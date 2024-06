Kåffa-børsen: Berg-og-dalbane

EMIL ØDEGAARD - 3: Raskt nede med hånda og gjør en kjemperedning ved halvspilt første omgang. Setter kaptein Rasch i en vanskelig situasjon under press rett før Sandefjords første scoring, men kan ikke lastes stort for de to neste baklengsmålene.

AYOUB ALEESAMI - 4: God kontroll sammen med backrekka i første omgang. Rager høyest på en corner og får en brukbar sjanse i første omgang, men fikk ikke presset headingen på mål. Uheldig på gjestenes andre scoring, og klarer ikke stoppe et effektivt Sandefjord-lag fra å score tre ganger etter pause.

MOMODOU LION NJIE - 4: Markerer seg før pause og tar ansvar i midtforsvaret og spiller en god kamp frem til Sandefjord kommer tilbake igjen i matchen. Ut etter 85 minutter.

HAITAM ALEESAMI - 5: God før pause, og involverer seg mer offensivt når Kåffa blir en mann mer på banen. Kriger inn 2-2 på et hjørnespark med en glimrende heading, men slipper til for mye sammen med resten av forsvaret i andre omgang.

AMIN NOURI - 5: Solid kamp før han blir byttet ut i andre omgang. Spiller på det trygge og gjør få feil. Ut etter 59 minutter.

ROBIN RASCH - 5: Berg-og-dalbane-kamp for KFUM-kapteinen. Styrer midtbanen igjen. Nær scoring på tre (!) frispark i første omgang. To av frisparkene går i stolpen. Også god defensivt, og stopper blant annet en farlig Sandefjord-kontring mot slutten av omgangen. Senker seg noen hakk i andre omgang. Slår en del feilpasninger, og kløner det til på Sandefjords utligning. Er også veldig uheldig på gjestenes andre mål, før han får assist med en glimrende corner på hodet til storebror Aleesami.

SIMEN HESTNES - 5: Oppofrende og energisk fra start av. Får seg to smeller tidlig i matchen, men blir værende på banen. Løper mye og kjemper hardt, og får kriget inn 3-3 etter 88 minutter.

DAVID HICKSON - 5: Slår flere gode innlegg i første omgang og er mye involvert. Ikke like markant etter pause. Ut etter 59 minutter.

REMI ANDRÉ SVINDLAND - 5: Presser frem Sandefjord-utvisningen når han blir felt, og får en gigantisk sjanse rett etter. Får ikke helt kontroll på avslutningen fra kort hold og setter ballen like utenfor stolpen. Burde ha scoret. Ut etter 45 minutter.

JOHANNES NUNEZ - 4: Får en kjempesjanse etter tolv minutter, men Sandefjord-keeper Hugo Keto gjør en kjemperedning. Ellers mye involvert uten å skape de største sjansene.

PETTER NOSA DAHL - 5: Setter opp Nunez foran mål tidlig i første omgang etter et fint forarbeid. Har også en rekke involveringer som fører til halvsjanser, og er selv nær å stange inn 1-0 på ett av Raschs frispark i første omgang. Ut etter 59 minutter.

TEODOR HALTVIK - 5: Kommer inn etter pause og er mye involvert, men har en del balltap og feilpasninger til å begynne med. Får to brukbare sjanser utover i omgangen, men klarer ikke utnytte dem. Har den målgivende pasningen på Hestnes’ 3-3-scoring.

MAME NDIAYE - 6: Bruker fem minutter på å score. Svever lenge – og høyest – i feltet og stanger inn ledermålet etter 65 minutter. Glimrende hodestøt. Ellers sterk i duellspillet og bidrar sterkt til å holde på ballen i Kåffa-angrepet. Veldig nær å heade inn 4-3 på overtid også.

JONAS LANGE HJORTH - : 5 Kommer inn i sin første kamp for sesongen og bruker kun fem minutter på å servere Ndiaye med et glimrende innlegg.

HÅKON HELLAND HOSETH - 5: Er millimeter unna å sende KFUM opp i 3-2-ledelse, men ballen danser på linja og er ikke i mål. Solid innhopp ellers.

Akinshola Akinyemi spilte for lite til å bli vurdert.