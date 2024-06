Fargerik Fotball for skoleelever: Når fotball bare er gøy

VALLE (Dagsavisen): Det var bare ett øyeblikksbilde da Stiftelsen Vålerenga Samfunn inviterte til det årlige Fargerik Fotball på Valle-feltet ved siden av Vallhall torsdag.

Lag fra femte-, sjette og sjuendeklasser i Oslo stilte til turnering der målet ikke var å vinne, men å ha det gøy og få poeng ved blan annet beste kamprop og påkledning.

Men noen av dem som stilte i fotballtrøyer fra Vålerenga eller Skeid var nok litt opptatt av å få ballen i mål også...

Fotballens mangfold

– Jeg hadde nok likt dette da jeg var i den alderen, men da var jeg for fullt i gang i Frigg, sier VIF-spiss Ola Kamara til Dagsavisen. Han og flere VIF-spillere spillere besøkte feltet i løpet av dagen og fikk se fotballen i all dens mangfold.

Fotballpresident Lise Klaveness ble mottatt som en rockestjerne da hun inntok podiet for å åpne turneringen.

– Det store ordet her er fellesskap, sier Klaveness til Dagsavisen og klyver opp på scenen for å blåse i fløyta og si noen ord.

At fotball er en inkluderingsmaskin har hun erfart i mange sammenhenger.

– Husk at fem milliarder mennesker så VM-finalen i Qatar, sier hun fra scenen for å vise hvilken samlende kraft fotballen har.

VIF-spiss Ola Kamara fikk oppmerksomhet fra mange håpefulle. (Reidar Sollie)

Ble hektet tidlig

VM-finale er fjernt for de barna som står foran henne, her er det mange som ikke har tenkt tanken på å melde seg inn i en klubb, men som kan hygge seg med fotballen likevel.

– Interessen kan blomstre opp i forskjellig alder, jeg var vel gira allerede som 5-åring og i denne alderen skulle fotballkamper vinnes, sier Ola Kamara.

Målet med Fargerik fotball er å samle barn med forskjellig bakgrunn til felles aktivitet, samspill, lek, moro og underholdning. Ha fokus på gode verdier og bli kjent med andre barn fra andre skoler. Å øke forståelse og toleranse for ulikheter og mangfold.

- I en tid med mye fokus på økte forskjeller i Oslo, er det godt å se så mange barn har det gøy sammen, sier Ola Kamara.

Da vi passerte en av kampene til Bjørndal skole var det de røde nisseluene som var mest fremtredende på spillerne. Der var det mange ivrige jenter...

Spillerne fra Bjørndal skole spilte i røde nisseluer. (Reidar Sollie)

Ingen røde kort

Her var det ingen gule og røde kort, men ved dårlig oppførsel skulle læreren som fulgte laget ta vedkommende ut på sidelinja. Hvis et lag ledet med mer en tre mål, fikk det andre laget en ekstra spiller.

– Fotball har så mange fasetter, jeg er veldig glad Vålerenga har fått til dette arrangementet over så lang tid, sier Lise Klaveness.

Kvelden før hadde hun gledet seg over Erlling Braut Haalands hat trick på Ullevaal stadion. Også han startet med fotballen som lek en gang.

At Norge har fostret en av verdens mest omtalte fotballspillere, viser at dete spillet gir muligheter for alle.

Også Olaug Tvedten og Jalen Tompkins fra kvinnelaget var på plass, et lag som spiller byderby mot Lyn på Kringsjå lørdag.

Der måtte de innrømme det handlet om å ta tre poeng.

Denne turneringen ble startet av “Vålerenga mot Rasisme” i 1996. Nå har den vokst seg stor og daglig leder Jannicke Aas ledet et stort lag av frivillige for å få turneringen gjennomført.

Hvem som vant? Glem det! Men det er ventelister for å få være med.

---

FAKTA

Turneringen Fargerik Fotball

Arrangeres årlig av Stiftelsen Vålerenga Samfunn. Ble første gang arrangert i 1996.

Aktivitetsdag for elever fra femte til sjuendetrinn fra byens skoler som ønsker å spille fotball.

98 lag deltok i år. Det kåres ingen sportslig vinner.

---