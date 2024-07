Grorud-trenerens advarsel: – Ikke noe sjokk om det hadde skjedd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ikke noe drøm, altså. Det står skrevet i stjernene at de skal få sin første seier mot oss, sier Grorud-treneren til Dagsavisen om å møte tabelljumbo Vålerenga 2 i første kamp etter ferien.

Vålerengas rekruttlag har tapt samtlige kamper så langt denne sesongen, ligger dønn sist på tabellen og tar imot Grorud på søndag. Alreks lag ligger på syvendeplass med relativt kort avstand opp til topplagene.

– Det er ikke noe sjokk om det hadde skjedd, fortsetter Alrek før han roser mannskapet sitt:

– Samtidig er jeg veldig trygg på dette laget. Vi har det høyeste toppnivået i avdelingen, det er klink. Men vi har hatt utrente spillere i bakre firer, spillere med skader og urutinerte spillere. Nå ser det ut som at det kommer til å endre seg litt. Da tror jeg laget er så sterkt at det blir umulig å ikke konkurrere godt i hver kamp.

– Deilig å koble av

Etter nesten en hel måned uten tellende kamper, starter høstsesongen i 2. divisjon til helga. For Grorud-treneren var ferien etterlengtet.

– I fjor tok jeg over A-laget mens jeg hadde U21-laget. Sommerferien og vinterferien gikk til å sette et nytt lag, så det var deilig å koble av, forteller han.

– Vi tok jo ferie på et litt kjipt tidspunkt med tanke på den offensive flyten vi var i. Den må vi jobbe oss tilbake til, for det er ikke bare å møte opp og så er den der. Flyt og selvtillit har mye å si i fotball, spesielt offensivt.

Grorud tok et sterkt poeng mot Skeid og scoret hele fem mål mot Follo like før ferien.

– Ellers så ser vi friske og raske ut. Det var noen som trengte denne ferien skikkelig. Vi er veldig fornøyde med hvor vi er nå. Noen spillere som har vært ute med skade er nærmere å være tilbake. Det gjør at vi har en litt mer slagkraftig tropp.

Etter ferien har laget også vært på samling i Larvik og Sandefjord.

– Vi hadde tre treninger, sosial samling og et “talentshow” for nye spillere. Der trekker de en ting de skal gjøre, og så må de fremføre det. Det er litt annerledes enn hva andre klubber gjør, og det bygger samhold.

– I tillegg så vi Sandefjord - Bodø/Glimt, spiste mat og trente. Det var helt leirskole, ler Alrek.

Seier i treningskamp

På mandag spilte de gulkledde treningskamp mot Lørenskog og vant 2-1, til tross for at Grorud var én mann mindre på banen i

– Det var helt OK. Vi prøvde noen nye taktiske greier i første omgang, og det funket bra. Vi mangler litt på den offensive biten, men det kommer til å sitte. Jeg var først og fremst opptatt av at det så greit ut defensivt. Vi har sluppet inn litt for mange mål i løpet av vårsesongen. Det er det vi har fokus på å ordne opp i, og det så ganske bra ut på mandag.

Og nettopp det blir fokuset når siste halvdel av sesongen sparkes i gang.

– Vi må luke vekk enkle feil defensivt. Vi burde kanskje ha ligget på tredjeplass i denne avdelingen og har kastet bort poeng. Spesielt mot Strømmen og Ull/Kisa. Vi kan legge på en eller to kamper til hvor vi også burde ha tatt flere poeng, sier Alrek.

– Vi går egentlig for å ikke tape noen kamper, for det mener vi at vi er gode nok til, legger han til.

