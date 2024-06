VIF-backen i “gammel” rolle: – Brukt litt tid på å venne meg til det

VALLE (Dagsavisen): I sistnevntes fravær har Hedenstad vært erstatteren – på “feil” side.

– Det har vært uvant, men det er morsommere å spille der enn å ikke spille i det hele tatt. Så det har vært “okay”, det, sier Hedenstad til Dagsavisen.

Backen har kun spilt på høyresiden i Vålerenga-perioden, men har vikariert på motsatt side de siste fem kampene fra start.

– Han har gjort det bra og har vært veldig solid, vurderer Vålerenga-trener Geir Bakke om Hedenstads prestasjoner som venstreback de siste seks matchene.

Slo gjennom som venstreback

Men til tross for at elverumsingen synes det er uvant å spille på venstrebacken, var det i nettopp den posisjonen han fikk gjennombruddet i seniorkarrieren.

– Jeg spilte der da jeg slo gjennom i Stabæk og litt i Tyskland i en periode, men det begynner å bli noen år siden. Jeg har brukt litt tid på å venne meg til det, men det funker greit.

32-åringen var Stabæk-spiller fra 2008 til 2012 og var blant annet innom Freiburg, Eintracht Braunschweig og St. Pauli i Tyskland etter det.

– Hvor annerledes er det sammenlignet med å spille høyreback?

– Det er litt vanskelig å forklare, tror jeg. Men når man er vant til å snu seg til en side i ti år, så skal man plutselig snu deg til den andre siden … samtidig er dynamikken litt annerledes på venstre- enn på høyresiden her. Man er litt høyere i banen, og det synes jeg er gøy.

– Føler du at du har tatt plassen til Simen Juklerød?

– Simen har vært litt småplaget med skader. Nå ser han frisk og rask ut. Så vi får se, men det er fint med konkurranse. Det tåler både Simen, Christian (Borchgrevink, høyreback) og jeg.

Juklerød: – Føler meg klar

Juklerød pådro seg en leggskade i mai og var ikke med til bortekampen mot Åsane. Siden har han vært med i troppen og har fått to innhopp mot henholdsvis Levanger og Ranheim.

– Med “Jukle” er det sånn at vi har vært glade for å ha ham med i tropp. Han fikk et tilbakefall da vi brukte ham for tidlig forrige gang. Så vi har på håndbrekket der. Men han skal være tilgjengelig til helgen, sier VIF-trener Bakke.

– Det var et problem med leggen. Jeg slet med det i fjor, men nå er det motsatt legg. Det ser ut som at alt er under kontroll, så det går fint, sier Juklerød til Dagsavisen.

Simen Juklerød scorer på straffespark for Vålerenga 2 mot Tromsdalen. Han er klar for spill igjen etter en leggskade. (Oskar Wikestad)

Han spilte en time for VIFs rekruttlag og scoret i 2-3-tapet for Tromsdalen mandag.

– Vegar er en veldig god spiller og har levert. Det er alltid gøy. Han har gjort det bra og laget har gjort det bra, så det er bare fint.

– Jeg føler meg klar til kamp, så vi får se hva de velger. Det er trenerne som tar ut laget.

Fortsetter Hedenstad som venstreback, eller går Juklerød tilbake i elleveren mot Sandnes Ulf søndag? Svaret får vi rundt 75 minutter før kampstart 17.00 når VIF spiller siste match før en drøy måneds ferie.

