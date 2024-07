3. divisjon: Nordstrand og Frigg med nye storseire

I hvilken som helst annen avdeling hadde nok en rekke på åtte kamper uten tap (sju seire, en uavgjort) holdt til tabelltopp, eller hvert fall svært nær tabelltopp. Men i Trikkeligaen gjør det ikke det for Gamle Oslo. Og da tapet kom mot Flint, som var både uventet og svært skuffende, tapte laget heng på teten og er nå seks poeng bak serieleder Asker, som slo Sarpsborg 2. lag mandag kveld.

Frigg og Nordstrand vant sine kamper oppskriftsmessig, men det er altså stadig Asker som fører an i den svært jevne avdelingen, der det kun skiller seks poeng mellom 1. plass og 5. plass. Med andre ord får vi en meget interessant og spennende høst i vente.

Les også: Madrid neste for Lyn-profil

Den 14. serierunden var den nest siste før lagene får en måneds ferie. Den kommende uken er det kamper torsdag, lørdag, søndag og mandag før de igjen skal i aksjon igjen 10. august. Dette er oppsummering etter den 14.-runden:

PS! 3. divisjon avdeling 5, med Ready og Lokomotiv Oslo, har fortsatt sommerferie. De starter opp igjen 20. juli. Da spiller Ready mot Træff hjemme, mens Lokomotiv Oslo møter Hødd 2. Begge kampene spilles 14.00.

Gamle Oslo – Flint 1–2 (1-1): Gamle Oslo hadde vært fryktelig gode de siste to månedene og ikke tapt, men kom knallhardt ned på jorda igjen da de røk 1–2 for Flint lørdag. Hjemmelaget i hvitt tok ledelsen fem minutter før pause etter en praktkontring. Severin Sørlie forserte fremover i banen før han slapp på perfekt vis til André Marti. Han ventet ut keeper og trillet ballen i det åpne målet til 1–0. Men gleden var ikke langvarig, for to minutter senere sto det 1–1 da Mohamed Srour dukket opp på første stolpe etter et innlegg og hælflikket ballen i mål. Sju minutter etter pause var kampen snudd. Mads Jensen fikk drømmetreff på frispark fra 20 meter og skrudde den over nettet og i mål til elleville jubelscener hos Flint. Til tross for et intensivt og hardt Gamle Oslo-press mot tampen av kampen holdt Flint unna og tok tre poeng. Dermed ble Gamle Oslo forbigått av både Frigg og Bærum med 14 kamper spilt, og Adam Larsen Kwarasey og co. er nå nummer fem med 29 poeng.

Ullern-Åskollen 5–1 (1-1): Ullern har vært som en skikkelig jojo denne sesongen – veldig opp og ned. De tapte på meget skuffende vis for drammenslaget Åssiden forrige runde, mens de slo knallhardt tilbake lørdag mot det andre drammenslaget i avdelingen i Åskollen. Ullern tok ledelsen etter bare tre minutter da Vegard Holsæther banket ballen i mål fra 14 meter etter en flott avslutning. Lagene var like langt kvarteret senere ved Hasan Duman, da han møtte et innlegg fra venstre og hamret ballen i mål på helvolley på vakkert vis. Så var det duket for Ullern-show fra 70 minutter og ut med fire scoringer. Først satte Albert Aleksanjan inn 2–1 etter et nydelig angrep som endte med at Aleksanjan skrudde ballen i mål fra 16 meter. 83 minutter var spilt da Bendik Foss Evensen økte til 3–1 etter å ha gått og gått i nærmere 40 meter, før han alene med keeper la ballen til venstre og sendte keeper til høyre. Samme mann la på til 4–1 alene med keeper på overtid etter en kontring da Åskollen presset på for 2–3 og sendte opp samtlige spillere. 4–1 ble til 5–1 helt på tampen da Aleksanjan ble tomålsscorer etter å ha bredsidet ballen i mål fra fem meter. Dermed er Ullern à poeng med Oppsal etter 14 spilte kamper. Begge lagene har 20 poeng og ligger litt i ingenmannsland midt på tabellen.

Nordstrand – Skeid 2. lag 6–1 (4-0): Nordstrand skuffet stort mot Sarpsborg 2 sist helg og var svært revansjelystne lørdag mot et purungt Skeid 2. Og det kunne ikke gått stort bedre – de ledet 2–0 etter fire minutter og 4–0 etter halvtimen. Jonas Nysæter, Adil Zahid og Walid Khris scoret alle to mål hver. Her kunne det blitt både ti, elleve og tolv Nordstrand-mål, men det endte «bare» 6-1, noe både Jonas Nysæter og Markus Cham var skuffet over, ettersom Skeid 2 vant den siste halvtimen 1–0. Men de var likevel fornøyde med prestasjonen og det å score seks mål, og seieren gjør at de fikk lede tabelltoppen i rundt to døgn, før Asker tok den tilbake etter å ha slått Sarpsborg 2. Alt om kampen kan du lese i Dagsavisens referat her.

Frigg-Åssiden 5–2 (1-2): Bunnlaget Åssiden sjokkerte Frigg på Tørteberg både en og to ganger i 1. omgang, og ledet både 1–0 og 2-1, men så scoret Frigg fire strake mål og vant 5–2. Åssiden tok ledelsen ved Sivert Sætra etter 13 minutter, da han skjøt et frispark fra nærmere 30 meter via muren og i mål, bak en utspilt og forfjamset Egil Evensen. Lagene var like langt minuttet etter da Stian Barane skjøt ballen i mål på halvvolley fra 13–14 meter. Da tenkte de fleste at det kom til å bli enveiskjøring, men ikke med en gang. Åssiden gikk nemlig opp i 2–1 på straffe etter halvtimen, som også var stillingen til pause. Den andre omgangen var noen sekunder gammel da Frigg utlignet til 2–2. Peder Nomell spilte vegg med Ulrik Ferrer før Nomell hamret til på helvolley fra 12 meter. Ballen sang opp i nettaket i det som var en perlescoring. Derfra og ut handlet alt om Frigg – Ferrer scoret sitt første for dagen da han vippet ballen over keeper etter timen spilt. 3–2 ble til 4–2 etter 67 minutter da Adonai Kidane sentret ballen i mål etter en lekker skuddfinte, før Ferrer fastsatte sluttresultatet til 5–2 på straffe ti minutter før slutt. Seieren gjør at Frigg nå er forbi Gamle Oslo og ligger på 3. plass med 31 poeng, fire bak Asker og to bak Nordstrand.

Les også: Kåffa fortsatt uten hjemmeseier

Oppsal – KFUM 2. lag 0-0: I en avdeling der målene renner inn begge veier (målsnitt på 4,2 mål per kamp), ble det målløst på Trasop mandag kveld. Marvin Gavey var farlig frempå i 1. omgang da han fikk skutt fra 12–13 meter, men skuddet gikk i nettveggen. Like etter fikk A-lagsspiller Mame Mor Ndiaye en gigamulighet på corner, men headingen ble reddet på strek, og det ble returen fra Joachim Prent-Eckbo også. Etter det tok Oppsal mer over – Florind Lokaj dro til med et bra skudd fra 20 meter, men Idar Lysgård reddet greit. Like etter dro Musa Sanyang av tre KFUM-spillere før han skjøt fra kloss hold, men Lysgård var med på notene og reddet også den. I 2. omgang var det Mathias Øfsti Bråthen som fikk den største sjansen etter timen spilt da han kom helt alene med Lysgård, men keeperen vartet opp med en lekker beinparade og hindret mål. På overtid ropte Oppsal-leiren febrilsk etter straffe etter at det så ut som om Junior Okoye ble meid ned, men deres bønner ble ikke hørt. Dermed endte det 0–0.

Øvrige kamper: Asker - Sarpsborg 2. lag 4-2, Bærum - Mjøndalen 2. lag 4-3.

Tabelltoppen: 1) Asker 35, 2) Nordstrand 33, 3) Frigg 31, 4) Bærum 29, 5) Gamle Oslo 29, 6) Sarpsborg 2 22.

Les også: Landslagskompisene ble trenerkollegaer i Holmlia

---

FAKTA

Neste serierunde 3. divisjon avdeling 3 spilles slik:

Torsdag 11. juli 18.30: Skeid 2. lag – Frigg,

Lørdag 13. juli 14.00: Flint – Nordstrand, Mjøndalen 2. lag – Oppsal, Sarpsborg 2, lag – Ullern, Åskollen – Gamle Oslo, Åssiden – Asker.

Mandag 15. juli 19.15: KFUM Oslo 2. lag – Bærum.

---