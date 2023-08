Arne Erlandsen leder Skeid: - En god opplevelse kan snu mye

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): – Nå har dette laget alt å vinne. De trenger en god opplevelse. Det kan snu mye. Fotballens mekanismer er ganske enkle, det er ingen hemmeligheter, sier Arne Erlandsen til Dagsavisen.

Han setter seg ut på grillområdet ved hjemmebanen, selvfølgelig med en Skeid-kopp i hånda.

Erlandsen som var største norske spillersalg til da, da han ble solgt fra Frigg til Lillestrøm i 1979 for 70.000 kroner, har trent mange lag, men aldri noen i Oslo.

Mange år i Lillestrøm

Han forbindes først og fremst med Lillestrøm, der han var både spiller og trener i tre perioder.

Han ble kåret til årets trener i Norge i 2001 (Kniksenprisen) og ble kåret til årets trener i Sverige i 2005.

– Når man har jobbet 10–15 år i Lillestrøm er neppe Vålerenga aktuelt, smiler 63-åringen, men nevner ikke at kollega Geir Bakke faktisk gikk direkte fra Lillestrøm til Vålerenga for en drøy måned siden.

For mange er det en overraskelse at han plutselig blir sjefen på Nordre Åsen.

– Slik er fotballen. Det går fort, Skeid kontaktet klubben jeg var i, Kvik Halden (2. divisjon), og nå er jeg her. Jeg rekker to treninger før kampen mot Ranheim onsdag kveld, sier han.

Arne Erlandsen ledet Lillestrøm til 3-2 over Sarpsborg i cupfinalen i 2017. (Terje Pedersen/NTB)

Møter en gammel kjenning

Der møter han sin gamle kollega Kåre Ingebrigtsen (trener for Ranheim), også han med spillerfortid i Frigg. Det blir et litt spesielt møte for Erlandsen.

– Jeg hadde Kåre som spiller i Lillestrøm da jeg var hovedtrener der i de seks siste kampene i 1995. Dessuten var Kåre behjelpelig med å hente Uwe Rösler til Lillestrøm da de var i Manchester City. Så Kåre har vært en viktig mann.

– Tilbake til Skeid. Hva kan man gjøre med et lag umiddelbart?

– Fundamentet for alt er den spillergruppa som er her. Vi kan trykke på noen knapper. Jeg er en del av støtteapparatet der det er mye kompetanse hos blant andre Johan Gjønnes Nilsen og Morten Berre. Jeg kan ikke trylle, men spillerne vet de har kapasitet.

– Hvor er det skoen trykker?

– Det er for tidlig å si, men jeg har studert mye video de siste dagene. Vi må få fram det beste i hver enkelt spiller, de må tørre å vise seg fram. Du får selvtillit av gode opplevelser, sier han.

Effektiv spillestil

– Spillerne må ha det litt artig. Og de må føle seg trygge. Det er 33 poeng igjen å spille om. Vi må se mulighetene.

– Hva er din spillestil?

– Jeg har blitt karakterisert litt urettferdig om at det bare er Drillo-fotball som gjelder. Men jeg er tilhenger av effektiv fotball. Virkemidlene for utførelse av spillestil avhenger av spillernes spisskompetanse. Men det er lurt å spille effektivt både i forsvar og angrep. Om det er 4-3-3, 4-4-2 eller 3-5-2 spiller ingen rolle. Tallkombinasjoner er tall. Men det er viktig med en struktur som spillerne kan slippe seg litt løs i, sier han.

Erlandsen siste proffjobb ute var i KuPS i Kuopio i Finland der han fikk en kjempestart og var nær Europa-kvalifisering.

Men så kom koronaperioden som gjorde Erlandsen helt isolert. Han hadde også en kreftdiagnose som han nå er blitt frisk av.

Men han rakk å bli kåret til månedens trener i den finske eliteserien to ganger.

Nå er all fokus på Skeid i OBOS-ligaen og de elleve kampene som gjenstår. De tre første spilles mot Ranheim (h) onsdag, Sogndal (b) søndag og Åsane (h) fredag i neste uke.

FAKTA

Navn: Arne Erlandsen

Alder: 63 år.

Karriere som spiller: Frigg, Lillestrøm, Djurgården, Lillestrøm, Strømsgodset, Lillestrøm.

Karriere som trener: Bærum (1994), Lillestrøm (assistent) (1995-97), Lillestrøm (1998 – 2004), IFK Göteborg (2005-06), HamKam (2007-09), Ull/Kisa (2010-12), Moss (2013), Fredrikstad (2015), Lillestrøm (2016-18), KuPS (2019-20), Kvik Halden (2023)

Meritter: Cupmester med Lillestrøm (1985) og Strømsgodset (1991) som spiller, cupmester med LSK som trener (2017).

Landskamper: 22 A-landskamper, 23 kamper aldersbestemte landslag.

Aktuell: Tar over Skeid som A-lagstrener etter Gard Holme.

