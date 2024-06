Frigg-eksplosjon etter pause sikret storseier over Skeid 2: – Deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TØRTEBERG (Dagsavisen): Frigg slet i den første omgangen, og inn mot pause var det Skeid 2 som skapte flere gode muligheter på stillingen 1-0 til Frigg. Så tok det ordentlig fyr etter pause. Fra minutt 46 til 59 scoret Frigg tre mål og gikk fra 1-0 til 4-0. Så roet oppgjøret seg kraftig før de fastsatte sluttresultatet til 6-0 med to sene scoringer. Og spesielt 5-0-målet til Stian Barane må vi snakke om:

Håkon Vold Krogh slo inn og fant Barane på bakerste stolpe. På spektakulært og akrobatisk vis brassesparket Barane inn kampens femte mål, før Adonai Kidane fastsatte sluttresultatet med et lekkert skudd i krysset. Dermed endte det 6-0 til Frigg.

– Det var deilig at det løsnet litt. Vi vinner fullt fortjent og kunne vunnet mye mer. Det er en gjenganger, men det er bra at vi scorer seks mål. Også er det gøy med seks forskjellige målscorere. Spesielt bra 2. omgang etter en ganske rotete 1. omgang. Det viser styrke at vi spiller oss opp og hever nivået, samtidig som vi holder nullen igjen, sier Friggs Joakim Holmedahl.

– Seks forskjellige målscorere sier litt om kvaliteten vi besitter i laget. Og enda en smultring er det jeg samler på. Men jeg skulle gjerne sett at vi hadde scoret enda flere, og at Ulrik snart får den ketchupeffekten alle går og venter på, sier kaptein Egil Evensen og peker på Ulrik Ferrer, som «bare» står med fem mål denne sesongen.

Lukter på tabelltopp

Frigg har nå vunnet sju kamper på rad etter en grusom seriestart med null poeng og 13 innslupne mål. De er nå er nummer tre med 21 poeng, bare tre poeng bak serieleder Nordstrand og to bak Asker.

– Formen begynner å komme seg. Det offensive sitter bedre og bedre, og treningshverdagen er bedre nå. Det er alltid lettere å vinne når man får bygget en rekke med seire. Og det drar vi litt nytte av nå, sier Holmedahl.

Selv med lagets sjuende strake seier og seks forskjellige målscorere i en storkamp på hjemmebane, var ikke trener Magnus Aadland superfornøyd.

– Jeg synes ikke det var en kjempebra kamp av oss. Noen av målene vi scorer er ganske fine, men det vi er opptatt av er å klare å flytte mange folk inn i boksen. Da er det vanskelig å demme opp for alt, uavhengig av hvem som scorer. Ulrik er jo frustrert når målene ikke kommer, men det er bra at ikke alt ansvar faller på ham, sier Aadland.

Fartsfylt åpning

Siden det ble fem mål i 2. omgang, går vi bare i korte trekk gjennom 1. omgang:

Kampen var bare sju minutter gammel da Frigg tok ledelsen. Noah Risberg kom rundt på høyre og slo inn i boks. Håkon Vold Krogh ventet i boks og fikk skutt, men sleivet. Heldigvis for Vold ventet Ferrer som gjedda i sivet på tre meter og pirket inn 1-0, til tross for store protester fra gjestene, som ville ha offside.

Like etter var det helt utrolig at det ikke sto 2-0. Ebrima Sawaneh fikk skutt fra åtte meter, men forsøket ble blokkert. På returen dukket Varg Støvland opp og bare skulle spasere inn Friggs andre, men forsøket ble reddet på strek. Det ble også returforsøket til Støvland liggende fra to meter, denne gang av Skeid-keeper Eskil Vestbø. Hvordan det ikke ble mål der er ikke godt å si!

Like før pause fikk Skeid 2 en halvsjanse da Dahlstrøm fikk ball i beina på 15 meter. Skuddet hadde god retning, men gikk rett i blokka. Den påfølgende corneren ble farlig, men til slutt fikk hjemmelaget klarert. Noen sekunder senere fikk Muhammad Shahid skutt fra ti-tolv meter, men forsøket gikk like utenfor.

Ketchupeffekt i 2. omgang

Pausepraten til Aadland må ha fungert, for Frigg scoret intet mindre enn tre ganger i løpet av de første 13 minuttene av den andre omgangen:

36 sekunder var spilt da Peder Nomell bredsidet inn 2-0. Holmedahl fant Vold Krogh ute til venstre, som slo inn på fem meter. Der ventet Nomell, som var bytta inn til pause, og takket og bukket og nærmeste spaserte inn kampens andre mål.

50 minutter og 30 sekunder sto på kampuret da Øyvind Heia frigjorde seg fra sin mann på en corner. Ballen falt perfekt ned på foten hans, og på helvolley fra seks-sju meter banket han ballen opp i nettaket.

Her skyter Adonai Kidane skuddet som førte til 6-0. (Even Lübeck)

Åtte minutter senere sto det 4-0. Marius Cassidy fikk ball ute til venstre og slo inn. Lars Fahre skulle klarere på bakerste stolpe, men sendte ballen rett i beina på Vold Krogh. Han var iskald og plasserte ballen i lengste hjørne.

Etter det roet kampen seg før Frigg scoret to mål helt mot slutten. Etter 84 minutter brassesparket Barane inn 5-0, før Kidane klinket inn 6-0 i krysset på overtid.

– Vi må opp i ringa før Sarpsborg 2 neste runde. Vi er mer gjerrige bakover og forsvarer oss oftere med hele laget. Det er lettere å vinne kamper når man ikke slipper inn 13 mål på tre kamper, som vi gjorde i starten. Klarer vi å sette sammen seiersrekker som det her, tror jeg vi kommer til å være med helt inn. Det er ingen andre som jeg føler er for gode for toppnivået vårt. Målet vårt har hele tiden vært å løfte bunnivået vårt. Nå har vi spilt en del dårlige kamper hvor vi har vunnet, og det er positivt, avslutter Aadland.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 10

Frigg-Skeid 2 6-0 (5-0)

Tørteberg, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Ulrik Ferrer (9), 2-0 Peder Nomell (46), 3-0 Øyvind Heia (51), 4-0 Håkon Vold Krogh (59), 5-0 Stian Barane (84), 6-0 Adonai Kidane (90)

Dommer: Jonas Johnsen (Bækkelagets SK)

Frigg: Egil Evensen – Marius Cassidy, Trygve Løberg, Øyvind Heia (Jakob Jørgensen fra 80.), Samuel Gray (Peder Nomell fra 46.) – Noah Risberg (Adonai Mehary Kidane fra 74.), Joakim Holmedahl, Lars Evensen (Stian Barane fra 74.), Ebrima Sawaneh – Ulrik Ferrer (Ola Johan Antonsen-Meløy fra 74.), Håkon Vold Krogh

Skeid 2: Eskil Vestbø – Robin Jenssen-Sæther, Noah Fjellestad (Amir Ali Zamani fra 74.), Lars Fahre, Eduard Hjelde (Kasper Reme Abrahamsen fra 63.) – Ivar Eftedal, Leon Dahlstrøm, Mikkel Lindbäck, Muhammad Shahid (Mohammad Samih Tleimat fra 46.) – Daniel Lunde (Brooklyn Jenssen-Sæther fra 63.), Emil Tjøstheim (Hamse Noor Toni fra 74.)

