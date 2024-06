Grorud-helt Yasir Sa’Ad: – Jeg skal ta over alt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordre Åsen (Dagsavisen): Med drøyt ti minutter igjen av fredagens derby mellom Skeid og Grorud satte Yasir Sa’Ad inn 2-2-målet mot gamleklubben Skeid, og sikra Grorud et velfortjent poeng.

Sa’Ad, som spilte i Skeid i 2022 dro videre da agent og klubb ikke kom til enighet om en proffkontrakt, og valgt falt på KFUM, der han fikk seks kamper i OBOS-ligaen, som til slutt endte med opprykk. Ett mål scora han også, og det kom på nøyaktig samme plass, mot samme motstander.

Fredag var han tilbake, nå som utlånt Grorud-spiller, og med Kåffa-trener Johannes Moesgaard på tribunen briljerte han sammen med lagkameratene. Likevel så det mørkt ut med drøye ti minutter igjen, men da innbytter Tollef Etholm satte opp Sa’Ad inne i feltet, gjorde han ingen feil, og sikra poengdeling.

– Det er dritdeilig. Hver gang jeg har kommet til denne banen har jeg hatt en bra følelse på at jeg skal score. Det skjer hver gang, sier han til Dagsavisen etter kampslutt.

– Vi er det beste laget

I feiringa kom det også et lite hysj.

– Det var mer enn hysj! Det viser at vi er på vei til noe, og at vi er det beste laget. Det er surt at vi går ut herfra med uavgjort, vi burde hatt tre poeng i dag, men vi går videre, og så kommer vi hardt tilbake, er beskjeden fra 22-åringen.

I denne ukas episode av vår podkast om Oslo-fotballen – Trikkeligaen – var Sa’Ad gjest, og ga tydelig uttrykk for at han har ambisjoner med fotballen. Det gjentok han etter kampen mot Skeid, der han scora sitt åttende mål for sesongen.

– Jeg vil bare si; jeg er ikke her for å bli, jeg kommer til å ta over alt, smeller det fra kantspilleren.

Skudd i tverrliggeren

Sa’Ad kunne fort vært tomålsscorer også. I første omgang hamra han en ball i undersiden av tverrliggeren, og ut. Den irriterte han seg fremdeles over etter kampen.

– Huff, ja. Jeg var på vei til å feire, men så ser jeg at den treffer tverra, og går ut. Da tenkte jeg fuck as, sier han skuffa.

Bortsett fra det koste han seg veldig på en god kunstgressmatte, med sine lagkamerater. De viste til tider et herlig, og kjapt pasningsspill, med både finesse og effektivitet.

– Ja, det var en fantastisk kamp i dag. Vi hadde det gøy, vi hadde ballen. Til og med innbytterne kommer inn og viser at de vil spille, og kommer inn med energi.

Grorud ligger fremdeles på 8. plass på tabellen, før resten av runden spilles, med 16 poeng på 11 kamper. Neste lørdag møter de Follo hjemme.