Hentet storscorer som vet hvor målet står: – Er litt fox in the box

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Til tross for at Skeid har best målforskjell og scorer nokså midt på treet i antallet mål, har laget fått litt kritikk for de offensive prestasjonene i vårsesongen. Det har klubben nå gjort noe med, da de har hentet inn en 20 år gammel storscorer som har tatt 2. divisjon med storm for et Viking 2-lag som tidvis har imponert i avdeling 1 denne sesongen.

– Vi har vært på utkikk etter en spiss til hele veien, da vi ønsket å ha tre spisser i teamet vårt. I jakten på den tredje spissen har det handlet om å finne en med komplementære ferdigheter til de vi har fra før, og det føler vi at Jesper har. Han er en veldig annerledes type, som gjør at vi kan være mer fleksible både med taktikk og om vi bruker en eller to spisser. Det er litt avhengig av motstander og hvordan de presterer på trening, men det blir spennende å se om vi kan knekke flere offensive koder nå som vi har flere strenger å spille på, forteller Skeid-trener Vilde Rislaa til Dagsavisen.

Snakket med Kvia Egeskog

Jesper Fiksdal selv gleder seg til å få testet seg på et skikkelig A-lag, da veien opp til spill for Vikings A-lag var lang, til tross for at han fikk sin debut i Eliteserien i november i fjor.

– Jeg har ingenting vondt å si om Viking, men for meg handlet det om at jeg nå fikk en mulighet til å spille A-lagsfotball for en klubb som har lyst til å satse på meg. I Viking er det nåløyet trangere, så derfor ønsket jeg å spille voksenfotball for å ta det neste steget i min egen utvikling. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og prosjektet her, og da var det ikke vanskelig å si ja da Skeid kom på banen, sier Fiksdal til Dagsavisen.

20-åringen har spilt på aldersbestemte lag med Simen Kvia Egeskog, som tidligere også har vært på lån i Skeid. Det var også med på å gjøre det å flytte til Oslo enda litt enklere for Skeids nye spiss.

– Det er klart at jeg snakket med Simen om Skeid da interessen dukket opp, og han hadde bare fine ord å si om tiden han hadde i Skeid. Han skrøt veldig av gjengen og at det var lett å komme inn i gruppa, og at det var en klubb som det var fint å være i. Det er klart at det har hjulpet å kunne snakke med en som faktisk har vært i klubben, forteller Fiksdal.

Jesper Fiksdal erkjenner at han ikke er helt ekte Oslo enda, men gleder seg til å bli bedre kjent med byen. Og spesielt kollektivtransporten, med trikk og bane. (Pål Karstensen)

Fox in the box

Sin unge alder til tross, Fiksdal har vært ansett som et stort spisstalent lenge, og har bøttet inn mål for Viking-rekruttene både i 3. divisjon og etter opprykket til 2. divisjon denne sesongen. Totalt står han med 41 mål på 66 kamper, og sier at nettopp målproduksjonen er blant hans største styrker.

– Jeg føler litt at bare det å score mål er noe jeg er god på. Å være på rett sted til rett tid og få ballen i mål, og er kanskje litt sånn fox in the box-type. Samtidig liker jeg også å bidra defensivt gjennom presspillet på topp, så det er vel kanskje de to tingene jeg ser på som mine største styrker egentlig.

Mandag var han på sin første Skeid-trening, da spillerne vendte tilbake fra trening. Fiksdal er glad at han får nesten to uker med treningsøkter til å bli kjent med sine nye lagkamerater, før debuten kan komme hjemme mot Alta fredag 19. juli.

– Det har vært veldig kjekt å komme i gang med guttene, og både de og alle i klubben har tatt meg godt imot. Jeg gleder meg veldig til å være med i kampen om opprykk, og håper jeg kan bidra så godt jeg kan. Da er det godt å få en del treninger sammen, slik at vi kan lære hverandre å kjenne og at vi kan bygge litt relasjoner. Det går ikke over natta, men jeg er veldig positiv til at vi skal finne ut av det, sier han.

– Den brikken vi manglet

Fiksdal legger ikke skjul på at Skeids rykte som en utviklende klubb, og at han har sett andre spillere ta steget opp fra Skeid til blant annet Eliteserien, også spilte inn.

– Skeid har vært flinke til å utvikle spillere og få dem videre, og det er tydelige at utviklingsarbeidet i klubben drives bra. Jeg har ambisjoner om å spille på et så høyt nivå som mulig, og da er jo det positivt at Skeid har solgt mange spillere oppover i systemet. Så er det viktig for meg å ta steg for steg i klubben, og utvikle meg mens jeg er her, og eventuelt ta et steg videre hvis jeg blir klar for det, forteller han.

Daglig leder Daniel Holmeide Strand skryter av dialogen med Fiksdals tidligere klubb Viking, og sier at de er veldig glad for at Fiksdal valgte å flytte til Oslo og spille for Skeid.

– Jesper er den brikken vi manglet for å få et bedre utvalg i angrep, så vi er veldig fornøyd med å få inn han. Ut over det har vi ingen umiddelbare planer for å forsterke andre posisjoner akkurat nå, men det er klart at vi alltid følger med. Jeg har vel også til gode å gå gjennom et vindu uten interesse for noen av våre spillere, så hvis det skulle skje må vi kanskje erstatte noen. Men akkurat nå er det ingen konkrete bevegelser verken inn eller ut, forteller Holmeide Strand.

Skeids nye spiss Jesper Fiksdal (t.v.) er imponert over det prosjektet Skeid og trener Vilde Rislaa har på gang. Her sammen med sin bror. (Pål Karstensen)

