Spillerbørs Lyn - Sogndal

ALEXANDER PEDERSEN - 4: Kan ikke lastes for Sogndals mål, spesielt ikke det første. Har ellers ikke altfor mye å gjøre hverken før eller etter pause.

HERMAN SOLBERG NILSEN - 5: Kombinerer godt med Bjørntvedt Olsen og Skaug på høyresiden før han blir flyttet over til venstre i andre omgang. Gjør en solid jobb der også.

DANIEL SCHNEIDER - 4: Taper duellen mot Felix Eriksson på Sogndals første mål. God med ballen i beina, og spiller flere pasninger gjennom ledd.

WILLIAM SELL - 3: Gjør en stor tabbe på Sogndals 2-1-scoring. Skal ha full kontroll på situasjonen, men mister ballen i verst tenkelig posisjon og gir mer eller mindre bort et mål som blir helt avgjørende. Er nære ved å gjøre det godt igjen med en heading i andre omgang, men får ikke avslutningen på mål.

JØRGEN VEDAL SJØL - 3: Får mye å jobbe med når han skal markere og passe på Sogndals stjernespiller Edmund Baidoo. Blir lurt og fintet av Sogndal-vingen før innlegget på 1-1-scoringen. Er en del involvert offensivt før pause, men skaper ikke stort på venstresiden. Ut etter 45 minutter.

JULIUS SKAUG - 4: Når nesten frem på et innlegg tidlig i matchen og er nær å sende vertene i føringen. Mye involvert offensivt, men har en del slurvete feilpasninger etter pause.

EVEN BYDAL - 5: Strør gode baller fra midtbanen og kjemper godt, men får ikke satt så mye preg på matchen.

HENRIK KRISTIANSEN - 5: Generelt veldig solid førsteomgang. Vinner viktige dueller og slår gode pasninger fremover. Faller litt etter pause og byttes ut i omgangen. Ut etter 76 minutter.

ANDERS BJØRNTVEDT JOHANSEN - 6: Glimrende avslutning når han hamrer inn 1-0-scoringen tidlig i første omgang. Er ellers involvert i det meste som skjer i Lyns angrepsspill og er farlig også i andre omgang, men det blir bare nesten for både ham og Lyn.

MATHIAS JOHANSEN - 4: Kjemper godt som midtspiss, og er veldig god når han holder på ballen før han finner Bjørntvedt Olsen som setter inn kampens første scoring. Får en god sjanse tidlig i andre omgang, men Lars Jendal i Sogndal-buret er med på notene. Ut etter 76 minutter.

JACOB HANSTAD - 5: Skaper Lyns første sjanse når han utfordrer og kommer seg fri på venstrekanten. Er et uromoment for Sogndal på venstrekanten. Fighter godt etter pause og får en god mulighet etter 67 minutter, men får ikke nok trøkk i avslutningen. Ut etter 76 minutter.

HÅVARD MEINSETH - 4: Kommer etter pause og tar plass på høyrebacken. Pådrar seg gult kort når han er for sent inne med en sklitakling. Slår et veldig godt, lavt innlegg til Hanstad like etterpå. Involvert i mye offensivt mot slutten av matchen.

Ibba Laajab, Andreas Hellum, Adrian Berntsen og Brage Hylen spilte for lite til å bli vurdert.