelsen atter en gang på hjørnespark, men en sterk redning av Bugge forhindret det.

Hovedtrener i Kjelsås, Eivind Kampen var veldig fornøyd seier etter to strake tap. Han var spesielt imponert over førsteomgangen laget hans leverte i dag.

– Jeg tror ikke at de to foregående prestasjonene nødvendigvis har vært helt logiske tapsprestasjoner, men ikke så bra som vi ønsker å være heller. Vi var nødt til å stramme det opp og det syns jeg vi særlig gjør i førsteomgangen, som er meget god, sier Kampen til Dagsavisen.

Les flere saker om andre divisjon her

Traumer fra Grorud-kampen

Etter hvilen var det Strindheim som tok føringen innledningsvis. Allerede etter fem minutter var de i nærheten av scoring, men som Olafsen blokkerte ut til hjørnespark. I det 73. minuttet reduserte Trondheims-laget da Sander Halgunset fant Jonas Lian Horten i feltet på et hjørnespark. Kampen beskriver første halvdelen av andre omgang som en traume fra Grorud-kampen.

– Vi blir litt usikre en periode i andreomgangen der, så det var noe vi måtte jobbe gjennom, så syns jeg vi klarer det fint til slutt også da.

Tre minutter senere tok Kjelsås nemlig tomålsledelsen tilbake da Jens Aslaksrud banket ballen i tverrliggeren og inn i mål etter litt klabb og babb i forkant. For å være sikker dyttet Eriksen inn ballen, som antakeligvis allerede hadde vært over streken. Hvem som egentlig scoret av de to er noe usikkert, men det virket ikke som det hadde så mye å si uansett.

– Det er alltid gøy å vinne og alltid gøy å score mål. Når det gjelder det andre målet er det ikke så nøye for min del om det var jeg eller Jens som scoret det, sier Eriksen til Dagsavisen etter kampen.

Han innrømmer også at de siste ukene var tøffe og at det var deilig å slå tilbake i dag.

– Der har vært to tunge uker, fotball er jo merkelig. Vi burde vunnet mot Grorud, men det holdt ikke inn og mot Vålerenga var vi ikke effektive nok. I dag klaffet det litt bedre og vi fikk litt mer fart på ballen enn vi klarte i de siste kampene.

– Ikke noe vits i å snakke om noe mer enn det

Etter dagens kamp ligger Kjelsås på tredjeplass på tabellen med 35 poeng, bak Tromsdalen og Skeid. Skeid, som har en kamp mindre spilt og bedre målforskjell har også 35 poeng. De møter Vålerenga 2 på mandag. Ved spørsmål om overordnede målsetninger, og et eventuelt opprykk er talen klar fra både Eriksen og Kampen.

– Målsetningen er å vinne hver kamp, ikke vits i å snakke om noe mer enn det, sier Eriksen.

Kampen kvitterer stjernespilleren sin:

– Det vi har lært hver eneste uke av denne sesongen er at det er fryktelig tett og jevnt i denne divisjonen, så vi har mer enn nok med å se til neste stopp som er Eidsvoll Turn. Det er det vi kommer til å bruke energien på i tiden som kommer.

Les også: AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Les også: Ut mot Listhaug: – Rett og slett tøv

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)