Søvnløs Bakke grubler på løsningen: – Nå er det ingen vei tilbake

INTILITY ARENA: Etter en lang sesong for Vålerenga, og mange kamper som har blitt betegnet som skjebnekamper, venter den viktigste av alle denne sesongen. Selv om VIF ikke kan matematisk rykke ned på Briskeby, vil løpet trolig være kjørt hvis resultatene går mot Vålerenga nok en helg. Det har naturlig nok gitt trener Geir Bakke mange søvnløse netter i det siste.

– Selv om jeg har sovet mindre, er det ikke sånn at jeg er depressiv eller noe. Det er bare at du blir liggende og gruble, og tenke løsninger. Er det noen steiner vi ikke har snudd, eller er det en tryllestav vi kan finne som frigjør energi og får spillerne til å vise den beste utgaven av seg selv. Fag får vi ikke jobbet så mye mer med, da vi vet hva som kommer til å skje på Hamar, men jeg skulle gjerne funnet den tryllestaven, forteller Geir Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg tror ikke det her kommer som en overraskelse for noen, men det er en del enkeltsituasjoner der vi har ødelagt mye for oss selv. Det er en av årsakene til at vi ligger der vi ligger. Hvis du ser på de aller fleste parametere ligger vi midt på på alt, men ikke på poeng. Ut fra forventede poeng skulle vi vært på åttende plass, så isolerte situasjoner har avgjort mye for oss. Fotball består av feil, og det er det ikke noe man som trener eller lag kan gardere seg mot. Det har skjedd under min ledelse, og det har vært mitt ansvar hvordan vi blir tryggere på hverandre slik at spillerne føler seg mer bestemte i de situasjonene de har gjort feil i, sier Bakke.

– Må legge oss i venstrefila og kjøre på

Vålerenga-treneren sier at han bruker hvert eneste våkne minutt på å finne løsninger, og forbedre laget så godt som mulig til de to matchballene som venter på Briskeby og hjemme mot Tromsø.

– Det er ingen som er gode til å venne seg til å ikke vinne nok fotballkamper. Fotball handler om selvtillit og trygghet, og vi har glimtvis spilt god fotball, men vi ser også at vi stadig vekk gjør en del ting som fører til at usikkerheten sprer seg i laget. Og det handler selvsagt mye om tabellsituasjonen, sier Bakke og fortsetter:

– Nå handler det bare om at vi må ut i venstrefila og kjøre ført. Vi kan ikke ligge i krabbefila lenger, nå må vi bare kjøre på. Enten kjører vi da ut eller så kommer vi oss fram. Nå er det ingen vei tilbake, og vi må gå all inn. Uten å være hodeløse, men vi må kjempe på med kraft, vilje og dristighet nok til å vinne, forteller Bakke.

VIF-treneren synes spillergruppa møter blikket til hverandre hver eneste dag, og at de legger ned gode treningsøkter. Nå handler det om å få spillerne til å ikke krype inn i seg selv, men få ut det de er gode på.

– Jeg er ikke tankeleser, så jeg vet ikke hva som er fasit her. Den beste måten å komme seg ut av ting på er å snakke sammen om det, og vi jobber veldig mye med fag. Det er tross alt fotball vi skal spille, og ikke bare følelser. Det er viktig at vi klarer å være tilstede i kampen, og ikke tenke konsekvenser. For å få til det snakker vi fotball sammen, og hvordan vi skal løse de ulike oppgavene i de ulike spillfasene, forteller Bakke.

To serierunder før slutt er Vålerenga på nedrykk. På fredagens trening lå det ikke an til noen store overraskelser i verken formasjon eller lagoppstilling. (Pål Karstensen)

– Må spille kampen, ikke begivenheten

Christian Borchgrevink er åpen om at akkurat det å ikke tenke konsekvenser er utfordrende, men også enig i at det å flytte seg litt ut av situasjonen kan være nøkkelen til å få det til.

– Jeg tror det blir viktig å distansere seg litt fra begivenheten av selve kampen. Alle i garderoben har spilt tusenvis av kamper, og vet veldig godt hva vi skal gjøre. Det er umulig å ikke ha i bakhodet hva kampen betyr, men vi må distansere oss fra det og heller ta inn stemningen og nyte kampen. Alle elsker egentlig rammene rundt, da det å spille kamper som betyr noe er langt artigere enn å spille ubetydelige kamper om sjuendeplassen. Så vi må spille fotballkampen og ikke begivenheten, mener backen.

Det er han også den første til å erkjenne at er langt enklere sagt enn gjort.

– Det er utrolig mye læring i det vi har gått gjennom denne sesongen. Jeg har aldri spilt kamper der det står så mye på spill, men nå har vi vært i denne situasjonen en stund og derfor også lært oss litt bedre å takle det. Vi har lært at vi kanskje ikke må det for seriøst, for hvis du blir for spent og nervøs knyter du deg. Det så vi litt mot Sarpsborg og Stabæk, og det har vist seg vanskeligere å slippe ned skuldrene enn vi kanskje trodde, men det er dit man må komme, forteller Borchgrevink.

Christian Borchgrevink var ikke med på fredagens trening, men det var ifølge han selv bare av forsiktighetshensyn slik at han blir klar til kamp på søndag. (Pål Karstensen)

Finner støtte hos supporterne

Med unntak av et par korte utlån, deriblant til HamKam, har Borchgrevink vært i klubben hele livet. Han ønsker ikke å spekulere i følelsene til sine lagkamerater, men sier at de har jobbet mye for å unngå at følelsene tar overhånd.

– Selvfølgelig betyr det dritmye for min egen del, og jeg vil for alt i verden unngå nedrykk. Jeg liker veldig godt press og store kamper, og vil heller spille kamper der det er ekstra spenning i forkant kontra spille betydningsløse kamper. Der må du skape din egen energi, mens i kamper som på søndag handler det mer om at du må roe deg ned. Jeg føler at det er noe som passer meg bedre, å gjøre om den nervøsiteten til energi, men det er jo klart at en i vår situasjon heller skulle spilt om den betydningsløse sjuendeplassen, forteller Borchgrevink.

Backen sier at han i langt større grad nå legger vekk mobilen, og ikke leser så mye nyheter eller er så mye på sosiale medier som før, siden situasjonen Vålerenga er i kan bli litt altoppslukende.

– Jeg lyver hvis jeg sier at vi ikke legger merke til omgivelsene rundt oss. Alle vet jo at vi ikke ønsker å være i den situasjonen vi er i, og det gjør jo at det skrives enda mer om det på sosiale medier og i mediene. Samtidig opplever vi også en veldig stor støtte blant supporterne, selv om de verken er fornøyd med situasjonen eller ønsker at vi skal være der vi er de heller. Det er klart at ingen av oss er fornøyd, men vi opplever utelukkende støtte. Den tar vi til oss og det betyr mye for oss, avslutter han.

