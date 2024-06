Eidsvold Turn tar grep mot homo-hets, ga Kjelsås unnskyldning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var i lørdagens 2. divisjonskamp mellom Kjelsås og Eidsvold Turn at Kjelsås-spilleren Olav Øby fikk homofobiske tilrop mot seg.

Øby tok affære umiddelbart med vedkommende supporter som sto rett bak reklameplakatene. Hendelsen inntraff midtveis i 2. omgang på Grefsen stadion.

– Sånn sier du ikke. Det er ikke greit! Det står barn én meter unna deg, sa Olav Øby i retning supporteren, som deretter forsvant.

Det er vanligvis veldig mange barn på Kjelsås sine hjemmekamper.

Tok affære

Mandag tok Eidsvold Turn affære overfor supporteren etter at andre supportere informerte klubben om hendelsen.

– Vi ble av våre egne supportere informert om at det underveis i kampen mot Kjelsås fremkom en krenkende ytring fra en av våre tilreisende. Diskriminering, hets og hatefulle ytringer er det nulltoleranse for i vår klubb og hos våre supportere, skriver kontaktperson for Eidsvold Turns A-lag, Wegard Bakkehaug til Dagsavisen.

Og han fortsetter:

– Saken er håndtert internt og etter dialog med klubben vil vedkommende få en reaksjon. Vi har i dag (mandag) vært i kontakt med både styreleder i Kjelsås og den aktuelle spilleren og beklaget. Supportergruppen Myhrerbanden og klubben vil sammen sørge for at slike hendelser ikke skjer igjen, skriver han.

Det ble høy temperatur i kampen fra begge klubbenes supportergrupper i en kamp som endte uavgjort 2–2.

Bekrefter beklagelse

Olav Øby bekrefter at han har fått en beklagelse fra Eidsvold Turn og er fornøyd med håndteringen fra klubbens side.

- Det er rart når man er i kampmodus og blir utsatt for slikt. Jeg måte bare ta affære. Det virket på meg som vedkommende supporter ble utilpass og bare forsvant, sier Olav Øby til Dagsavisen.

Les også: Ny spiss til Vålerenga