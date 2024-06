Bakkes beskjed til VIF-spillerne: – Glem det ‘a!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): 5-1 borte mot Åsane, 3-1 hjemme mot Levanger, 3-1 borte mot Ranheim og 5-1 hjemme mot Moss. 16 scorede mål og 12 poeng er fasiten på de siste VIF-kampene i Obosligaen.

Vålerenga bøtter inn mål for tiden og ser ut til å ha knekt en kode. Det tok riktignok litt tid før scoringene kom på rekke og rad mot Moss søndag, men etter en situasjon i andre omgang våknet VIF virkelig til liv.

Rett etter tumultene som oppsto da Jones El-Abdellaoui ble taklet på stillingen 1-0 mot Moss, gikk VIF rett i strupen på bortelaget og scoret to mål på drøyt 90 sekunder.

– Hva skjedde med laget etter den situasjonen, Geir Bakke?

– Jeg vet ikke. Kanskje man slipper de reflekterende greiene. Jeg synes vi spilte litt for reflekterende utpå der i dag. Jeg liker at det skal gå på intuisjon og hundre prosent tilstedeværelse i nuet hele tiden, svarer Vålerenga-treneren.

Han fortsetter:

– Det har vært en gjenganger her på hjemmebane at vi har vært reflekterende og konsekvenstenkende. Glem det ‘a! Gå ut og spill. Så lenge vi vet hva vi skal gjøre må vi tørre å spille med risiko og være oss selv. Hvis man går ut og er redd for å tape, så vinner man i hvert fall ikke. Sånn er det bare.

Les alt om Vålerenga her!

– Farligere på en annen måte

Vålerenga slet nemlig på hjemmebane i serien tidligere denne våren. Nå står Bakkes mannskap med to strake seirer på Intility Arena.

– Jeg synes vi er farligere på en annen måte. I dag er vi farlige spesielt farlige i kontringsspillet, og når de jager på 3-1 får vi masse rom. Det er kanskje ikke en typisk 5-1-kamp, men vi er effektive og farlige når vi kan spille på resultat også, sier midtbanespiller Henrik Bjørdal til Dagsavisen.

Vålerenga feirer Ola Kamaras 2-0-scoring mot Moss søndag. (Terje Bendiksby/NTB)

VIF-spiss Ola Kamara forklarer lagets scoringsform:

– Jeg tror det handler om en tro på det man gjør selv om det har vært vanskelig. Så har man gått gjennom den litt tøffe, seige perioden. Så finner vi ut at vi er bra. Da kommer en ekstra selvtillit, og så fortsetter vi, fortsetter vi og fortsetter vi. Da blir dette resultatet av det, smiler VIF-spiss Ola Kamara til Dagsavisen.

Han har selv funnet scoringsformen og står med tre mål på de to siste kampene.

[ Ble hentet hjem fra landslagssamling før praktkampen: – Adrian er en maskin ]

– Lave skuldre

Magnus Bech Riisnæs trekker frem selvtillit når han forklarer VIFs form.

– Fotball handler veldig mye om selvtillit og flyt. Nå er vi inne i en veldig god periode hvor folk spiller med lave skuldre og vi har fine relasjoner. Nå har vi hatt en måned hvor vi har bygget mye på det, sier Riisnæs til Dagsavisen.

– Nå begynner vi endelig å få resultater. Nå får vi håpe toget har gått fra stasjonen, som vi sa i garderoben, legger han til.

Jones El-Abdellaoui, som var blant målscorerne i søndagens 5-1-seier, ser forskjell i laget fra tidligere i sesongen.

– Vi greier å prestere slik vi ønsker og lar oss ikke bli kontrollert av de andre lagene. Det må vi holde gående. Samtidig føler jeg at vi falt tilbake og mistet det helt da vi slapp inn mål før, men nå ser vi sterkere ut enn aldri før, smiler El-Abdellaoui.

Neste oppgave for VIF er bortekamp mot Egersund kommende søndag.

[ VIF-børsen: 18-åringens drømmekveld ]