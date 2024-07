Rislaa svarer på kritikken om kjedelig Skeid-fotball: – Skjønner at folk vil se mål

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Etter sitt første halvår som A-lagstrener har Vilde Rislaa ledet Skeid til toppen av tabellen foran høstsesongen, og kun slippet inn ett eneste mål på bortebane. Hun erkjenner selv at laget har mye å gå på, men sier likevel at hun synes laget får litt mye kritikk for manglende mål.

– Jeg får høre det mye at vi ikke scorer nok mål. Sammenlignet med Kjelsås, som får mye skryt, har vi scoret to mål mindre, og sammenlignet med den andre avdelingen og lag i Eliteserien ligger vi nokså likt. Etter elleve kamper har vi like mange scoret og like få innslupne som Bodø/Glimt. Selvsagt ønsker også vi å score flere mål, men du kan ikke få mer enn tre poeng uansett. Vi har tross alt den beste målforskjellen i avdelingen og leder serien, så jeg vil ikke problematisere det noe mer enn at vi må jobbe med det offensive også på lik linje som det defensive, forteller Rislaa til Dagsavisen.

Får «Southgate»-kritikk

I likhet med mange andre har også Rislaa sett flere EM-kamper i pausen, der Gareth Southgate har fått kritikk for mye av det samme med hans engelske landslag. Skeid-treneren ler litt av sammenligningen, men ser likhetene.

– Jeg opplever at det spilles mange kompetitive kamper, og i de type kamper scores det ofte få mål. Da blir underholdningsverdien kanskje lavere enn det folk vil ha. Det kan godt tenkes at folk ønsker en annen type underholdning enn det de faktisk får her i Skeid også, men det å balansere underholdning kontra prestasjoner og det faglige er en hårfin balanse. Fra et resultatperspektiv er det viktigste å vinne kamper, sier Rislaa.

Skeid-trenerne mener det er viktigere å vinne og rykke opp, enn å spille underholdende fotball og havne midt på tabellen.

– Det kan godt være folk er uenige i det, men vi er opptatt av utvikling og å ta steg, samtidig som vi skal vinne kamper. Fra et supporterperspektiv ser jeg jo at det er kulere å se mål scores, men for meg er det like viktig at vi synes det skal være like jævlig å slippe inn mål, som det skal være digg å score mål, sier hun.

Bunnsolide bakover

Litt av grunnen til det er at Skeid har sett på antallet baklengsmål som skal til for å rykke opp. Den statistikken viser at du som regel må ha godt under ett mål i snitt baklengs for å rykke opp. Kun Bryne og Grorud av de ti siste lagene som har rykket opp har hatt over ett mål i snitt. Så langt har Skeid 0,75 mål i snitt etter ni baklengs på 12 kamper, som er hele sju mindre enn Ull/Kisa som er nest best på 16 baklengs.

– Hvis du har mer enn ett mål baklengs i snitt per kamp så rykker du ikke opp. Det er fakta. Så finnes det alltid unntak, men det er det vi har sett de siste årene. Vi har derfor blitt enige om at vi ikke skal slippe inn mål, også vet vi at vi har gode nok spillere offensivt som vi stoler på skal score nok mål til å vinne kampene for oss, sier Rislaa og fortsetter:

Trener Vilde Rislaa erkjenner at folk kanskje ønsker en annen type underholdning enn de har fått så langt denne sesongen fra Skeid. (Pål Karstensen)

– Spesielt borte har det vært en styrke at vi ikke slipper inn mål. Så langt i år har vi kun sluppet inn ett mål på bortebane, og det er et drittmål jeg fortsatt er bitter for enda. Jeg synes det er en veldig sterk prestasjon, og verdien av det at vi ikke slipper inn mål og dermed har tatt flest poeng på bortebane setter jeg og teamet veldig pris på, forteller Rislaa som sier at laget må spille på sine egne styrker.

– Mot Eidsvold tok vi høyere risiko, og fikk betalt for det, og da forventer kanskje publikum at det er sånn vi skal spille hver kamp. Den risikoen tok vi fordi vi visste at vi kunne ta Eidsvold på kontringer og utnytte deres svakheter, og det kan du ikke nødvendigvis med andre lag. Kampbildet betinger også hva vi kan gjøre og hva som er gunstig for oss. Jeg har sett mange underholdende kamper i vår avdeling, og hvis du ser på flere av Grorud sine kamper for eksempel kommer det langt flere mål både riktig og feil vei hele tiden. Det er klart det er mer underholdende å se på, men vi har ikke de samme spilletypene, så vi må prøve å lukke kampene i større grad enn de klarer, forklarer Rislaa.

Mer komfortabel som underdog

Mandag var spillerne tilbake fra ferien, og tirsdag gjennomførte de fysiske tester som viste at de ikke bare har ligget på latsiden. Det er Rislaa fornøyd med foran en høst, der laget må bli enda bedre enn i vår.

– Prestasjonsmessig har vi mer å gå på, selv om vi har utviklet oss mye fra januar til vi avsluttet mot Stjørdals-Blink. Vi må bli skarpere i alle fasene av spillet, og vet at det vi har lagt ned på våren ikke er godt nok for å avslutte høsten med opprykk. Vi må jobbe med å heve bunnivået vårt, og være mer stabilt gode slik at vi ikke får så dype daler gjennom en kamp. Det blir fokuset foran høsten, forteller Skeid-treneren.

Fredrik Flo (t.v.), Bendik Riise (midten) og Torje Naustdal (t.h.) har kost seg på ferie, men er nå tilbake på treningsfeltet foran høstsesongen. (Pål Karstensen)

Som naturligvis er fornøyd med å lede ligaen, men likevel ikke veldig komfortabel med å bli jaget.

– Når man ligger der man ligger til sommeren er det klart at alle jakter deg. Det ligger en kunst og en ferdighet i det å takle at noen jakter deg i hver eneste kamp, og at motstanderne får litt ekstra energi når de spiller mot deg fordi de kan slå serielederen. Hvis vi klarer å bruke det som motivasjon ute på banen kan vi håndtere det greit, men det er alltid den risikoen for å føle på at man har mer å tape enn å vinne. Det må vi bruke tid på å snakke om hvordan vi skal unngå. Det kommer til å være tett i toppen, og vi kommer til å ligge både på andre og tredjeplass før det skal avgjøres, sier Rislaa og avslutter:

– Jeg er glad vi har prestert som vi har gjort, men jeg liker jo å være en underdog som kan slå fra oss litt nedenfra. Det er ikke min favorittposisjon vi ligger i nå, men vi er offensive og vet at vi har mer å gå på.

Antallet baklengs for lagene som har rykket opp som ligamester

2023: Egersund (0,8) & Levanger (0,65)

2022: Moss (0,95) & Hødd (0,57)

2021: Kongsvinger (1) & Skeid (0,84)

2020: Fredrikstad (0,92) & Bryne (1,23)

2019: Stjørdals-Blink (0,84) & Grorud (1,23)

