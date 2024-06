Bekrefter kontraktstilbud til tidligere Premier League-spiller: – Håper det løser seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Selv om overgangsvinduet i Norge ikke åpner før 17. juli, jobbes det kontinuerlig med spillerlogistikk på sportssjefens kontor.

Og VIF har vært tidlig ute i år og var allerede i gang med å forsterke troppen forrige uke.

Da ble overgangen til den danske angrepsspilleren Carl Lange bekreftet. Han er spilleklar til bortekampen mot Start 20. juli.

Nå kan en annen danske slå følge med Lange og signere for VIF.

Tidligere denne uka skrev Nettavisen at Vålerenga har lagt frem et tilbud om en avtale for midtstopperen Jores Okore. Den tidligere Aston Villa-spilleren, som har spilt 38 Premier League-kamper, står uten kontrakt og trente med Vålerenga forrige uke.

Tidligere Aston Villa-stopper Jores Okore i duell med Manchester United-legenden Wayne Rooney på Old Trafford i 2014. (Jon Super/Ap)

VIF-sportssjefen bekrefter kontraktstilbudet.

– Vi håper det løser seg. Vi visste jo selvsagt at han er en bra spiller, men han gjorde sakene sine bra på trening da han var her, sier Jonsson til Dagsavisen.

Halvtårskontrakt

Han opplyser om at tilbudet er en korttidskontrakt ut sesongen.

– Det er liten risiko rundt det og blir uansett ikke en stor økonomisk belastning for klubben om han skulle takke ja til en halvtårskontrakt, forteller Jonsson.

31 år gamle Okore startet proffkarrieren i Nordsjælland før han ble hentet til Aston Villa og Premier League i 2013. Siden har forsvarsspilleren vært i København, Aalborg og senest Changchun Yatai i Kina.

Han har spilt elleve landskamper for Danmark.

Aaron Kiil Olsen og Martin Kreuzriegler har utgjort VIFs stopperpar i serien de siste kampene. Nathan Fasika Idumba og Aleksander Hammer Kjelsen har også vært i backfireren i løpet av sesongens første elleve seriekamper.

I tillegg har Eneo Bitri vært på utlån til polske KS Cracovia og skal i utgangspunktet tilbake til VIF i sommer, men den albanske 27-åringen kan fort ende opp i en annen klubb.

– Det er ikke usannsynlig at Bitri fortsetter i VIF, men det har vært en del interesse rundt ham og det er ikke umulig at det kan skje noe der, sier Jonsson om den utlånte stopperen.

Vil hente Ambina permanent

Sportssjefen legger ikke skjul på at skader har preget Vålerengas start på sesongen.

Nå står laget med tre strake seirer i Obosligaen og ligger på tredjeplass før hjemmekampen mot Moss søndag kveld.

– Siden januar har vi hatt noen tunge, tunge skader. Man glemmer fort Stefan (Strandberg) oppi det hele også.

Strandberg ble rammet av en livstruende blodpropp i januar etter en operasjon og ble tvunget til å legge opp.

– Vi hadde jo regnet å ha ham med i år, så den er blytung. I tillegg fikk Elias Hagen en langtidsskade nå i mai. Det er to spillere som var i elleveren.

Innleide Fidel Brice Ambina har vært viktig i VIF-laget denne våren og har den siste perioden spilt i Hagens rolle sentralt på midtbanen.

Låneavtalen med sørafrikanske Cape Town City går ut nå i sommer, men Vålerenga har en opsjonsavtale på 22-åringen. Jonsson bekrefter at VIF ønsker å benytte seg av avtalen.

– Vi har en positiv dialog med klubben, men det er ingen garantier for at det løser seg. Brice er en veldig god spiller. Det har han virkelig vist de siste kampene, sier Jonsson.

Vålerenga håper å signere lånespilleren Fidel Brice Ambina permanent. (Terje Pedersen/NTB)

Nøkkelspiller på Stockholm-tur

Også angrepsspilleren Daniel Håkans har vært ute av laget siden starten av mai. Den finske landslagsspilleren sliter med en lyskeskade.

Denne helgen var Vålerengas nøkkelspiller i Stockholm og så på derbyet mellom Djurgården og Hammarby på Tele2 Arena.

– Jeg har vært skadet i det siste og har vært på legebesøk i byen. Det er en dyktig fysio her som jeg har blitt behandlet av, så det er et godt tidspunkt å se derbyet på, sa VIF-vingen til svenske Expressen.

Avisen hevder at Hammarby er interessert i å signere Vålerengas nøkkelspiller denne sommeren. På spørsmål om Hammarby hadde vært et spennende lag, svarer finnen følgende til avisen:

– Ja. Absolutt!

VIF-Jonsson påpeker at det ikke foreligger noe konkret bud på spilleren som scoret tre mål på seks kamper før han ble skadet i mai.

– Ønsker han seg bort fra Vålerenga?

– Nei. Jeg har ikke inntrykk av at noen av spillerne våre ønsker seg bort, svarer Jonsson.

