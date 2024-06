Reagerer etter homo-rop fra tribunen: - Det står barn én meter ifra

Grefsen stadion (Dagsavisen): Lørdagens 2. divisjonskamp mellom Kjelsås og Eidsvold på Grefsen stadion ble en thriller på banen, og med bra oppmøte fra både borte- og hjemmesupporterne var det en intens, og fin ramme – i store deler av kampen – som endte 2–2.

Men omtrent midtveis i 2. omgang reagerte plutselig Kjelsås-spiller Olav Øby kraftig mot en Eidsvold-supporter som hadde tatt turen helt ned til reklameplakatene, for å gi Olav Øby en beskjed da han skulle ta et innkast.

Øby reagerte såpass på det som ble sagt, at han valgte å konfrontere supporteren.

– Sånn sier du ikke. Det er ikke greit! Det står barn én meter unna deg, smalt det fra Øby i retning supporteren, som deretter forsvant.

Etter kampen spør vi Øby om hva som ble sagt.

– Det han sier er; «Faen du drøyer på innkast, din jævla homo», forteller Øby til Dagsavisen etter kampen.

Han følte det var riktig å si ifra umiddelbart, da det som vanlig var mange barn til stede på Grefsen stadion.

– Han sier det, og så står det to-tre barn på åtte år, én meter fra. Vi kan ikke holde på sånn.

– Akkurat da han sa det ble det helt stille der også. Jeg snur meg mot han, og hører hva han sier, Det samme gjør hele tribunen. Barna kom også bort til meg etter kampen, og sa at de hørte hva han sa, legger Øby til.

Her står Olav Øby og prater med noen av barna fra Kjelsås etter kampslutt. Ifølge Øby skal også flere av dem ha hørt kommentaren han fikk midtveis i 2. omgang. (Haakon Thon)

– Vi må få det bort

Det som provoserer Øby mest, er rekken av slike hendelser i norsk fotball. Han håper at vi én dag kan bli kvitt slike rop fra tribunen.

– Vi har hatt såpass mange situasjoner i norsk fotball i det siste. For eksempel med kompisen min Brice, der det var rasisme. I Kristiansund sa Patrick Berg ifra om det samme som her. Jeg bare skjønner ikke folk – hvorfor de holder på sånn. Vi må få det bort, rett og slett, sier han oppgitt, og legger til:

– På et tidspunkt vil det kanskje bli borte, men noen vil alltid ødelegge for resten.

Homo-kommentaren var én ting, men det ble også banestorming, og reklameplakatene foran de gjestende supporterne fikk kjørt seg såpass at de til slutt gikk i stykker.

Det siste er imidlertid ikke så farlig ettersom Kjelsås uansett skal rydde bort mye av dette i forbindelse med at de nå skal legge ny kunstgressmatte.

På begge Eidsvolds mål endte det med banestorming. Her er en av supporterne til Eidsvold, side om side med Kjelsås-back Filip Oprea. (Haakon Thon)

Hyller engasjement

De tilreisende supporterne fra Eidsvold var både synlige, og hørbare for de som var på plass på Grefsen stadion lørdag, og var med på å skape en kul ramme rundt en viktig fotballkamp. Likevel ble det et par uheldige situasjoner. Øby hyller engasjementet fra begge lags supportere, men syns det er trist at man til slutt ender opp med å gå over streken.

– Vi skal gjerne ha rivalisering. Det var veldig kult at begge lag hadde litt supportere i dag, og lagde trøkk, men ikke på den måten, sier han.

– Engasjement er best. Jeg hører at de smugler inn alkohol og sånn i tillegg. Alt for at det skal bli god stemning, men man må holde seg for god til å holde på, på den måten, tilføyer han.

De tilreisende Eidsvold-supporterne lagde liv og røre på tribunen, og var med på å skape en kul ramme. Dessverre ble det dratt litt for langt, ved et par anledninger. (Haakon Thon)

Kjelsås-supporterne leverte også godt på tribunen i lørdagens oppgjør. (Haakon Thon)

– Følte det var riktig å si ifra

Den spesielle situasjonen hvor Øby altså begynner å kjefte på en supporter midt under kampen er uvanlig, men han mente at det var på sin plass.

– Jeg følte det var helt riktig å si ifra. Det er så mange barn og barnefamilier som kommer for å nyte en kaffe, og en fotballkamp en lørdag. Da trenger vi ikke det der.

Trener Eivind Kampen fikk ikke med seg det som skjedde, da det var på motsatt side av banen, men er glad for at Øby tok tak i det.

– Det er supert hvis vi tar tak i det, men det er litt fælt å stå og mene noe om noe man ikke har hørt, men hvis Olav har hørt det – og tatt tak i det – så er det supert, er Kampens korte kommentar.

