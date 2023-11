Holder det med 7-0, Halvorsen?

For å få svar på dette inviterte vi Lyn-treneren til denne ukas episode av podkasten Trikkeligaen.

– Kanskje det holder å vinne 1–0. Kanskje uavgjort er nok også, smiler Jan Halvor Halvorsen når han setter seg i vårt lille studio.

Fem mål skiller

Utgangspunktet er altså slik: Egersund og Lyn ligger likt foran siste serierunde, men Egersund har fem mål bedre målforskjell, noe de skaffet seg ved å nedsable VIF-rekruttene i siste kamp, 8–1. Hva tenkte Halvorsen da?

Egersunds målforskjell er 68–21 (+47), Lyn har 64–22 (+42)

Episoden kan du høre her:

Lørdag spilles siste runde. Lyn møter Fram på lånt bane på Nordre Åsen, Egersund møter Vard Haugesund på lånt bane på Jørpeland. Hvis Egersund vinner 1–0 i sin kamp, må Lyn vinne 6–0 i sin for å gå forbi. Vinneren av denne duellen spiller i OBOS-ligaen neste år.

– Alt er mulig i fotball, vår største seier i år er 7–0 over Træff, sier Halvorsen som kan bokføre sitt åttende opprykk hvis det går veien for Lyn.

Kan havne helt likt

For hvis Lyn blir nummer to, skal de ut i kvalifisering, og der spilles første kamp mot Tromsdalen allerede onsdag om en uke.

– Nei, jeg har ikke begynt med analysen av Tromsdalen ennå. Nå tar vi Fram først, sier han.

Det er mange scenarioer foran disse kampene. Hvis Egersund vinner 2–1 og Lyn vinner 6–0 havner de på samme poengsum, samme målforskjell, likt i antall scorede mål og uavgjort i innbyrdes oppgjør (2-1 til hjemmelagene i hver av kampene). Da skal det etter reglene bli omkamp mellom Lyn og Egersund.

Felles for Egersund og Lyns motstandere er at begge kjemper febrilsk mot nedrykk. Så her får man ingenting gratis.

Lyn møtte Fram i Larvik i årets første serierunde og der scoret Lyn i første spilleminutt i en kamp de vant 4–0.

I ukas episode bruker vi selvfølgelig også mye tid på Kåffas opprykk, krisen i Vålerenga og de gulljaktende VIF-jentene.

