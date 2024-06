Vålerenga totalslaktet Sandnes Ulf: – Det stinker opprykk

VALLE (Dagsavisen): Det var aldri noe tvil da kriserammede Sandnes Ulf gjestet Intility Arena i siste kamp før ferien.

VIF-spissen Mees Rijks åpnet ballet med matchens første scoring etter 17 minutter, men VIF ga seg ikke før det lå hele åtte baller i bortelagets mål.

– Dette er et Vålerenga-lag det svinger av. Det stinker opprykk, sa TV 2s Petter Bø Trosterud da Daniel Håkans satte inn 5-0 etter 63 minutter.

Scoringene rant inn på solfylte Valle denne søndagen. Og selv om Mees Rijks hadde scoret hattrick og Håkans hadde scoret to mål, ga ikke VIF seg der.

Den 18 år gamle innbytteren Filip Thorvaldsen lekte seg på venstrekanten før han lurte inn Vålerengas sjette scoring for kvelden seks minutter senere.

Drøyt åtte minutter etterpå satte Aaron Kiil Olsen inn 7-0 med sitt første Vålerenga-mål. “Tosifra, tosifra” og “Vi vil ha motstand” lød det fra Østblokka i sluttminuttene.

Rijks satte inn sitt fjerde mål for kvelden og sørget for 8-0 like før fulltid, men her stoppet målfesten.

Kalasseieren gjør at Vålerenga topper tabellen to poeng foran Kongsvinger når Obosligaen har spillefri frem til 20. juli. Da reiser Vålerenga til Kristiansand og møter Start.

Slik var målene:

1-0: Kaptein Christian Borchgrevink mottar ballen på høyresiden og slår inn i feltet. Der dukker Mees Rijks opp og kriger inn vertenes første for dagen.

2-0: Jones El-Abdellaoui legger igjen til Henrik Bjørdal i feltet, som hamrer inn et lavt og godt innlegg foran mål. Daniel Håkans spaserer inn doblingen i sin første kamp fra start siden starten av mai.

3-0: Henrik Bjørdal kommer seg til innlegg, og venstreback Vegar Eggen Hedenstad kommer først på ballen ved bakre stolpe. Han vinner duellen før Rijks snapper opp ballen i feltet og øker til 3-0 med sitt andre mål for kvelden.

4-0: Brice Ambina slår en perfekt ball mot Bjørdal i bakrom, og sistnevnte titter opp. Rijks stormer mot målet på bakerste stolpe, mottar ballen og sklir inn hattricket.

5-0: Borchgrevink er offensiv og kommer seg til nok et innlegg fra høyre. Langs bakken finner han Håkans som triller inn sitt andre for kvelden.

6-0: Filip Thorvaldsen har nettopp kommet inn og markerer seg umiddelbart. Finter bort en Sandnes Ulf-forsvarer før han finner en vei til nettmaskene fra nesten død vinkel.

7-0: Vålerenga får frispark på venstrekanten og flytter opp spillere. Simen Juklerød slår inn, Aaron Kiil Olsen forlenger innlegget og setter inn VIFs syvende mål for kvelden.

8-0: Innbytter Simen Juklerød slår inn fra venstre. Mees Rijks sklir inn sitt fjerde mål for dagen.

