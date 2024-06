Rødt kort og sesongens største tap for Kjelsås som kollapset i nord

I likhet med Kjelsås, sto Tromsdalen med fire strake seiere på hjemmebane før dagens oppgjør. TUIL hadde sågar scoret 14 mål mot Kjelsås 11 på sesongens firste første hjemmekamper, så det var ingen tvil om at gjestene fra Oslos tak hadde en tøff oppgave foran seg på TUIL Arena denne lørdagen.

Vertene sto også for kampens første mulighet, da Tromsdalen kom seg ned til dødlinjen og fikk lagt inn igjen i feltet. Der kom kaptein Sondre Laugstad på ballen, men Kjelsås-keeper Jonas Brauti vippet forsøket over mål og ut til corner som gjestene fikk klarert.

Det var også det eneste som skjedde den første halvdelen av omgangen, før Kjelsås scoret på det som var deres første mulighet i kampen. Gjestene bygget opp på høyresiden, før de slapp løs Eivind Willumsen sentralt. Han fikk all verdens tid og rom til å prikke sitt skudd ned i hjørnet, og sendte Kjelsås i tet.

Les flere saker om Kjelsås her

TUIL utlignet før pause

Vertenes Didrik Hafstad fikk en brukbar mulighet til å utligne like før halvtimen, da en ball datt ned i beina hans etter en corner, men spissen lot ikke ballen falle langt nok ned og blåste volleyskuddet langt over. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før utligningen kom for Tromsdalen, som scoret minuttet senere.

TUIL la inn fra venstre, før det innlegget ble stanget ut til 16-meteren. Der tapte Jens Bonde Aslaksrud en duell med Asgeir Eliassen, som fikk kontroll på ballen og smalt den ned i det lengste hjørnet også han.

Tromsdalen hadde mest ball, både før og etter scoringen, men Kjelsås forsvarte seg godt. TUIL kom seg til et par skuddmuligheter, men uten at det ble for hektisk for Jonas Brauti. Kjelsås scoret på sin eneste mulighet før hvilen, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Les også: Kjelsås snudde og vant – men mistet serieledelsen til rivalen (+)

Brauti-tabbe snudde kampen

Etter pausen fortsatte kampen på samme vis som før hvilen, ved at Tromsdalen hadde mest ball og prøvde å finne åpninger i det som var et godt organisert Kjelsås-forsvar. Ti minutter ut i omgangen sprakk det imidlertid opp i det Kjelsås-forsvaret, og da snudde Tromsdalen-kampen, etter en keepertabbe.

Vertene snappet ballen etter et Kjelsås-kast like inne på egen banehalvdel, og satte fart på gjennom midtbaneleddet, før ballen ble spilt opp på Elias Skogvoll. Han tok med seg ballen og skjøt, men det skuddet gikk rett på keeper Jonas Brauti, som bare klarte å slå ballen inn i eget mål.

Aslaksrud fikk en god mulighet til å utligne like over timen spilt, da han var først på et innlegg fra Helmer Rusten, men under press klarte han ikke å styre ballen under tverrliggeren. I stedet var det Tromsdalen som utnyttet enda mer dårlig forsvarsspill hos Kjelsås og økte ledelsen 20 minutter før slutt.

Les også: Kjelsås sablet ned Ull/Kisa på Jessheim (+)

Utvist i Kjelsås-debuten

TUIL-keeperen slo en pasning ut bredt til en lagkamerat, som dumpet en lang ball inn i bakrom. Den burde Kjelsås hatt kontroll på, men ballen gikk forbi Sigurd Martinussen som ble utduellert av Elias Egerton, som kom seg alene med Brauti og scoret sikkert. Nok et mål der Kjelsås tapte på muskelkraft.

Ti minutter før slutt punkterte Tromsdalen kampen, og scoret på nok et angrep med få touch. Ballen ble spilt inn i midten, der vertene bare trengte en touch på å spille ballen inn bak Kjelsås-forsvaret. Didrik Hafstad slo offsidelinja og scoret alene med keeper Brauti.

Som om ikke sesongens største tap var ille nok, ble Henning Tønsberg Andresen utvist i sin Kjelsås-debut. Den tidligere Skeid-mannen kom inn kvarteret før slutt, og klarte å pådra seg to røde kort og ble utvist etter å ha kommet for sent inn i en duell et par minutter før slutt.

Dermed endte det med sesongens største tap, og etter Skeids 1-0-seier over Gjøvik-Lyn tidligere på dagen, er det nå tre poeng opp til rivalen på tabelltopp. Kjelsås får muligheten til å revansjere seg hjemme mot Eidsvold kommende lørdag klokka 15.00 på Grefsen stadion.

Les også: Eventyrlystne Øby takket nei til Ukraina og dro til Island: – Minner for livet (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 10

Tromsdalen – Kjelsås 4-1 (1-1)

TUIL Arena

Mål: 0-1 Eivind Willumsen (25.), 1-1 Asgeir Eliassen (32.), 2-1 Elias Skogvoll (56.), 3-1 Elias Egerton (71.), 4-1 Didrik Hafstad (81.)

Gule kort: Tobias Hafstad, Iver Selnes, Tromsdalen. Henning Tønsberg Andresen, Kjelsås.

Rødt kort: Henning Tønsberg Andresen, Kjelsås.

Dommer: Kristian Kristiansen (Bakkeby IK)

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti – Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea – Ahmad Abbas (Ayub Mahammed fra 46.), Olav Øby, Eivind Willumsen (Henning Tønsberg Andresen fra 74.), Leo Bech Hermansen – Jens Bonde Aslaksrud, Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 74.).

---