Lyn ledet tre ganger. Men det holdt ikke

De fleste lagene har reist hjem fra Jæren med et knepent ettmålstap. Oppgaven var formidabel for Lyn mot ligaens mest gjerrige hjemmelag, men de tok den på strak arm. Etter å ha dominert kampen i over en time, scoret flotte mål og sluppet til få sjanser luktet det årsbeste på 1. divisjonsdebutanten.

Historien var i ferd med å bli riktig så lekker da Salim Lagzhaoui kom inn og sendte Lyn i ledelsen for tredje gang i kampen med sitt første touch på ballen. Men Bryne ga seg ikke, de måkte ballen opp der ballen spratt deres vei, og Lyn tapte viktige dueller i forsvaret. Plutselig scoret de tre på rad og påførte Lyn sesongens mest brutale tap.

Kjørte kampen

På naturgresset til Bryne hadde vertene en startoffensiv i drøye ti minutter. Deretter handlet det meste om Lyn. Laget taklet underlaget bra, kanskje ikke så overraskende med tanke på at laget spiller hjemmekamper på Bislett.

Spillet gikk på få touch og hele banens bredde ble brukt. Spesielt høyrekanten var spillemessig fruktbar, der Anders Bjørntvedt Olsen spilte foran Jørgen Sjøl. Indreløperen på denne siden, Adrian Berntsen, komplementerte dem godt. Han var inne i laget ettersom Henrik Loholt Kristiansen har knetrøbbel.

Halvveis i førsteomgang kom det et flott angrep på høyresiden. Bjørntvedt Olsen la innlegget i riktig vinkel der Julius Skaug fikk skyte upresset. Han traff mål, men i midten der keeper reddet.

Bryne viste hvorfor de ikke slipper inn mye på hjemmebane. Lyn kom til skudd fra gode posisjoner, men de gikk som regel i blokka. Da Bryne selv serverte Adrian Berntsen fem minutter før pause var det ingen til å blokkere. Den tidligere Bryne-spilleren ga Lyn fortjent ledelsen via tverrliggeren.

Lot feil mann skyte

Det var en ledelse som burde vært doblet. Bjørntvedt Olsen kom helt alene med keeper, men satt skuddet utenfor da klokka tikket mot pause. Lyn ledet, men burde gjort det med to.

I pausen gjorde Bryne to bytter og fikk god effekt av det. De vant dueller på midtbanen og kom til angrep. Deres portugisiske ess Duarte Moreira hamret ballen inn på deres første skudd på mål. Alexander Pedersen var på den, men ikke nok.

Kort tid etter utligningen fikk Jacob Hanstad sin revansje. Han lot Moreira skyte til tross for at han kunne stoppet skuddet. Mathias Johansen kjempet hardt inne i feltet og ballen havnet hos lysluggen. Han la inn på direkten, ballen gikk via et Bryne-bein, og i mål.

Men Brynes portugiser var ikke ferdig. Han fikk skyte fra distanse på ny, og traff enda bedre denne gangen. Alexander Pedersen kunne bare se på ballen som fikk en fantastisk ytterskru opp i vinkelen. Slitne Lyn-bein rakk ikke ut på skytteren denne gangen.

Superbyttet holdt ikke

Da gjorde Jan Halvor Halvorsen sitt første bytte. Og hvilket bytte det skulle vise seg å bli. Adrian Berntsen hadde løpt seg tom og ble erstattet av Salim Lagzhaoui.

18-åringen hadde ikke vært på banen i et helt minutt før han scoret. Og det er hans første i Lyn-drakten. Jacob Hanstad fosset nedover venstresiden og la inn. Anders Bjørntvedt Olsen hoppet over og Lagzhaoui kom stormende bakfra. På førstetouchen satt han ballen i vinkelen.

Da gjenstod det et kvarter på kampuret, men dramatikken var langt fra over. Bryne kjempet seg tilbake i en kamp som var mer åpen enn det Lyn kontrollerte. Alexander Pedersen fikk plutselig veldig mye å gjøre, og selvom han stoppet mye, ble han overlistet. Etter å ha vært i en god angrepsposisjon ble Lyn kontret på og Sjur Jonassen fikk til slutt ballen i mål. Bryne sendte ballen rett i angrep to minutter etterpå, Daniel Schneider tapte duellen og Jørgen Sjøl ble ryggende. Eirik Saunes snudde kampen for Bryne.

Og da Axel Kruger sendte ballen i krysset fra over 30 meter på direkte frispark, utakbart for Pedersen, endte det med hjemmeseier, deres sjette på rad. En brutal avslutning for Lyn, som nå går inn i sommerferie.

---

FAKTA

1. divisjon menn søndag:

Bryne – Lyn 5–3 (0–1)

Bryne stadion: 1219 tilskuere.

Mål: 0-1 Adrian Berntsen (40), 1-1 Duarte Moreira (55), 1-2 Sondre Norheim (selvmål 60), 2-2 Moreira (70), 2-3 Salim Laghzaoui (76), 3-3 Sjur Jonassen (82), 4-3 Eirik Saunes (84), 5-3 Axel Kryger (89).

Dommer: Marius Lien, Fossum Skien.

Gult kort: Igor Spiridonov, Axel Kryger, Bryne.

Bryne (4-4-2): Igor Spiridonov – Luis Görlich (Jon-Helge Tveita fra 66.), Jacob Haahr Steffensen, Sondre Norheim, Jens Husebø (Axel Kryger fra 66.) – Eirik Saunes, Andreas Dybevik, Lars Erik Sødal, Kristian Skurve Håland (Sjur Jonassen fra 45.) – Duarte Moreira, Robert Undheim (Alfred Scriven fra 45.).

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Adrian Berntsen (Salim Laghzaoui fra 75.), Even Bydal, Julius Skaug (Andreas Hellum fra 85.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Ibba Laajab fra 85.), Jacob Hanstad (Brage Hylen fra 85.).

Øvrige resultater: Aalesund – Ranheim 1-2, Mjøndalen – Egersund 0-3, Raufoss – Start 2-1, Stabæk – Levanger 1-0, Vålerenga – Sandnes Ulf 8-0, Åsane – Moss 1-4.

Spilt lørdag: Sogndal – Kongsvinger 2-0.

---