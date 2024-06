Alle får hjelp av Vålerengas rekrutter

Men det er altså status etter at Vålerengas 2. lag heller ikke klarte å score mot Follo i 2. divisjonskampen mandag kveld. VIF2 er blitt ligaens gode hjelpere. Her er det tre poeng å hente!

Nei, de tenker ikke slik og det er jo mulig å føle sympati med det vi vet er en gjeng seriøse fotballspillere som gjør et ærlig forsøk uke etter uke.

Tredje strake

Follo i sine kledelige rosa drakter har hatt en stigende formkurve og den bekreftet de på Intility arena denne kvelden også. Så da tok laget sin tredje strake seier og har bevist at fjorårets opprykk ikke var noe blaff.

Laget hører hjemme i denne divisjonen. Plutselig er det ni poeng ned til den bunnstriden de lenge var en del av.

Første store mulighet fikk de da Mads Bådsvik kom seg fri på venstresida etter et snaut kvarter, men ballen strøk utenfor bortre stolpe.

Uflaks og selvmål

To minutter senere var de i ledelsen. Et kjapt angrep på høyresiden endte med at Markus Ottesen fikk av gårde et skudd som traff foten til VIF-stopper Nathan Idumba Fasika, slik at ballen endret retning og utmanøvrerte keeper Storm Strand-Kolbjørnsen.

Først ble det registrert som selvmål, men senere endret til scoring fra Ottesen. Og det føles riktig. Det hadde ikke blitt noe mål uten hans harde skudd.

Follo tok mer og mer grep om kampen og burde økt ledelsen etter en trippelsjanse halvveis i omgangen, men det siste forsøket ble reddet på streken.

Men målet som lå i lufta kom sju minutter før pause. VIF-forsvaret fikk ikke klarert ballen ut, den ble fanget opp av Follos Eirik Brekke som fikk tid til å sikte fra 16-meterstreken. Og han plasserte ballen hardt ned i keepers høyre hjørne.

Follos Eirik Brekke setter inn lagets andre scoring på Intility mandag. (Oskar Wikestad)

Bedring for VIF

VIF2 kom sjelden i angrep, men minuttet før pause fikk de i hvert fall av gårde en avslutning mot Follo-keeper og kaptein Sander Østbye. Og det ble en ganske farlig situasjon da Obasi Onyebuchi fanget opp et langt utspill fra egen keeper og plutselig kom alene med keeper. Men skuddet gikk rett på Østbye.

Etter pause fikk VIF løftet laget og etter en snau time så vi reduseringen komme. Jesper Renshusløkken la et fint innlegg og hodestøtet til Lorents Apold-Aasen hadde riktig retning, men strøk utsiden av stolpen.

Follo hadde ikke samme intensitet i spillet, men Robin Gonella burde headet inn den tredje scoringen et kvarter før slutt etter innlegget fra dødlinja fra Mads Bådsvik. Men han headet over nærmest åpent mål.

Men den tredje scoringen kom to minutter på overtid da innbytter Sondre Spieler Halvorsen fikk servert ballen etter et avansert dribleraid fra Mads Bådsvik.

Det er to serierunder igjen før denne ligaen tar sommerferie. Follo bør ta sin fjerde strake når de får besøk av Gjøvik-Lyn kommende lørdag, mens VIF-rekruttene prøver å ta årets første poeng når Tromsdalen kommer til Oslo mandag om en uke.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 mandag:

Vålerenga 2. lag – Follo 0–3 (0–2)

Intility Arena: 240 tilskuere.

Mål: 0–1 Markus Ottesen (17), 0–2 Eirik Brekke (37), 0–3 Sondre Spieler Halvorsen (90+3)

Dommer: Daniel Refsnes, Herd.

Gule kort: Emin Pajic, Lorents Apold-Aasen, VIF2, Edonis Mulaj, Follo.

VIF2: Storm Strand-Kolbjørnsen – Jesper Renshusløkken, Aleksander Hammer Kjelsen, Nathan Idumba Fasika, Jakob Granli – Brage Eie, Omar Bully, Gabriel Opsahl (Emin Pajic fra 79) – Obasi Onyebuchi, Lorents Apold-Aasen, Maxwell Kerdoe (Haniel Samson fra 66).

Follo: Sander Østbye – Henrik Olav Osen, Eirik Brekke (Jabes Maturire fra 90), Hans Lauritz Ruud, Edonis Mulaj – Natnael Tomas (Mikael Larsen fra 90), Robin Gonella (Vetle Jöves fra 80), Jonas Aune Jorde (Emil Alexander Hennig fra 80) – Markus Ottesen, Mads Bådsvik, Dliet Ghebar (Sondre Spieler Halvorsen fra 80)

Øvrige resultater denne runden: Søndag: Eidsvold Turn – Alta 2-2, Junkeren – Ull/Kisa 3–0. Lørdag: Grorud – Strømmen 2-3, Gjøvik-Lyn – Skeid 0-1, Strindheim – Stjørdals-Blink 1-2, Tromsdalen – Kjelsås 4–1.

---