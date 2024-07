Innbytteren sikret ny Skeid-seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Forsvarsspilleren erstattet Luca Høyland og tok plass på venstrebacken. Han hadde bare vært på banen i ti minutter før Skeid fikk frispark på høyrekanten. Bendik Rise slo inn, og ballen endte midt i feltet. Alta-spillerne forsøkte desperat å klarere, men Lange maktet å komme seg til avslutning like foran mål.

– Det er ikke noe bedre enn å sitte og se på de første 60 minuttene, komme inn, score, og så vinner vi 3-2, smiler Lange til Dagsavisen like etter kampslutt.

Keeper Mats Trige klarte ikke hindre Skeids tredje mål for dagen, som ble helt avgjørende etter at bortelaget hadde utlignet og kommet tilbake i kampen to ganger.

– Det er litt klabb og babb, og så er ballen foran meg og jeg får lagt den i hjørnet. Det er ikke en fantastisk prestasjon, men ballen går i mål, sier Lange.

Dermed tok Skeid en viktig trepoenger etter to strake uavgjorte kamper før ferien i 2. divisjon.

– Det er veldig bra at vi tar med oss tre poeng og fortsetter den gode stimen etter ferien. Nå har vi tabelltoppen en uke til. Fortsetter vi med det noen måneder til, så er vi i Obosligaen neste år, sier matchvinneren.

I første omgang hadde spissdebutant Jesper Fiksdal allerede å presentere seg med noen fine detaljer. Etter kun 15 minutters spill i Skeid-drakta satte rogalendingen inn sitt første mål for klubben da han spaserte inn et perfekt, lavt innlegg fra Sulayman Bojang. 20 år gamle Fiksdal ble klar for Skeid forrige uke, og ledermålet var slett ikke ufortjent. Hjemmelaget kjørte kampen i åpningsminuttene og hadde allerede truffet tverrliggeren ved kaptein Per-Magnus Steiring.

Men et drøyt kvarter senere var Alta tilbake i matchen – litt ut av ingenting. Tobias Hestad stanget inn et innlegg fra venstre i mål og sørget for utligning rett før halvtimen var spilt. Herfra mistet hjemmelaget momentum og gikk til pause på stillingen 1-1.

Etter hvilen tok det bare seks minutter før Skeid tok ledelsen nok en gang. Rise mottok ballen utenfor 16-meteren etter en corner og slo et glimrende innlegg. I feltet raget midtstopper Fredrik Flo høyest og knuste motstanderne i hodeduellen. Headingen var god, og Skeid ledet atter en gang.

Men vertenes jubel varte ikke lenge. For bare to minutter senere hamret Alta-kaptein Christian Reginiussen inn nok en utligning fra venstresiden med et kremmerhus i nærmeste kryss. Gjestene yppet seg og var virkelig nære å gå i føringen i andre omgang, men Bendik Rises fot skulle utgjøre en forskjell nok en gang.

Med drøyt ti minutter igjen av ordinær tid slo midtbanegeneralen inn frisparket som Lange etter hvert kriget inn i Alta-målet.

---

Kampfakta:

Skeid - Arendal 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Jesper Fiksdal (15), 1-1 Tobias Hestad (29), 2-1 Fredrik Flo (51), 2-2 Christian Reginiussen (53), 3-2 Thor Lange (80).

Gule kort: Peder Brekke, Alta.

Skeid (4-3-3): Marcus Ellingsen Andersen - Luca Høyland (Thor Lange fra 69.), Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Keivan Ghaedamini - Bendik Rise, Torje Naustdal, Ulrich Østigård Ness - Sulayman Bojang, Jesper Fiksdal Kabamba “Bamba” Tumba Kalabatama.

---