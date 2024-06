3. divisjon: Friggs sjuende strake, Ready nærmer seg toppen

Her er kortversjonen av helgens 3. divisjonskamper for Oslo-lagene:

Avdeling 3

NORDSTRAND – FLINT 3–0 (1-0): Også til lørdagens kamp kom Nordstrand uten toppscorer Oliver Midtgård, som de gjorde mot Skeid 2 borte forrige mandag. Men laget har nå scoret seks mål uten toppscoreren, som viser at det gror godt bak Midtgård. Lørdag tok de ledelsen like før pause da Jonas Nysæter skulle slå inn fra venstre. På smått sensasjonelt vis klarte Flint-keeperen å slå ballen opp i nettaket og til 1-0, i det som var en utrolig keepertabbe. 2–0 kom etter at Trygve Solberg Aarstad flikket gjennom Berger Kisaruko på vakkert vis. Han fant Leander Thelle på fem meter, og innbytteren hamret ballen i mål. Minuttet etter fikk en Flint-spiller rødt kort, som gjorde opphentingen nærmest umulig. Adil Zahid fastsatte sluttresultatet med en utsøkt scoring på overtid. Han fikk ball på 18 meter og driblet samme spiller fem ganger før han sentret ballen i mål fra fem meter. Det var en scoring som var verdt inngangspengene alene! Seieren gjør at Nordstrand fortsatt er ubeseiret i avdelingen. Markus Cham og co. står med 24 poeng etter sju seire og tre uavgjorte og topper tabellen ett poeng foran Asker.

GAMLE OSLO – ÅSKOLLEN 2–0 (1-0): Gamle Oslo-toget fortsetter å tute på videre, og lørdag var det Åskollen som fikk unngjelde i Vallhall. Etter flere store sjanser til begge lag tok Gamle Oslo ledelsen etter kvarteret ved – hvem andre – Severin Sørlie. Fitim Azemi lurte offsidefella og kom alene med keeper. På uselvisk vis slo han en tversoverpasning til Sørlie, som pirket inn 1–0. Så måtte vi vente til overtiden i 2. omgang før kampens andre scoring kom. Åskollen-keeper Burak Dogan ble med opp på en corner, som skulle straffe seg. Gamle Oslo fikk klarert og Andreas Nordby Skattum fikk 60 meter å løpe på uten press. På enkelt vis kunne han bare spasere inn 2–0 og enda en seier for de hvitkledde. Gamle Oslo ligger og lurer rett bak tetlagene etter fem strake kamper uten tap (fire seire, en uavgjort) og er nummer fire med 20 poeng, bare fire poeng bak serieleder Nordstrand.

ASKER – KFUM OSLO 2. LAG 4–2 (2-1): KFUM 2 har imponert innledningsvis denne sesongen med en rekke sterke resultater mot antatte topplag, men mye av grunnen har også vært at de har stilt sterke startellevere med flere spillere fra A-laget. Det var ikke faktum lørdag i kanskje sesongens tøffeste bortekamp, for A-laget har ferie. Dermed var det ingen i lørdagens tropp som hadde spilt A-lagsfotball i Eliteserien for KFUM i år. Likevel bet de godt fra seg mot serietoer Asker. Hjemmelaget tok oppskriftsmessig ledelsen etter fem minutter etter at Henrik Sørli vartet opp med en stor keepertabbe. Keeperen skulle ut på 20 meter og klarere ballen, men skled i det han skulle skyte. Dermed kunne Kristoffer Syvertsen bare spasere inn 1–0. 1–0 ble til 2–0 etter 20 minutter da Rafael Sorter satte ballen i mål etter en retur, før KFUM 2 reduserte like før pause. Daniel Pettersen Mandel skulle bare klarere et innlegg fra Martin Gavey, men var uheldig da ballen traff Asker-stopperen i magen. Sekundet etter lå ballen i mål, og selvmålet sørget for 1–2 til pause. Timen var spilt da Asker scoret to mål på åtte minutter. Begge målene signert Roman Fazi, som fikk ball på 20 meter og banket ballen i lengste hjørne, før samme mann punkterte kampen med sitt mål fra midtbanen (!) etter 67 minutter. Cedric Stabell-Holmen pyntet på resultatet på overtid med sin straffescoring, slik at det endte 4–2 til Asker. KFUM 2 er nummer seks med 17 poeng etter lørdagens tap.

BÆRUM – ULLERN 2–2 (1-1): Etter en tung periode har Ullern fått ting til å stemme i det siste. Etter at de sist helg slo Asker 2–1 på imponerende vis, fulgte de opp lørdag med et sterkt bortepoeng mot Bærum. Bærum tok ledelsen på AJ Arena ved storscorer Lasse Bransdal etter elleve minutter, da han var på rett plass til rett tid etter et innlegg fra Adi Markovic. Halvtimen var spilt da lagene var like langt igjen etter at Bendik Foss Evensen hadde utlignet på et frispark som ble limt opp i krysset på vakkert vis. 1–1 sto seg til timen var spilt, da Bærum igjen tok ledelsen. Denne gang ved kaptein Christian Arvesen, som satte inn en retur fra nærmest død vinkel. Likevel skulle Ullern igjen komme tilbake i oppgjøret. Matias Victorio sikret ett poeng for Ullern da han dro av Bærum-keeper Julius Skrefsrud og satte ballen i det åpne målet. Ullern hadde de største sjansene etter 2-2-målet, men det endte med poengdeling. Ullern er med det på åttendeplass med 11 poeng.

FRIGG – SKEID 2. LAG 6–0 (1-0): Det var enveiskjøring på Tørteberg søndag mellom Frigg og et Skeid 2-lag som egentlig stilte ganske sterkt med en rekke spillere som har mye A-lagserfaring fra OBOS-ligaen og PostNord-ligaen. Men Frigg har en rekke offensive våpen som kan straffe ethvert forsvar, noe hjemmelaget viste søndag. 1–0 kom da Ulrik Ferrer var på rett plass til rett tid til hans femte scoring denne sesongen. 1–0 var også stillingen til pause, før Frigg scoret tre mål på det første kvarteret i 2. omgang. Først spaserte innbytter Peder Nomell, som hadde vært på banen i 35 sekunder, inn 2–0 fra tre meter. Så banket Øyvind Heia inn 3–0 på helvolley etter en corner, før Håkon Vold Krogh var rolig som skjæra på tunet da han fikk tid og rom i boks etter timen spilt, og la ballen i lengste hjørne. Kampen ble avsluttet med to lekkerbiskener. Først vartet Stian Barane opp med et utsøkt brassespark til 5-0, før Adonai Kidane hamret ballen opp i krysset til 6–0 på overtid. Frigg har nå vunnet sju kamper på rad og ligger på 3. plass, tre poeng bak Nordstrand. Les om hele oppgjøret og reaksjoner i Dagsavisens referat her.

Mandag 19.00: OPPSAL – MJØNDALEN 2. lag

Øvrige kamper: Sarpsborg 2. lag – Åssiden 3–1.

Tabelltoppen: Nordstrand 24, Asker 23, Frigg 21, Gamle Oslo 20.





Avdeling 5

READY – HØDD 2. LAG 5–2 (2-1): Ready rykket med et nødskrik opp fra 4. divisjon i fjor, men har virkelig imponert så langt denne sesongen i 3. divisjon. Lørdag fikk de et purungt Hødd 2-lag på besøk på Gressbanen og gjorde kort prosess med gjestene. Martin Solli spilte vegg med Mathias Ebbesen og satte inn 1–0 fra kloss hold etter elleve minutter. Hødd 2 utlignet til 1–1 fem minutter før pause ved Hans-Peter Tjervaag etter et utrolig langskudd fra 30 meter som gikk rett i krysset, før Ebbesen sendte Ready opp i 2–1 to minutter senere da han lurte seg inn på bakerste stolpe etter en corner. Så scoret Ready tre mål på en 15 minutters periode i 2. omgang. Etter litt klabb og babb i feltet skjøt Jakob Schei i krysset fra åtte meter til 3–1. Minuttet etter ble toppscorer Anders Engebretsen byttet inn, og fem minutter senere limte han ballen helt nede ved stolperota etter et skudd fra 20 meter. Så var det Eirik Dæhli Ryen sin tur etter 71 minutter, da han satte ballen i mål via stolpen. Haakon Sværen pyntet litt på resultatet med sitt straffemål etter 75 minutter, men Ready vant likevel med knusende 5–2. Seieren var Readys tredje på rad og den fjerde på de siste fem kampene. Det tar de opp på en sterk 5. plass med 17 poeng.

AALESUND 2. LAG – LOKOMOTIV OSLO 3–2 (2-0): Kampen var som en berg-og-dalbane for Lokomotiv Oslo, som møtte tabellnabo Aalesund 2 på Sunnmøre. Aalesund 2 ledet 2–0 før det var spilt 22 minutter, før Loket reduserte til 1–2 etter 52 minutter og utlignet til 2–2 etter 84 minutter. Kaptein Mika Mykkeltvedt brøt ball midt på egen halvdel etter 52 minutter og ble med opp i angrep, og ble belønnet med scoring da han headet ballen i mål fra fem meter. Seks minutter før slutt var lagene like langt da Andreas Haraldsen stanget inn 2–2 etter en corner. Loket så ut til å få med seg ett viktig poeng i toppoppgjøret, men måtte se AaFK 2 vinne etter at Roy Warholm bredsidet inn 3–2 minuttet før slutt. Loket har nå tapt tre kamper på rad og har blitt hektet av i kampen om opprykk, der Træff har fått en luke på åtte poeng, selv om de tapte for Loket for en drøy måned siden!

Øvrige resultater: Kristiansund 2. lag – Lørenskog 1-3, Fu/Vo – Skjetten 1-2, Bjørkelangen – Spjelkavik 3-1, Træff – Skedsmo 4-0, Gjelleråsen -Molde 2. lag 4–4.

Tabelltoppen: Træff 25, Aalesund 2. lag 17, Lokomotiv Oslo 17, Bjørkelangen 17, Ready 17, Skjetten 17.

---

FAKTA

Neste serieomgang spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 15. juni: 14.00: Åssiden – Oppsal, KFUM 2. lag – Nordstrand, Skeid 2. lag – Ullern, 15.00: Sarpsborg 2. lag – Frigg.

Mandag 17. juni: 19.30: Mjøndalen 2. lag – Gamle Oslo.

AVDELING 5:

Lørdag 15. juni: 15.00: Lokomotiv Oslo-Fu/Vo.

Søndag 16. juni: 14.00: Molde 2. lag – Ready.

---