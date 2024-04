Spillerbørs Lyn etter tapet i Moss

ALEXANDER PERDERSEN – 5: Den rutinerte keeperen slet litt med sola før pause og var nær en kjempeflause da han mistet ballen, men da hadde Mossespissen allerede snudd. Hadde noen viktige redninger, men var sjanseløs på scoringene.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4: Fikk jobben som høyreback i seriepremieren. Med all sin offensive vilje ble det en balanse å konsentrere seg om det defensive da Moss kom mye fram på hans side. Og da slet han litt med posisjoneringen.

DANIEL SCHNEIDER – 5: Vi likte innsatsen og pågangsmotet hans. Spilte med en viss risiko i enkelte taklinger, men var en av dem som sto opp i duellene.

WILLIAM SELL – 5: Har rutine på dette nivået, men også kapteinen slet med å vinne de duellene han pleier å ta. Styrte forsvaret godt gjennom første omgangen, mens det sprakk opp litt da Lyn måtte løfte seg litt høyere i banen.

JØRGEN SJØL – 4: Den nye venstrebacken fra Ørn Horten er løpsvillig med offensive fibre. Hans lange innkast var nyttige i medvinden og ble et ekstra angrepsvåpen før pause. Men også han slet med Moss sine kvikke flankespillere.

TOBIAS MYHRE – 4: Ville mye på sin høyrekant. Legger ned et stort arbeid, men slet litt med fysikken til motspillerne. Byttet ut etter en times spill.

EVEN BYDAL – 4: Fikk gleden av å ta Lyns første avspark i toppfotballen på 14 år. Men viktigere var hans bidrag på midtbanen der det ble en stri tørn. Og etter hvert ble det for mange duelltap også for han i en fysisk hard batalje.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 4: Fikk aldri brukt sine offensive egenskaper fullt ut, ei heller skuddfoten hans som vanligvis er av solid kaliber. Kom for sjelden i posisjon.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 3: De som husker Lynangrepene fra i fjor, fikk ikke mange repriser i denne kampen. Lynangrepet framsto som puslete og det gjaldt alle de tre der fremme. Olsen er kjent for sine innlegg, men det ble det ikke mange av i denne kampen,

ANDREAS HELLUM – 3: Hellum ble satt opp som midtspiss, men fikk veldig lite å jobbe med. Prøvde å hente en del baller sjøl, men ble offer for alle duelltapene som medspillerne hans opplevde i denne kampen.

MATHIAS JOHANSEN – 3: Den nye spissen ble veldig usynlig i denne kampen. Ble usedvanlig lite involvert på sin venstrekant.

ADRIAN BERNTSEN – 4: Spilte den siste halvtimen for Tobias Myhre og viste energi i duellene.

Jacob Hanstad og Brage Hylen spilte for kort til å bli vurdert.

