Grorud-keeperen etter smultring mot gamleklubben: – Jeg er i halvparten så god form som jeg bør være

GRORUD (Dagsavisen): 14. juni spilte Skeid og Grorud 2–2 på Nordre Åsen. Snaue to måneder senere sto de to lagene ansikt til ansikt igjen, og denne gangen var alt snudd på hodet. For det ble fire mål sist, denne mandagskvelden endte det målløst. Det eneste som var likt var at de to lagene også nå delte poengene.

For Grorud-keeper Lars Martin Kvarekvål (24) ble denne kampen det stikk motsatte av det han opplevde på Nordre Åsen. Da måtte nemlig sisteskansen ut etter en hodesmell. Han har også slitt med foten. I dag gikk han av banen med null baklengs, mye takket være han, og litt marginer.

– Jeg har ikke lyst til å ta på meg all æren for det, nei. Vi har jobba mye med forsvarsspillet etter at vi har sluppet inn sju mål på de to foregående matchene. Det skal holde å score et par mål for å vinne, sier Kvarekvål til Dagsavisen etter kampen.

Han fortsetter:

– I dag er det like mye Skeid sin fortjeneste egentlig, som ikke prøver så veldig hardt. Så er det litt vår fortjeneste at ikke vi scorer også. Hvis vi hadde vært skarpere mot det laget vi møter i første omgang så kunne det blitt artig. Så hever kanskje begge lag seg litt til andre omgang, og det blir litt bedre.

Ærlig om egen form

Kvarekvål var tilbake etter hodesmellen forrige lørdag, da Grorud snudde 3–0 til 3–4 på Grefsen stadion mot Kjelsås. Han innrømmet at kroppen ennå ikke er helt på det nivået han selv ønsker – til tross for at han altså går av banen med null baklengsmål.

– Jeg har vært en måned ute med skade i hodet, og sånn. Fortsatt litt vondt i foten, så har ikke spilt så mye. I dag syns jeg at jeg spiller en veldig bra match, sammen med fireren foran meg – og blir belønna med smultring, smiler han.

– Når jeg har vært ute så lenge, så må jeg trene meg opp. Jeg er jo i halvparten så god form som jeg bør være etter skadene. Muskulaturen er bare sliten, legger han til.

Jesper Fiksdal testa Kvarekvål tidlig i kampen, og da dro han opp en strålende redning, og stoppa det harde skuddet langs gressmatta.

Lars Martin Kvarekvål spilte for Skeid forrige sesong. Denne sesongen forsvarer han målet til Grorud. (Pål Karstensen)

Hjemmebanefordel

Den største sjansen til Skeid i første omgang ble imidlertid ikke en stor oppgave for Kvarekvål, da avslutninga til Ousmane Diallo Toure var for dårlig.

Den kom etter et innlegg fra Kabamba Kalabatama. Toure slapp ballen forbi til Thor Lange, litt ute til venstre. Lange la ballen tilbake til Toure, som tilsynelatende ble litt overraska. Skuddet ble et sleivspark, som Kvarekvål enkelt stoppa.

Det å kjenne egen gressmatte ga keeperen en liten fordel.

Der tenkte jeg at nå er jeg fucked. Men så skyter jo ikke han første, men jeg skjønner også at han spilte, for jeg var ganske tett på han første. Jeg veit at det er litt tørt akkurat mitt foran der, for dit når ikke vanninga, så den spretter litt ekkelt for Ousmane, som kommer i stor fart også. Da blir det vanskelig.

– Det handler om å være der, stå der, og få det til å se jævlig enkelt ut, legger han til.

– Man skvetter jo litt når den går i metallet

Det kom en del sjanser i løpet av kampen, både for Grorud og Skeid, men Kvarekvål synes likevel at det var en ganske behagelig oppgave å stå bakerst – med ett unntak.

– Ja, utenom den som de har i krysset i andre, så syns jeg ikke de er kjempefarlige. Det er tendenser til noe, men vi kan si det samme om oss egentlig også da, forteller han.

Sjansen han snakker om dukket opp like før det var spilt 90 minutter. Skeids innbytter Mikkel Linbäck testa lykken fra distanse, og ballen gikk i en bue over Kvarekvål, for den smalt i tverrliggeren, helt borte ved krysset.

– Jeg visste at den ikke ville gå inn, men man skvetter jo litt når den går i metallet sånn, sier han.

– Du var sikker på det?

– Når du har stått lenge nok i mål så veit du hva som går inn, og ikke.

– Hvor godt fornøyd er du med kampen?

– Resultatet er greit, prestasjonen er – sett under ett – ikke bra nok. Men det holdt i dag, og vi møter faktisk laget som leder avdelingen. Vi må nesten si at uavgjort og null baklengs er greit i dag.

Grorud lå – og ligger fremdeles – ni poeng bak Skeid som troner øverst på tabellen i 2. divisjon. Kvarekvål mener likevel ikke at Grorud måtte vinne denne kampen.

– Nei, det er neste år vi skal opp.