Ny Lokomotiv Oslo-skuffelse – tapte for bunnlag på hjemmebane

FROGNER STADION (Dagsavisen): Lokomotiv Oslo tapte sin første kamp for sesongen sist lørdag, da Ready snudde 1-2 til 3-2 på tampen. Lørdag skulle de slå tilbake mot Gjelleråsen, som lå like over nedrykk, men det klarte de ikke.

En scoring etter timen og en på overtid av 2. omgang sørget for at Gjelleråsen tok tre sterke poeng. For Loket sin del var tapet deres andre på rad, og dersom Træff tar en oppskriftsmessig seier over Molde 2 på mandag, har Træff plutselig fått en luke på fem poeng, selv om Loket slo nettopp Træff for to uker siden.

Store Loket-sjanser tidlig

Kasper Hoftvedt fikk en stor sjanse innledningsvis da han ble spilt gjennom. Hoftvedt tok førstetouchet på hodet før han kom alene med keeper. Forsøket gikk like utenfor.

Noen minutter senere var Loket farlig frempå igjen. Hoftvedt fant Kristian Isaksen ute til høyre. Han dro seg inn i banen og skjøt, men forsøket gikk rett i blokka. Returen banket Erlend Storseth langt over mål.

Inn mot pause var det Gjelleråsen som skapte et par muligheter. Først dro Kristijan Coric seg inn i banen og skjøt. Skuddet var bra, men Sivert Pieroth i Loket-buret slo ballen over mål. På den påfølgende corneren var Marcus Skjevik først på ball, men headingen fra Gjelleåsen-spissen gikk like utenfor.

Like før pause var Hoftvedt på farta igjen. Han slo inn med utsiden av foten og fant Dolzenko på åtte meter, men den tidligere Kjelsås-spilleren klarte ikke presse ballen ned på sitt volleyforsøk.

Fartsfylt åpning etter pause

45 sekunder ut i 2. omgang var Loket uhyre nær 1-0. Hoftvedt fortsatte å være farlig ute til venstre og slo knallhardt inn. På bakre stolpe skulle bare innbytter Bjørnar Reiten spasere inn 1-0, men fra fem meter klarte han å sette ballen utenfor.

Tre minutter senere var Gjelleråsen nær. Tidligere Kjelsås-back Greg Dusabe slapp ballen ut til venstre til Kristian Bjørndalen. Han kom alene med Pieroth, men Angell kom inn som en reddende engel og blokkerte skuddet. Like etter kom Bjørndalen igjen alene, men da reddet Pieroth.

Loket var på farta noen minutter senere. Mathias Trondal fikk ball på 16 meter og prøvde å curle i lengste hjørne, men forsøket gikk like over.

Til slutt kom scoringen

Men det var Gjelleråsen som kjørte den andre omgangen, og til slutt kom målet. Bjørndalen ble spilt gjennom etter timen og skjøt et skudd som var på vei i mål, men i siste liten ble blokkert. Dommeren mente ballen traff hånda til Andrius Dolzenko og pekte på straffemerket. Der var tidligere Lyn-spiller Kristijan Coric sikker i sin sak og sendte ballen hardt nede i høyre hjørne til 1-0.

Gjelleråsen fortsatte å kjøre på og var nær 2-0 like etter, da Kristian Holmen skjøt like over fra 10-12 meter. Så var Loket farlig frempå da Daniel Campos svingte inn et frispark og fant Reiten, men fra fem meter headet innbytteren over.

Bjørndalen bommet på sin femte-sjette sjanse da han var alene med Pieroth – igjen! – etter 79 minutter. Denne gang fikk han ballen forbi Pieroth, men forsøket gikk like utenfor.

Snytt for straffe?

84 minutter sto på kampuret da Loket nok burde fått straffe. Reiten dro seg inn i boksen og kjørte en Ronaldo-hælflikkfinte da han ble meid ned. Ved første øyekast så det ut som et soleklart straffespark, men dommeren valgte å la spillet gå videre.

Mot tampen kjørte Loket oppgjøret skikkelig. Vemund Wøien kom seg til et skudd fra 18-19 meter etter 87 minutter, men Gjelleråsen-keeper Petter Karlsen reddet.

Og da skjedde det som måtte skje – mål imot. Simon Bakken fikk tid og rom til å skyte fra 12-13 meter på overtid og banket ballen opp i nettaket. Dermed endte det 2-0.

---

KAMPFAKTA

Fotball menn, 3. divisjon, avd. 5

Lokomotiv Oslo-Gjelleråsen 0-2 (0-1)

Frogner Stadion, 50 tilskuere

Mål: 0-1 Kristijan Coric (str., 60), 0-2 Simon Bakken (94)

Gule kort: Noah Bech Hermansen

Lokomotiv Oslos ellever: Sivert Pieroth – Preben Åsland, Christoffer Vie Angell, Erik Dalstø, Mathias Trondal – Noah Bech Hermansen, Ulrik Bjerke, Kristian Isaksen, Kasper Hoftvedt – Erlend Storseth Knutsen, Andrius Dolzenko.

---