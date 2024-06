Perlescoring til tross: Vålerengas seiersrekke stoppet i Egersund

Det var vel få som så for seg at ett poeng skulle skille disse lagene etter tretten serierunder, men slik er altså denne ligaen der serieleder Kongsvinger like greit tapte 0–5 for Åsane. Dermed er det fortsatt bare ett poent opp til tabelltoppen for VIF.

En lekker scoring på hel volley av Jones El-Abdellaoui var denne kampens høydepunkt sammen med noen solide redninger av Magnus Sjøeng etter pause.

Publikumsrekord

Nyopprykkede Egersund er altså laget som har overrasket mest positivt i serien så langt. Derfor var det en liten folkefest i Husabø denne søndagen der Klanen hadde erobret alle tilgjengelige plasser på bortefeltet. Med over 1600 tilskuere var det publikumsrekord i det som heter B &G-Parken.

Egersund sikret jo langt på vei opprykket ved å slå Vålerengas 2. lag 8–1 sent i fjor høst, men ingen av dagens VIF-spillere var med på den opplevelsen med unntak av innbytter Adrian Kurd Rønning.

Her skulle det bli gøy på landet, med en lang busstur både til og fra. Vinden ulte på Husabø, og Vålerenga hadde medvinden før pause. Skulle den femte strake VIF-seieren komme? Svaret var nei.

Store sjanser

Mees Rijks kunne startet den moroa da han fikk en god sjanse allerede etter fire minutter da han fyrte av fra 17 meter, men ballen gikk hårfint utenfor det hjørnet som keeper ikke hadde kontroll på.

Sju minutter senere brøt VIF i midtbaneleddet, Henrik Bjørdal avsluttet, men den tidligere KFUM-keeperen Knut André Skjærstein reddet liggende.

Men etter et kvarters spill fikk hjemmelaget samlet seg. Et raskt angrep på venstresiden endte med at storscorer Andreas Helmersen fikk ballen i fri posisjon inne i straffefeltet, men han sendte ballen ti centimeter utenfor keepers høyre vinkel.

Jones El-Abdellaoui leverte kampens vakreste scoring. Bildet er fra en tidligere kamp. (Javad Parsa/NTB)

Høydepunktet

Kampens vakreste øyeblikk kom to minutter på overtid av første omgang. Vegar Eggen Hedenstad fikk fri ferdsel på venstrekanten, han tittet opp og la en presis crosser til Jones El-Abdellaoui som møtte ballen på motsatt kant og sendte ballen knallhardt i mål på hel volley. Den scoringen var det EM-klasse over.

Etter pause gikk hjemmelaget kraftig ut i medvinden de da fikk, men keeper Magnus Sjøeng og et kontant forsvar holdt unna.

Ti minutter før slutt kom den tidligere Lyn-spiller Henrik Elvevold ganske fri på kanten av 16-meteren, men det harde skuddet fikk Magnus Sjøeng fingertuppene på.

Daniel Håkans, som har vært lenge ute med skade, og har vært på klubbflørt i Stockholm, kom inn som et friskt pust den siste halvtimen.

På overtid kom Egersund på en farlig kontring, men det forsøket ble igjen stoppet av Vålerengas bauta i forsvar denne dagen, Aaron Kiil Olsen.

Kun en kamp gjenstår før også denne ligaen tar sommerferie. Vålerenga tar i mot Sandnes Ulf på Intility kommende søndag.

---

FAKTA

1. divisjon menn søndag:

Egersund – Vålerenga 1–1 (0–1)

B&G-Parken: 1613 tilskuere.

Mål: 0-1 Jones El-Abdellaoui (45+2), 1-1 Stian Michalsen (67)

Dommer: Ali Al-Hatam, Skreia.

Gule kort: Henrik Falchener, Egersund, Henrik Bjørdal, VIF.

Egersund (4-3-3): Knut André Søyland – Fanuel Ghebreyohannes (Henrik Elvevold fra 61.), Ådne Midtskogen, Henrik Falchener, Robert Williams – Heine Åsen Larsen, Chris Sleveland, Horenus Taddese – Magnus Lankhof Dahlby (Jo Stålesen fra 61.), Andreas Helmersen, Stian Michalsen.

Vålerenga (4-2-3-1): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Vegar Eggen Hedenstad – Fidel Brice Ambina, Henrik Bjørdal – Jones El-Abdellaoui (Daniel Håkans fra 64.), Mees Rijks (Adrian Kurd Rønning fra 64.), Magnus Riisnæs (Filip Thorvaldsen fra 42.) – Ola Kamara.

Øvrige kamper søndag: Kongsvinger – Åsane 0-5, Levanger – Aalesund 4-0, Lyn – Sogndal 1-2, Moss – Bryne 1-0, Ranheim – Raufoss 1-0, Sandnes Ulf – Mjøndalen 2-3, Start – Stabæk 4-3.





