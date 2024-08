Lyn sendte Stabæk hjem til Bærum som slakt etter knusende seier

BISLETT (Dagsavisen): Det var for det meste stille de første ti minuttene av kampen, som følge av at begge supporterlag protesterte mot VAR. Da passet det dårlig for protestens del at Lyn tok ledelsen i det tredje spilleminutt. Adrian Berntsen spilte gjennom Mathias Johansen som fikk kontroll på ballen, etter noe hjelp fra Stabæks Jørgen Skjelvik. Etter å ha fått kontroll, spilte Johansen ballen Anders Bjørntvedt Olsen måkte ballen i motsatt kryss.

Tre minutter senere kombinerte Berntsen og Johansen på nytt før sistnevnte «flikket» ballen videre til Herman Solberg Nilsen på elegant, men kanskje også litt knotete vis fikk med seg ballen innover i sekstenmeteren før han plasserte ballen i et nært åpent mål.

Med andre ord tok Lyn kontroll over kampen fra start. Toget rullet videre i det 21. første spilleminutt da Lyns nummer 21, Julius Skaug slo en lekker ball til Jacob Hanstad, som etter en berøring med brystet hadde fri bane mot mål. Da han hadde kommet seg på skuddhold hadde han ingen problemer med å score.

I det 36. spilleminutt kombinerte Berntsen og Johansen for tredje gang i dag, da ballen havnet i Berntsen føtter etter en farlig redning av Sondre da Berntsen slo et hardt innlegg på Johansen, før Jacob Hanstad kunne sette sitt andre for dagen fra kloss hold.

Innbytternes omgang

Før hvilen fikk Adrian Berntsen med tre såkalte «hockeyassists», da han var tredje sist på ballen. I det 61. spilleminutt fikk han igjen for det tidligere forarbeidet da han banket ballen i venstre hjørne fra 25 meter. Målet er det første han har scoret på Bislett, siden han kom til klubben før årets sesong.

I det 77. spilleminutt dro innbytter Brage Hylen seg inn før han med en fantastisk avslutning satte ballen i venstre hjørne. Etter 81 minutter fikk det tilreisende laget et trøstemål da innbytter Bassekou Diabate tok seg forbi to Lyn-spillere og trillet ballen i et relativt åpent mål.

«Gleden» av å score ble kortvarig for gjestene. Minuttet etter reduseringen svarte Salim Laghzaoui med en lekker plassert avslutning helt nede i høyre hjørne. Dermed var stillingen 7–1 med knappe 10 minutter igjen av kampen.

Med det fikk alle Lyn-spillerne bortsett fra midtstopperne minst ett målpoeng. Etter dagens kamp går Lyn forbi Stabæk på tabellen og ligger på 6. plass i OBOS-ligaen etter 17 kamper spilt.

---

Kampfakta

OBOS-ligaen, runde 17

Lyn – Stabæk 7–1 (4–0)

Mål: 1–0 Anders Bjørntvedt Olsen (3), 2–0 Herman Solberg Nilsen (6), 3–0 Jacob Hanstad (21), 4–0 Hanstad (36), 5–0 Adrian Berntsen (61), 6–0 Brage Hylen (77), 6–1 Bassekou Diabaté (81), 7–1 Salim Laghzaoui (82).

Bislett stadion

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy.

Gult kort: Even Bydal, Daniel Schneider, Lyn, Thomas Roberts, Brage Tobiassen, Stabæk.

Lagene:

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug, Even Bydal (Salim Laghzaoui fra 70.), Adrian Berntsen (Tobias Myhre fra 63.) – Anders Bjørntvedt Olsen (Ole Breistøl fra 45.), Mathias Johansen (Andreas Hellum fra 78.), Jacob Hanstad (Brage Hylen fra 70.).

---

