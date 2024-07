Ny VIF-seier mot Brann – Tvedten beskyldes for filming

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vålerenga ble presset fra start i Bergen da hjemmelaget spilte seg til store sjanser i løpet av førsteomgangen. Likevel var det VIF som skulle ta ledelsen.

Brann-keeper Aurora Mikalsen klønet det til med et dårlig touch i egen 16-meter før ballen havnet hos Olaug Tvedten. VIF-spilleren kom foran midtstopper Ingrid Stenevik før førstnevnte gikk i bakken, og gjestene fikk straffespark.

Det var Brann-leiren svært lite fornøyd med.

– Juks

Overfor TV 2 hevder Brann-trener Martin Ho at Tvedten filmet og at hun bør få straff for situasjonen i forkant av Elise Thorsnes’ straffescoring.

– Det er filming og juks. Vi burde ikke ha det i spillet. De burde straffe henne etter kampen og hun burde bli utestengt, sa han til rettighetshaveren før andre omgang.

Brann-trener Martin Ho. (Joan Monfort/AP)

Hoveddommer Aleksander Skjold Vermundsen var dog sikker i sin sak da Tvedten gikk i bakken og pekte raskt på ellevemetersmerket.

Mikalsen fikk en hånd på straffesparket, men Thorsnes plasserte ballen langt nok ut og sørget for at Vålerenga gikk til pause med 1-0. Hun scoret også på straffespark sist lagene møttes 15. juni – og på bortebane mot Rosenborg 22. juni.

– Jeg vet ikke hvilke øyne dommeren bruker i dag, jeg. Hun løper rett i beina mine og så er hun foran meg. Jeg synes det er helt ræva dømming, sa Branns Ingrid Stenevik til TV 2 i pausen.

Tvedten svarte følgende på Steneviks misnøye:

– De får rope så mye de vil, men det er dommeren som avgjør. Jeg er foran henne, og da blir det fort straffe.

Intervjuene med Stenevik og Tvedten ble gjort før Hos uttalelser om situasjonen og beskyldningen om filming.

Godø-scoring

Brann trodde de hadde utlignet på overtid i første omgang, men Marthine Østenstad ble avblåst for offside.

Etter pause tok Brann tak i kampen igjen, men nok en gang var Vålerenga effektive. Janni Thomsen mottok ballen ute på høyrekanten og kom seg foran Branns Tomine Svendheim. Thomsen kikket opp og fant Emma Godø, som kjempet seg foran Østenstad og bredsidet inn gjestenes andre mål for kvelden.

Dermed økte VIF til 2-0, som også ble sluttresultatet. Sist lagene møttes i juni, vant Vålerenga med samme resultat.

Seieren gjør at Vålerenga har 39 poeng på toppen av tabellen. Serielederne har åtte poeng ned til Rosenborg og elleve til Brann, men begge har én kamp mindre spilt enn VIF.