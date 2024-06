Sesongens ellevte strake tap for Vålerenga 2

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Hjemmetapet for Tromsdalen er lagets ellevte kamp på rad uten å få med seg noe som helst. Det er 13 poeng opp til trygg plass i 2. divisjon med 15 kamper igjen å spille.

A-lagsspillerne Simen Juklerød, Omar Bully, Nathan Idumba Fasika og Adrian Kurd Rønning var alle med fra start mandag ettermiddag, men det endte med nok tap på Intility for VIF 2.

Juklerød-scoring

Som så mange ganger tidligere denne sesongen, slapp Vålerenga 2 først inn mål i første omgang. Haniel Samson feilberegnet en lang ball i bakrom, og TUILs Marius Bustgaard Larsen snappet opp ballen og var alene med keeper. Gjestenes spiss tok seg god tid før han prikket inn kampens første mål med en perfekt avslutning i krysset.

VIF 2 brukte dog ikke lang tid på å utligne. Adrian Kurd Rønning kombinerte fint med Obasi Onyebuchi i 16-meteren før førstnevnte slo et innlegg i armen til Tromsdalen-kaptein Sondre Laugsand. Dommeren var sikker i sin sak og pekte på straffemerket.

Derfra var Simen Juklerød sikker. Kai Kamsvåg gikk rett vei, men skuddet var godt nok plassert. Dermed 1-1 midtveis i første omgang.

Vålerengas rekrutter hadde hevet seg siden åpningsminuttene, men det lugget fortsatt på siste tredel. Og Tromsdalen var slett ikke ufarlige da de angrep. Etter en rekke store sjanser til gjestene, kom uttellingen på overtid av omgangen.

Elias Skogvold hamret inn 2-1 til TUIL etter et vakkert angrep ett minutt på overtid. En marerittavslutning på førsteomgangen, og VIF 2 skulle få en marerittstart på andreomgangen også.

Marerittstart

For før det var spilt to minutter etter pause sto det 1-3 på tavla. Elias Caspersen Egerton fikk gjøre som han ville og satte inn bortelagets tredje scoring for kvelden.

Vålerenga hadde ikke gitt opp, og et kvarters tid etter kalddusjen kom reduseringen. Haniel Samson fant Obasi Onyebuchi på kanten, og VIFs lynving utfordret og satte på turboen. 19-åringen kom seg forbi og avsluttet fra spiss vinkel, men fant veien til mål i nettveggen i det lengste hjørnet.

Obasi Onyebuchi scoret sitt andre mål for Vålerenga 2 mot Tromsdalen. (Oskar Wikestad)

VIF fortsatte å jage ny utligning, men Tromsdalen var nærmere 4-2 enn Vålerenga var 3-3.

Dermed endte det 2-3 på Valle.