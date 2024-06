Marerittrekken fortsetter for VIF-rekruttene – stadig uten poeng

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bortekampen mot Junkeren i Bodø – som også ligger under streken i 2- divisjon – ble sett på som en gyllen mulighet til å ta årets første poeng. Men heller ikke her skulle det lykkes for VIF 2.

Allerede etter sju minutter havnet laget under. Hjemmelagets Sidad Najah Chooly lurte på bakerste stolpe og jaktet et innlegg fra høyre. Midtbanespilleren stanget inn ledermålet, og Vålerenga 2 hadde nok en gang sluppet inn mål først.

Adrian Kurd Rønning var nærmest utligning for gjestene da Emin Pajic fant ham på en overgang. Indreløperen trakk seg inn fra venstrekanten og løsnet et skudd, men avslutningen gikk like utenfor stolpen.

Dermed sto det 1-0 til pause.

Før minuttet var spilt i andre omgang økte hjemmelaget til 2-0. Junkeren fikk frispark utenfor venstre hjørne av 16-meteren og slo inn i feltet. Isak Wiik Lekang vant duellen og satte inn doblingen med en en glimrende heading over Storm Strand-Kolbjørnsen og i nettmaskene.

Lite stemte for VIF i Nord-Norge denne mandagen, og Øystein Sandens mannskap skapte lite fremover på banen etter pause. Haniel Samson sto for gjestenes beste forsøk da han prøvde lykken fra distanse ti minutter før slutt. Vingens skudd strøk stolpen.

Sanden hadde med seg Strand-Kolbjørnsen, Aleksander Hammer Kjelsen, Adrian Kurd Rønning, Omar Bully og Obasi Onyebuchi fra A-stallen. Samtlige, unntatt Onyebuchi, spilte 90 minutter.

Nå tar VIF 2 ferie på bunnen av tabellen og uten poeng i 2. divisjon. Neste kamp er mot Grorud hjemme på Valle 21. juli.

[ Vålerenga signerer midtbanespiller permanent: – Klubben er som en familie ]

[ VIF-heltens grep gir resultater: – Fortjener det mer enn noen andre ]

[ Vålerenga totalslaktet Sandnes Ulf: Sommerferie på tabelltopp ]

---

Kampfakta:

Junkeren - Vålerenga 2 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sidad Najah Chooly (7), 2-0 Isak Wiik Lekang (46).

Gult kort: Omar Bully Drammeh, Vålerenga.

Vålerenga 2 (4-3-3): Storm Strand-Kolbjørnsen - Jakob Stang Hansen Granli, Aleksander Hammer Kjelsen, Jesper Renshusløkken, Maxwell Daddy Kerdoe - Adrian Kurd Rønning, Emin Pajic, Omar Bully Drammeh - Obasi Onyebuchi, Brage Birkelund Eie, Haniel Samson.

---