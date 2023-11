Vålerenga med livsviktig seier på Hamar – på nedrykk før siste kamp

BRISKEBY (Dagsavisen): Endelig var dagen kommet for den kanskje viktigste kampen i Vålerengas historie de siste 20 årene. Tap på Briskeby vil være katastrofalt med tanke på sjansene for å berge plassen i Eliteserien, mens en seier vil gjøre at håpet om ny kontrakt i aller høyeste grad vil leve videre.

Etter en kamp der VIF var best før pause, men slet med å skape de helt store sjansene, fikk gjestene hjelp av en gammel venn. Brynjar Bjarnason ga nemlig Vålerenga den sjansen de trengte for å score, og den tok Andrej Ilic vare på. På overtid scoret Daniel Håkans, men andre resultater gjør at VIF fortsatt er på nedrykk.

Vålerenga startet med å trille ballen mye i bakre rekker, der Aaron Kiil Olsen tok plass sentralt og Stefan Strandberg ute til høyre. VIF trillet seg til kampens første store sjanse etter fire minutters spill, da Simen Juklerød la inn fra venstre. Ballen gled gjennom hele feltet, til Magnus Bech Riisnæs som fikk avslutte ganske fritt fra like utenfor fem-meteren. Dessverre for han og VIF fikk han ikke skuddet på mål.

Håkans-skudd reddet på strek

HamKam spiste seg inn i kampen etter det, og viste hodestyrken sin på dødball med to gode muligheter som ble headet rett på VIF-keeper Sjøeng. Både Strandberg og Bech Riisnæs ble liggende inne i feltet, der Bech Riisnæs holdt mye rundt Henrik Udahl som ønsket seg streffespark. Det fikk han ikke.

Bech Riisnæs fikk så en ny skuddmulighet fra bakerste stolpe etter kvarteret spilt, da Daniel Håkans dytta unna en HamKam-forsvarer og fikk lagt ballen 45 grader ut til Petter Strand. I stedet for å skyte ga han ballen til Riisnæs, som fikk skuddet blokkert. Det gjorde også Elias Hagen på returen.

VIF-unggutten fikk nok en sjanse bare minuttet senere etter nok et innlegg fra Juklerød. Denne gang traff han så dårlig at skuddet ble en perfekt pasning til Håkans som prøvde å bredside ballen i mål, men på streken var tidligere VIF-stopper Brynjar Bjarnasson nede for å skli ballen unna til corner.

VIF-dominans uten uttelling

Rett over halvspilt første omgang kom Bech Riisnæs til innlegg, som ble stoppet av Vegard Kongsro. Ballen gikk i armen, og situasjonen ble sjekket for straffe, men dommer Kai Erik Steen vinket spillet videre. Like etter oppsto det ny straffesituasjon da Bjørdal gikk på løp i bakrom, men Marcus Sandberg var først på ball før han tok Bjørdal. Så ingen straffe denne gangen heller.

Drøye ti minutter før pausen fikk Vålerenga en tre mot tre-situasjon, da VIF fikk et gunstig brudd på HamKams banehalvdel. Ballen ble spilt ut fra Bjørdal til Juklerød, men sistnevntes innlegg ble blokkert ut til nok en resultatløs corner fra Vålerengas del.

Vålerengas bakre treer ofte fikk stå ganske høyt på egen halvdel å trille ball, og da gikk ballen enten ut på vingbackene eller på løp i bakrom. Ingen av delene var det høy nok kvalitet på, slik at VIF ikke fikk skapt spesielt store sjanser med unntak av et par innlegg eller skudd som ble blokkert eller gikk rett på keeper.

HamKam best i gang etter pause

Dermed gikk Vålerenga målløse av banen i tredje omgang på rad, og med Stabæk-ledelse hjemme mot Sandefjord så ting ganske mørkt ut for VIF etter de første 45 minuttene på Briskeby. De siste 45 minuttene startet med et ganske hardt HamKam-press, med en stor mulighet til Moses Mawa og et par cornere.

Der Vålerenga før pause hadde veldig mye ball og styrte det som skjedde på Briskeby, var det en langt åpnere kamp etter pause. HamKam løftet laget og presset Vålerenga i langt større grad enn før pause, mens Vålerenga slet med å skape noe som helst etter hvilen.

Like over timen kom HamKam til sin klart største sjanse i kampen, og det på en av sine mange dødballer. Ballen ble headet mot mål, før Brynjar Bjarnason fikk hodet på den, og Magnus Sjøeng måtte plukke fram en glimrende enhåndsredning på headingen som ble styrt mot mål av Bjarnason.

Bjarnason med gavepakke til VIF

Vålerenga løftet seg litt etter at vi gikk inn i det siste kvarteret, og tok litt mer over initiativet i kampen igjen. Petter Strand hadde et skudd som ble blokkert, mens Stefan Strandberg såvidt unngikk å lage straffespark etter at stoppermakker Kiil Olsen hadde mistet ballen på midtbanen.

Åtte minutter før slutt kom den forløsende scoringen for Vålerenga, og den kom etter en feil fra tidligere VIF-stopper Brynjar Bjarnason. Igjen kom Juklerød seg til innlegg, som Bjarnason ikke klarte å få kontroll på. Bjørdal plukket opp, og i kampen for å få tilbake ballen taklet han den til Ilic, som bredsidet ballen i mål.

På overtid avgjorde Daniel Håkans kampen, da ballen ble beinet opp mot HamKams forsvar. Finnen slo William Kurtovic i løpsduell, og satte ballen nydelig forbi Sandberg og stolpen og inn. Det utløste banestorming fra VIF-supporterne og tre poeng for Vålerenga mot HamKam.

Seks minutter på overtid fikk Stabæk imidlertid straffe, som Kevin Kabran scoret på. Dermed er Vålerenga fortsatt på direkte nedrykksplass før siste serierunde, på dårligere målforskjell enn Sandefjord. Samtidig er Stabæk poenget foran, og også Haugesund er innen rekkevidde. De er to poeng foran.

Kampfakta

Eliteserien, runde 29

HamKam – Vålerenga 0-2 (0-0)

Briskeby, 6321 tilskuere

Mål: 0-1 Andrej Ilic (82.), 0-2 Daniel Håkans (90.)

Gule kort: Morten Bjørlo, Fredrik Sjølstad, Henrik Udahl, Jakob Michelsen (trener), HamKam. Stefan Strandberg, Vålerenga.

Dommer: Kai Erik Steen (Østsiden Askøy FK)

Vålerenga (3-5-2): Magnus Sjøeng – Fredrik Oldrup Jensen, Aaron Kiil Olsen, Stefan Strandberg – Simen Juklerød, Petter Strand, Elias Hagen (Eneos Bitri fra 90.), Henrik Bjørdal, Magnus Bech Riisnæs – Daniel Håkans, Andrej Ilic.

