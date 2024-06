VIF-profilen: – Har vært ekstremt tungt mentalt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): VIF-spilleren spør pent om han kan sette seg på en stol og gjøre intervjuet derfra. Han har nettopp gjennomført sin andre fulle kamp for året og er sliten etter 2-3-tapet for Tromsdalen i 2. divisjon.

Både Bully og resten av Vålerenga 2 har blitt vant til å gå ut av kamper uten poeng. Mandagens nederlag var det ellevte strake tapet denne sesongen.

– Alle utenfra ser at det er vanskelig. Det er tungt, selvfølgelig. Det er masse talentfulle, unge spillere som sliter litt på det nivået her, men jeg tar det som læring. Jeg prøver å trene meg opp i god form sånn at jeg kan herje på A-laget, sier Bully.

– Folk forstår ikke

Indreløperen, som kom til Vålerenga fra Grorud foran fjorårssesongen, slet med “jumpers knee” i 2023 og fikk kun ett innhopp på VIFs A-lag i fjor. Hittil i år har han spilt seks kamper på rekruttlaget, men pådro seg en ny skade etter kampen mot Kjelsås i mai.

Da var han ute i noen uker med en smell i ankelen.

– Jeg fikk en stygg takling på trening, som gjorde at jeg fikk et lite “setback”, men jeg fikk brukt den pausen godt og jobbet med det fysiske hver dag.

Omar Bully forteller at det har vært mentalt tøft å være lenge ute med skader. Nå begynner han å finne formen igjen. (Oskar Wikestad)

Nå har 21-åringen spilt to fulle kamper på rad i 2. divisjon mot henholdsvis Follo og Tromsdalen på Valle.

– Hvordan har det vært å være så mye ute med skade?

– Det har vært ekstremt tungt mentalt. Folk forstår ikke hva jeg har gått gjennom, egentlig.

– Hvordan da?

– Jeg har gått gjennom mye og vil ikke gå i detaljer på det. Men jeg er egentlig bare glad for å kunne spille igjen og vil bare vise meg frem for supporterne, svarer Bully.

– Blir sterkere og sterkere

21-åringen merker at han er i bedre kampform nå enn ved starten av året.

– Jeg kjenner at det blir bedre og bedre og at jeg blir sterkere og sterkere. Jeg må bare jobbe så hardt jeg kan, sier Bully til Dagsavisen.

– Er du klar for A-lagskamper?

– Det er det trenerne som bestemmer.

Simen Juklerød scorer på straffespark for VIF 2 mot Tromsdalen og gratuleres av Omar Bully. (Oskar Wikestad)

– Føler du deg klar selv?

– Ja, ja. Jeg har spilt i Obosligaen før, men nå er det i Vålerenga. Det er litt annerledes. Du skal være hundre prosent på i alle situasjoner offensivt og defensivt. Jeg gleder meg bare til å bli klar og jobber hardt i stillheten og kulissene.

Bully var ikke med i kamptroppen i Egersund søndag, men satt på benken da VIF banket Moss 5-1 helgen før.

Kanskje er han også med i troppen når VIF tar imot Sandnes Ulf på Valle søndag. Det er siste kamp før Obosligaen tar en pause frem til 20. juli.

