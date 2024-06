3. divisjon i Oslo: Ullern stoppet serielederen og Frigg tok sin sjette strake seier

Et nytt lass med scoringer ble levert i denne helgens 3. divisjonsrunde. Her er kortversjonene fra Oslolagenes kamper.

Avdeling 3

ULLERN – ASKER 2–1 (1-1): Ullern fikk en skikkelig skalp i beltet lørdag da serielederen ble sendt hjem fra Ullern kunstgress med deres første tap for sesongen. Ullern kom godt i gang og hadde et skudd i stolpen før bortelaget tok ledelsen etter en snau halvtime ved Kristoffer Syvertsen, men det var en scoring som skulle vært unngått. For det var Ullern-keeper Jesper Wold som rett og slett sendte et utspill rett i beina på Syvertsen. Rett før pause utlignet Jonathan Aarenes for hjemmelaget. Han dro til fra skrå vinkel og fikk en fin dupp på skuddet som dalte i mål. Det ga energi inn i 2. omgangen der Ullern kjørte kampen og hadde en ball inn som hårfint ble annullert for offside. Men Ullern-presset ga uttelling og på overtid satte innbytter Oskar Ihlen inn 2–1 etter et innlegg fra dødlinja som har var våkent fremme på. De fleste som så kampen der og da oppfattet seieren som fullt fortjent.

BÆRUM – OPPSAL 3–2 (1-1): Oppsal ledet to ganger i lørdagens oppgjør på AJ Arena på Kadettangen. Men veteranen med landskamper i bagen, Henning Hauger og ikke minst toppscorer Lasse Bransdal snudde oppgjøret for Bærum. Oppsal-kaptein Kalle Roba og måltyven Mats Brændvang scoret Oppsals mål, ett tidlig i hver omgang. Les alle detaljene og reaksjonene i Dagsavisens referat fra kampen her.

ÅSSIDEN – FRIGG 1–4 (1-2): Frigg vant sin sjette kamp på rad lørdag og da er laget selvfølgelig med i tetkampen i denne avdelingen. Allerede etter fem minutter lå ballen i buret på Åssiden stadion da Peder Nomell satte Friggs første opp i nettaket fra kort hold. Laget kunne økt ledelsen en rekke ganger etter lekent spill. Etter en drøy halvtime satte Ebrima Sawaneh 2–0 før Åssiden fikk sin redusering rett før pause. Håkon Wold Krohg satte Friggs tredje og sin første scoring elleve minutter etter pause, igjen etter at Åssiden ble utspilt av Friggs entouch-pasninger. Innbytter Stian Barane sikret storseier og endelig positiv målforskjell for Frigg ti minutter før slutt da han scoret fra skrå vinkel. Åssiden hadde også noen store sjanser, mens Friggs Ole Johan Antonsen-Meløy kunne satt den femte alene med keeper, men skuddet spratt i tverrligger og ut. Dermed er Frigg oppe på tredjeplass på tabellen, bare to poeng bak lederlaget Asker.

FLINT – GAMLE OSLO 2–2 (1-1): Rett før pause løsnet det i Tønsberg. Tre minutter før hvilen tok Flint ledelsen, men Severin Sørlie svarte for Gamle Oslo umiddelbart. Rett fra avspark ble det gitt et langt oppspill til Severin Sørlie som skar inn fra høyre og satte ballen i bortre hjørne. Etter en times spill sendte Fitim Azemi gjestene i ledelsen, men den scoringen var ikke opplagt. Skuddet fra skrå vinkel gikk i tverrliggeren og ned i mål og ut. Flint-spillerne mente ballen ikke var inne, men assistentdommeren fikk det avgjørende ord og scoringen ble godkjent. Dermed var Gamle Oslo i ledelsen i en kamp der begge lag hadde skudd i stengene underveis. Åtte minutter før slutt fikk Flint et straffespark som ble satt i mål. Gamle Oslo henger med i tetkampen, de er bare tre poeng bak serielederen Asker.

Mandag 18.00: SKEID 2. lag – NORDSTRAND

Mandag 19.15: KFUM OSLO 2. lag – ÅSKOLLEN

Øvrige kamper: Mandag: Mjøndalen 2. lag – Sarpsborg 08 2. kag

Tabelltoppen: Asker 20, Nordstrand 18, Frigg 18, Gamle Oslo 17, Bærum 16.

Avdeling 5

SKEDSMO – READY 0–1 (0-1): Scoringen til Martin Solli etter ti minutter ble den eneste på Skedsmo stadion lørdag. Og det var kanskje like greit, for den var verdt inngangspengene for dem som betalte. Han fikk ballen på omslag 20 meters hold og dro til med venstrefoten slik at ballen føk inn i keepers venstre vinkel. Vakrere kan det ikke gjøres. Resten av kampen ble målløs. Det ble litt ampert i de fem tilleggsminuttene, to gule kort ble delt ut da. Skedsmo har tapt alle hjemmekampene sine. Dermed tok Ready sin fjerde seier for sesongen og har krøpet opp til midten av tabellen med sine 14 poeng. Det er bare fem poeng opp til lederlaget.

LOKOMOTIV OSLO – GJELLERÅSEN 0–2 (0-0): Gjestene kom til Frogner stadion lørdag kveld med bare en seier til da og her ventet de fleste at hjemmelaget skulle slå tilbake etter at de gikk på årets første tap mot Ready sist. Men nei da, her skulle det komme en ny smell. Midt i alle de gule kortene som ble delt ut scoret gjestene på straffespark etter en time, Lokomotivet jaget utligning og seier helt til Simon Bakken satte Gjelleråsens andre mål på overtid. Les om dramatikken og detaljene i Dagsavisens omtale her.

Øvrige resultater: Skjetten – Aalesund 2. lag 0-2, Hødd – Fu/Vo 2-0, Lørenskog – Bjørkelangen 0–2. Mandag: Molde 2. lag – Træff, Spjelkavik – Kristiansund 2. lag.

Tabelltoppen: Træff 19, Aalesund 2. lag 19, Lokomotiv Oslo 17.

FAKTA

10. serierunde spilles slik

AVDELING 3:

Fredag 7. juni 19.30: Sarpsborg 08 2. lag – Åssiden.

Lørdag 8. juni 14.00: Nordstrand – Flint, Gamle Oslo – Åskollen, 15.00: Bærum – Ullern, 16.00: Asker – KFUM Oslo 2. lag.

Søndag 9. juni 13.00: Frigg – Skeid 2. lag.

Mandag 10. juni 19.00: Oppsal – Mjøndalen 2. lag.

AVDELING 5:

Lørdag 8. juni: 13.00: Ready – Hødd 2. lag, 17.30: Aalesund 2. lag – Lokomotiv Oslo.

