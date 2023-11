Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i seieren på Hamar

MAGNUS SJØENG – 6. Lite å gjøre før pause. Stoppet et par headinger som gikk rett på han, og slet ellers mest med å holde varmen. Kjemperedning like etter timen spilt.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5. Ble lite utfordret, og var med på å trille ball i bakre rekker i søken på å låse opp HamKams forsvar. Under større press etter pause. Prøvde også han å finne Ilic med innlegg, uten hell.

AARON KIIL OLSEN – 4. Ga vekk et par unødvendige frispark som skapte farlige sjanser på dødball for HamKam. Satte makker Strandberg under press da han feilberegnet en ball på midtbanen kvarteret før slutt.

STEFAN STRANDBERG – 5. Ble knust i en hodeduell som førte til HamKams eneste mulighet før pause. Ellers lite utfordret bakover. Hadde et par innleggsforsøk, med varierende kvalitet.

SIMEN JUKLERØD – 6. Villig med offensivt og kom til flere innlegg som gikk over til Bech Riisnæs som fikk flere skuddmuligheter i starten av kampen. Blant de som skapte mest for Vålerenga kampen gjennom, og var også utslagsgivende med innlegget som førte til Vålerengas ledermål.

HENRIK BJØRDAL – 5. Gikk sedvanlig på mange løp i bakrom, og var veldig offensiv i starten av kampen. Litt for upresis i avleveringene. Fikk presset fram feilen av Bjarnason som sørget for Vålerengas ledermål.

ELIAS HAGEN – 4. Ikke veldig involvert før pause, da Vålerengas bakre treer ofte fikk stå ganske høyt på egen halvdel å trille ball. Da ble det ikke mye rom for Hagen å spille i, og ballen ble ofte slått ut på vingbackene eller i bakrom.

PETTER STRAND – 4. Løper mye, men det blir lite ut av det. Flink til å avskjære pasningsalternativer bakover i banen, men ikke veldig involvert offensivt.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Fikk en stor sjanse tidlig i kampen som han satte utenfor målet, og fikk flere skuddforsøk tidlig i kampen. Mye involvert før pause, ikke så mye involvert etter hvilen.

DANIEL HÅKANS – 5. Stor mulighet like før halvspilt første omgang, og gjorde en god jobb da han fikk satt opp en sjanse like før. Punkterte kampen på overtid da han løp opp en pasning og satte inn kjempekreftene før han trillet ballen i mål.

ANDREJ ILIC – 5. Veldig usynlig før hvilen. Klarte ikke å involvere seg selv, og de innleggene som kom gikk stort sett over serberen. Fikk servert Vålerengas ledermål på et gullfat av tidligere VIF-stopper Bjarnason.