Dette er årets påskekrim på TV

Det er med påskekrim som med forbrytelser, nordmenn vender alltid tilbake til de samme åstedene når den blodigste høytiden står for døren. Selv om de store amerikanske strømmekanalene bugner av krim og thrillere, er det noe eget med NRK, TV 2 og andre norske tilbydere i påsken. Her er noen av seriene som har premiere både på strømming og lineær TV denne påsken.

Påskekrim på NRK

Også i år har NRK det største antallet nye serier, riktignok mange av dem gamle kjenninger i nye sesonger. Men statskanalen byr også på et par nykommere.

«Bergerac»

Bergerac S1 Damien Molony som Jim Bergerac i den nye «Bergerac»-serien som vises på NRK i påsken. Her med Robert Gilbert som kollegaen Barney. (Colin Hutton/UKTV/NRK)

Nyinnspillingen av den klassiske britiske krimserien «Bergerac» har irske Damien Moloney i rollen som den rufsete politietterforskeren Jim Bergerac, som oppklarer mord på skatteparadisøya Jersey i Den engelske kanal. Denne seks episoder lange serien starter med et mord på svigerdatteren til en av øyas rikeste menn, og selv om Bergerac er permittert fra jobben på grunn av drikking og depresjon etter at kona døde i sykdom, må han tilbake på jobb. Det hele skal utarte langt bortenfor det ene mordet. (NRK TV – alle seks episodene er tilgjengelige)

«Siste kapittel» - sesong 2

Moonflower Murders - Season 2 Moonflower Murders - Season 2 - Episode 203 (Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television/Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television)

Den første sesongen av «Siste kapittel» («Magpie Murders») var NRKs påskekrim i 2022. Nå kan alle som liker klassisk «hvem gjorde det»-krim i tradisjonen til Agatha Christie glede seg over en ny sesong med forlagsredaktøren Susan Ryeland og hennes detektivhelt Attucus Pünd, spilt av henholdsvis Leslie Manville og Timothy McMullen. I «Siste kapittel» sesong to, kalt «Moonflower Murders», lokker en gammel mordgåte Susan hjem fra hennes hotelleksil på Kreta. Igjen fortelles det to historier parallelt, en i nåtid og en lagt til 1950-tallet som følger historien i boken med Atticus Pünd som helten. (NRK TV – alle seks episodene er tilgjengelige. På NRK 1 fra 19. april)

«Vera» - sesong 14

Brenda Blethyn er tilbake som DCI Vera Stanhope i serien «Vera»s aller siste sesong på NRK. (Helen Williams/Helen Williams)

Med denne 14. sesongen har den populære serien «Vera» kommet til veis ende. Krimserien med Brenda Blethyn i hovedrollen som den umake etterforskeren Vera Stanhope har mange fans også i Norge, men etter denne runden skal det visstnok være slutt. Den begynner med noen fiskere som finner et lik på en elvebredd, og Vera ruller opp en rekke tråder som også strekker seg tilbake i tid. (NRK TV – begge episodene er tilgjengelige. På NRK1 fra fredag 25. april)

«Nedgravde hemmeligheter»

Unforgotten S6_Episode One «Nedgravde hemmeligheter» med Sanjeev Bhaskar og Sinéad Keenan på NRK. (Sam Taylor, Mainstreet Pictures/NRK)

Ryggsekk-entusiastene Sinéad Keenan og Sanjeev Bhaskar er tilbake i rollene som Jess James og Sunny Khan som graver i uløste krimsaker. Det er selvsagt snakk om den sjette sesongen av «Nedgravde hemmeligheter» som nå får påskepremiere på NRK. Her er det snakk om et lik som blir funnet og fire mistenkte personer som alle hadde en forhistorie med offeret. (NRK TV – tre episoder tilgjengelig. På NRK1 fra søndag 13. april)

«Shetland»

Ruth Calder (til venstre) og Tosh i serien «Shetland». (BBC/ITV Studio)

Krimserien som er lagt til Shetlandsøyene, basert på Ann Cleeves romaner, har denne helt spesielle sakte rytmen og det egenartede øylandskapet som mange er blitt fascinert av. Serien fikk en ny dreining i forrige sesong etter at skuespilleren Douglas Henshall som spilte DI Perez bestemte seg for å pensjonere seg. Nå er seriens hovedperson Ruth Calder, spilt av Ashley Jensen, og det hele begynner blodig når venninnen til en annen av seriens hovedkarakterer, Alison «Tosh» McIntosh (Alison O’Donnell) ikke kommer hjem som avtalt. Da Tosh og Calder drar ut for å lete, finner de sønnen hennes dekket av blod. (NRK TV – alle seks episodene tilgjengelig. På NRK1 fra onsdag 16. april)

«Ding-dong, du er død!»

Henriette Steenstrup og Oscar Brahmachari Wicken spiller etterforskerne Tiril og Robin i lyddramaet «Ding-dong, du er død!» på NRK Radio. (Robert Rønning/NRK )

Radioteatret er nedlagt for lengst, men lyddramaet er på ingen måte dødt. NRKs påskekrim på øret, «Ding-dong, du er død!», sakker på ingen måte farten etter hvert som forviklingene skjer i høyt tempo. Her spiller Henriette Steenstrup og Oscar Brahmachari Wicken etterforskerne Tiril og Robin, som ifølge produsent NRK får en natt på seg til å finne ut: «Hvem ringte på hos Dyveke Astrup og skjøt henne i hodet?», og det på en dag hvor det også foregår kunsttyveri, utpressing og ulovlig overvåkning. Manus og regi er ved Erik Goplen Gulliksen og Gustav Lie Gundersen, mens de mange rollene befolkes av kjenninger som Anne Krigsvoll, Jon Øigarden, Trine Wiggen , Amy Black Ndiaye , Amir Asgharnejad, Manish Sharma, Henriette Marø, Elli Rhiannon Müller Osborne og mange flere. (NRK Radio, podkast fra 11. april.)

Påskekrim på TV 2

TV 2 satser på påskekrim både på TV 2 Direkte og på TV 2 Play. Her er årets kurv.

«Dalgliesh»

Adam Dalgliesh inntar TV 2-universet som påskekrim. (TV 2)

Sesongpremieren på «Dalgliesh» heter «Hellig død» og handler om en elev som blir funnet død på en kostskole i Scotland Yard-etterforsker Adam Dalgliesh barndomstrakter i East-Anglia. Det betyr hjemtur og mordgåte for en av britisk krims mest seiglivete figurer, den elegante Dalgliesh som med 1970-tallet som ramme er basert på P.D James bøker. TV 2 sender i alt tre episoder «Dalgliesh» som påskekrim. (TV 2 Play. Fra mandag 14. april på TV 2 Direkte)





«Agatha Christie: Towards Zero»

Fra TV 2s «Agatha Christie: Towards Zero». (James Pardon/TV 2)

TV 2 ruller ut en påkostet 4-episoders BBC-produksjon fra 2024 basert på Agatha Christies bok «Towards Zero» fra 1944. Det er første gang at denne boken er blitt filmatisert, og det er blitt en stjernespekket sak med blant andre Anjelica Huston som den feterte Lady Tressilan. Hun blir vertskap for den berømte tennisspilleren Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen) og hans ekskone Audrey (Ella Lily Hyland) etter en skilsmisseskandale av dimensjoner. Som om ikke det var nok blir hans nye flamme Kay (Mimi Keene) med. Når det i tillegg står en arv på spill, kan det ikke ende i annet enn mord. Dette er klassisk Agatha Christie i glamorøs innpakning og med et mysterium som holder på hemmelighetene helt til siste åndedrag. (TV 2 Play. Fra torsdag 17. april, TV 2 Direkte)

«The Au Pair»

«The Au Pair» vises på TV 2 Play. (TV 2 Play)

David Suchet er mest kjent som Hercule Poirot i serien bygget på Agatha Christies bøker, men her dukker han opp i en annen krimserie denne påsken. Han spiller den syke faren til Zoe Dalton (Sally Bretton), som tilsynelatende har alt. Det skal vise seg at familien skjuler en rekke hemmeligheter, og det hele begynner når faren flytter inn i Zoes nabohus og hun ansetter en Au Pair for å ta vare på familien. (TV 2 Play, alle episoder tilgjengelig)

«The Marlow Murder Club» sesong 2

Fra «The Marlow Murder Club», sesong 2 på TV 2 Play. (TV 2 Play)

Sesong 2 av «The Marlow Murder Club» gir oss et gjensyn med Judith Potts, Suzie Harris og Becks Starling, tre venninner som går både politi og andre i næringen når de løser forbrytelser og til og med mord i den idylliske byen Marlow. (TV 2 Play fra 11. april)

Viaplay/TV 3

Viaplay har som kjent gått gjennom store endringer og flere av seriene de produserte er solgt ut til andre. Men «Wisting» har de beholdt.

«Wisting» - sesong 5

Sven Nordin og Shelley Conn i den femte sesongen av Wisting på Viaplay. (Viaplay)

Sven Nordin er tilbake i rollen som etterforskeren William Wisting i den femte og siste planlagte sesongen av «Wisting», basert på Jørn Lier Horsts bøker. Denne sesongen er basert på romanen «Sak 1569» og er regissert av Aril Frølich. I serien er nå Wisting sykmeldt idet han får et anonymt brev posten som muligens avdekker et gammelt justismord, der 17 år gamle Tone Vaterland ble drept og ekskjæresten hennes dømt. Ifølge programbeskrivelsen er slett ikke alle like glade for at Wisting begynner å rote i den gamle saken. Blant de øvrige skuespillerne er Mads Ousdal, Thea Green Lundberg, Ellen Bendu og Lea Meyer. (4 episoder på Viaplay 13. april. TV 3 sender serien tirsdager fra 15. april)