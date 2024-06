Grorud svarte på tiltale: - Vi fikk de til å løpe som idioter i dag

Nordre Åsen (Dagsavisen): Før fredagens Oslo-derbyet mellom Skeid og Grorud snakka vi med Skeid-trener Vilde Rislaa, som hadde en plan om at Grorud skulle få løpe mye imellom når lagene møttes på Nordre Åsen. Kampen ble imidlertid alt annet enn hva Rislaa hadde sett for seg.

– Det deilig når overskriften deres kom ut i går, der det sto at de skulle få oss til å løpe imellom som idioter. Vi veit jo at Skeid er greie til å frispille, men ikke så gode – det er jo det vi scorer på i dag. Frispilling er en av våre spesialiteter, og de har litt seige spillere som ikke er dritgode på å løpe imellom.

– Det var vanskelig, men jeg følte at vi fikk de til å løpe som idioter i dag, sier Grorud-trener Andreas Alrek.

Det er ikke mer enn halvannet år siden Vilde Rislaa fremdeles var en del av Grorud, og jobba tett med Andreas Alrek. Hun visste dermed godt at Grorud kom til å bruke ett hvert sitat fra henne i retning gamleklubben som motivasjon. Hun var derfor svært forsiktig med hva hun ønsket å si før kampen, men Grorud grep tak i det lille hun ga, og svarte på tiltale.

– Vi rundspiller dem, på deres hjemmebane

Grorud fyrte på alle sylinderne fra start, og valset over Skeid omtrent fra start. Det ble skudd i tverrliggeren, bom på nærmest åpent mål, og skudd i stanga. Marginene var ikke helt med Grorud i dag heller, men til tross for det sto de igjen med ett poeng mot Skeid, som før oppgjøret hadde fem strake seire.

– Vi har Yasir som skyter i tverrliggeren, Preben som bommer på et brassespark/volleyvariant. Stanga i andre, og Abel (Tjomsland) som skyter over på åpent mål fra 30–35 meter – den er jo gigantisk egentlig. I tillegg blir jo Tollef blir dratt ned når han er på vei igjennom. Det er mange gunstige situasjoner for vår del, sier Alrek, og legger til:

– Jeg syns vi er det beste laget, og rundspiller dem på deres hjemmebane. De har ikke svar på ting vi gjør.

Samtidig påpeker Alrek at de skal være litt forsiktige med å være for tøffe i trynet etter denne kampen. Til tross for det klarer han ikke helt å slippe at Skeid kanskje også har vært en smule heldige med kampene sine så langt.

– De ligger de på toppen, og vi er lenger nede, så vi skal ikke være kjekk i kjeksen. De har vært solide i år, så kan ikke drive å snakke dem ned, men de kunne lett hatt litt andre resultater. De har hatt marginene med seg, mens jeg føler at vi har hatt mye imot oss. For oss var det derfor veldig sunt å få denne i dag.

Koste seg på Nordre Åsen

Foran seks busslaster med tilreisende groruddøler glødet gjestene i store deler av kampen, og spilte til tider vakker offensiv fotball, mens Skeid slet med å håndtere det høye presset deres. Alrek mener også at den gode kunstgressmatta var med å gjorde den flotte Grorud-fotballen mulig.

– Kul ramme. Vi er gode. Vi spiller på en matte der ballen går veldig fort – der har vi blitt bedre og bedre i hele år, forteller han.

– Vi visste at de var glad i å ligge i lavt press, men vi regna med at de kom til å bli utålmodige når de spiller på hjemmebane foran mye folk, og de ligger på førsteplass – så da venta vi bare på når de skulle gjøre det, legger han til.

Spørsmålet som da gjenstår er: Hvorfor vinner ikke Grorud kampen?

– Noen ganger er fotball sånn. Det er to gode lag som møtes, og at det blir 2–2 er OK. Vi fortjente mer, sånn er det, men vi er på rett vei. Dette er ikke et korttidsprosjekt. Hele trenerteamet har lengre kontrakt, nesten alle spillerne har det. Vi kommer som faen, det veit alle som følger med. Om ting skjer i år eller neste år, eller året etter det, er det samme. Vi kommer, og vi har trua på det vi driver med, er den krystallklare beskjeden fra Alrek.

Frykta null poeng

Selv om Grorud var det beste laget denne fredagen, var det Skeid som leda to ganger. Hjemmelaget tok ledelsen i første omgang etter et nydelig langskudd fra Bendik Rise. Preben Asp utligna fem minutter før pause, før Skeid tok tilbake ledelsen på et straffespark, 20 minutter før slutt.

– Vi kan jo selvfølgelig prøve å unngå å slippe inn, men de får en straffe, og de har Bendik Rise som legger’n i krysset. Det er det de har. Det er irriterende at vi slipper han til muligheten selvfølgelig.

– Frykta du litt at dere skulle stå igjen med null poeng, etter det som egentlig hadde vært en veldig god kamp?

– Følte litt det da, men samtidig så vi at det fortsatt var muligheter. Vi hadde skapt noe hele tida.

Og den forløsende, og veldig fortjente utligninga kom, ti minutter før slutt da Yasir Sa’Ad fastsatte sluttresultatet til 2–2.