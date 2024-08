Vålerenga-børsen: Bjørdal-magi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG - 6: Har veldig lite å gjøre før pause, men tidlig i andre omgang får han testet reaksjonsevnene på Raufoss’ største mulighet i kampen. Reagerer lynraskt og redder i stolpen og ut. Holder buret rent i andre kamp på rad.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 6: Slår flere gode baller, både høye og lave, gjennom ledd i første omgang. Viser også frem innleggsfoten sin, og er mye involvert i VIFs angrepsspill før pause. Ut etter 62 minutter.

AARON KIIL OLSEN - 6: God kontroll bakover og dekker mye rom. Stopper en Raufoss-overgang før pause og får gult kort. Vinner flere viktige dueller i andre omgang.

SEBASTIAN JARL - 6: Veldig god til å bruke fysikken sin for hva den er verdt. Har stor fordel av nettopp det både offensivt og defensivt. Bunnsolid i egen boks, og bidrar stort til å holde nullen igjen.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD - 6: Gjør sakene sine meget bra på venstrebacken. Slår innlegget som fører til 2-0 før han flyttes over på høyre den siste halvtimen.

HENRIK BJØRDAL - 7: Har en kjempesjanse før kunstscoringen midtveis i første omgang. Kombinerer strålende med Ambina og Lange før han kjører en Zinedine Zidane-piruett i 16-meteren og prikker inn VIFs første scoring. Kampens prestasjon. Utgjør en stor forskjell i nesten hver match han spiller, og er egentlig for god for denne ligaen. Burde ha stått med én scoring til før pause.

FIDEL BRICE AMBINA - 6: Har et skummelt balltap på egen halvdel før pause, men spiller ellers bunnsolid. Viser frem nærteknikk, overblikk og pasningsferdigheter

CARL LANGE - 6: Får mye plass i mellomrommet og viser seg frem. Glimrende gjennombruddspasning som sender Strand gjennom tidlig i matchen. Har funnet tonen med Bjørdal på midten og får assist på 1-0-målet. Ut etter 90 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI - 5: Har vist strålende form de siste matchene og er involvert i mye også i dag, men ikke like skarp. Kommer seg løs og slår både innlegg og avslutter selv, men lykkes ikke helt. Skaper dog fortsatt masse på høyrekanten, og et konstant uromoment for Raufoss.

MUAMER BRAJANAC - 6: Centimeter unna sin første VIF-scoring ganske tidlig i matchen, og får også en enorm sjanse når han rager høyest i feltet noen minutter senere. Men rett etter pause lykkes det omsider for den nye VIF-spissen, som enkelt setter inn 2-0 etter en duell foran Raufoss-keeper Ole Kristian Lauvli. Burde ha scoret mer enn ett mål, men er i gang. Ut etter 62 minutter.

PETTER STRAND - 6: Bør score når han kommer helt alene med keeper etter bare sju minutter, og bør også ha straffespark tidlig i andre omgang. Involvert i det meste i første omgang. Kunne fort ha scoret både én og to ganger denne matchen. Slurver litt etter pause. Ut etter 77 minutter.

Ola Kamara, Simen Juklerød, Magnus Bech Riisnæs, Filip Thorvaldsen og Mees Rijks spilte for lite til å bli vurdert.

